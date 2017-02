Tribunal político

Criado em 1969 para fiscalizar as ações do Executivo e do Legislativo, o Tribunal de Contas de Sergipe, que deveria ser apenas um simples órgão técnico da Assembleia, também funciona como biombo político. Ali, quase todos os conselheiros têm herdeiros com mandatos ou ocupando importantes cargos comissionados. Estranho nisso tudo é que ninguém fiscaliza essa estreita e suspeitíssima relação do TCE com a política partidária. É papel da sociedade exigir que se apure até que ponto os filhos e cônjuges interferem nas decisões dos conselheiros – se é que o fazem, para beneficiar chefes políticos acusados pela prática de todo tipo de crimes administrativos.

Na terrinha

Quem está em Aracaju é Leonardo Gadelha, presidente do INSS. Veio apresentar aos gerentes regionais do instituto um panorama da previdência social. Aproveita para saber o que pensam os empresários sergipanos sobre a polêmica reforma previdenciária em tramitação no Congresso. Será durante almoço organizado pelo Fórum Empresarial. O comes e bebes está agendado para o luxuoso Hotel Radisson, na orla de Atalaia.

Bipolar

O transtorno bipolar, uma doença sem cura, mas com tratamento e controle, atinge 4% da população. O levantamento foi feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo a Associação Brasileira de Transtorno Bipolar, em 60% dos casos a doença se manifesta antes dos 20 anos de idade. Na infância, os sintomas mais comuns são a distorção do humor e o avanço precoce da sexualidade.

Descartada

Quer apostar uma mariola como a Cavo não permanecerá muito tempo fazendo a coleta do lixo domiciliar de Aracaju, devendo ser substituída pela Torre? Esta empresa era dona do milionário contrato na administração passada de Edvaldo Nogueira (PCdoB), tendo perdido a “boquinha” no desgoverno do ex-prefeito João Alves Filho (DEM). Cruzes!

Invocado

Pichação num muro da avenida Contorno, em Aracaju: “O Brasil é o país onde a arte é crime e a corrupção é arte”. Vixe Maria!

Ninho novo

E o senador Eduardo Amorim, novo manda chuva do PSDB sergipano, esteve ontem com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Foi convidá-lo para prestigiar a inauguração da nova sede do partido em Sergipe, em data ainda a ser definida. Acompanharam Amorim o tesoureiro do partido, Walter Soares Filho, e o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PSC), que levou o filho Talysson Costa a tiracolo. Vixe!

JC defende JB

O Jornal da Cidade publica hoje que o senador Antônio Carlos Valadares (PSB) “perdeu de vez a compostura. Esquecendo o decoro no debate político, ele vem utilizando um palavreado cada vez mais baixo para se referir ao governador Jackson Barreto (PMDB). Ontem mesmo chegou ao ponto de dizer que o peemedebista parecia um ‘cachorro azedo’ – entre outros adjetivos nada cordiais. Logo Valadares, que sempre quis manter a aparência de estadista e conciliador, que fazia política sem esses afoitismos”. Misericórdia!

Vítimas do aterro

E quem esteve ontem na Secretaria do Meio Ambiente de Aracaju foi o vereador Jason Neto (PDT). Acompanhado por moradores do bairro Treze de Julho, o pedetista reivindicou ao secretário César Viana a limpeza do canal da avenida Anízio Azevedo, seriamente afetado pelo criminoso aterro de parte do Rio Sergipe. Jason e os moradores também cobraram a realização de obras estruturantes visando evitar a repetição das enchentes ocorridas naquele bairro no ano passado. Certíssimo!

Luto

Sergipe está de luto com a morte do ex-vereador aracajuano Abrahão Crispim. Odontólogo e bancário, ele atuou por décadas como sindicalista. Fundador do jornal itabaianense O Serrano, Crispim era membro da Academia de Letras de Itabaiana e atuava como assessor parlamentar. Segundo a família, Abrahão morreu ontem à noite, enquanto dormia. Descanse em paz, amigo!

Olha pro céu

A chegada da lua cheia, nesta sexta-feira, será marcada por um eclipse penumbral. Trata-se de um fenômeno astronômico que ocorre quando a lua entra na região da penumbra da Terra e resulta em uma variação do brilho da lua que, sem o eclipse, dificilmente é notado. Nas cidades em que está em vigor o horário de verão, o fenômeno tem início previsto para as 20h34. A fase máxima do eclipse está prevista paras as 22h44. Então, como canta Luiz Gonzaga, “olha pro céu, meu amor/ Vê como ele está lindo!”.

Caranguejo de andada

O animado Caranguejo Elétrico abre o carnaval de rua de Aracaju. Marcado para este sábado (11), o desfile dos foliões terá no trio elétrico a cantora Karla Isabela. Após percorrer ruas e avenidas do bairro Treze de Julho, o bloco retorna ao Iate Clube de Aracaju. Ali, os foliões usando o “casco” do Caranguejo Elétrico se esbaldarão ao som da Banda Patusco. Em tempo: os “cascos” ainda podem ser adquiridos no Bar do Bel, localizado no Iate, e na loja Revivart, situada na avenida Edézio Vieira de Melo, 225. Participe!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Folha de Sergipe, em 13 de julho de 1886

Resumo dos jornais