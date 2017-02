Pescando políticos

Enquanto a oposição gasta o tempo criticando o governador Jackson Barreto (PMDB), este se ocupa em enfraquecê-la, reforçando seu time com adversários de todos os perfis. Em tom de brincadeira, JB revela que sua última ocupação é pescaria: “Tenho pescado muitos peixes grandes”. De fato, as bancadas federal e estadual da situação não param de crescer. Na semana passada, o deputado federal Laércio Oliveira (SD) se mudou de mala e cuia para o lado governista e já falam que o também deputado federal Adelson Barreto (PR) trocará de endereço. A idéia de Jackson é destroçar a oposição para ficar mais fácil derrotá-la em 2018, quando estarão em jogo, entre outras, a sua própria cadeira e as ocupadas hoje pelos senadores Antônio Carlos Valadares (PSB) e Eduardo Amorim (PSC). Estes dois se revezam no comando do alvoroçado time opositor, porém enquanto Barreto coleciona adesões, eles se descabelam para evitar o estouro da boiada.

Folia falida

Carnavalesco que estiver pensando numa ajudinha financeira do governo e da Prefeitura de Aracaju pode ir tirando o cavalinho da chuva. Que chuva? Tanto o governador Jackson Barreto (PMDB) quanto o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) não vão gastar um centavo público com a folia. O primeiro prefere socorrer os flagelados da seca, enquanto o comunista só pensa em recuperar a cidade da tragédia chamada João Alves Filho (DEM). Crendeuspai!

Uso da máquina

O deputado federal Valadares Filho (PSB) telefona ao blog para explicar melhor o que chama de desespero do governador Jackson Barreto em conseguir novos aliados. “Ele faz barulho sobre as adesões ao governo para esconder sua enorme impopularidade na Grande Aracaju”, afirma. Vavazinho garante que não foi o prestígio político de Jackson que o derrotou na disputa pela prefeitura da capital, mas o uso escancarado da máquina estadual em favor do candidato governista Edvaldo Nogueira (PCdoB). Ah, bom!

Marcha lenta

Funcionários do Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) do Shopping Riomar estão sofrendo o diabo com a lentidão da internet ali instalada. O sistema funciona em marcha lenta, atrasando a prestação dos serviços e irritando os usuários, que descarregam a raiva nos coitados dos servidores. Alguém aí na Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis) sabe por que a internet do Ceac funciona a passos de tartaruga? Marminino!

Na terrinha

E quem estará hoje em Aracaju é o ministro da Justiça, Alexandre Moraes. Vem assinar com governador Jackson Barreto (PMDB) o termo de adesão do estado ao Plano Nacional Integrado de Segurança Pública. Este acordo permitirá que 150 homens da Força Nacional de Segurança atuem em Sergipe. O ministro também divulgará a formatação final do Plano de Segurança Nacional, que contemplará inicialmente Aracaju e outras quatro capitais.

Depósito de homens

É grande o surto de tuberculose no presídio de São Cristóvão, que tem capacidade para 800 presos, mas aboleta 2,8 mil almas. Esta grave denúncia foi feita à seccional sergipana da OAB pelo vereador aracajuano Seu Marcos (PHS). Segundo ele, os presos enfermos não estão sendo tratados, aumentando a proliferação desta doença altamente contagiosa. Os visitantes e agentes prisionais também correm sérios riscos de contrair a tuberculose. Misericórdia!

Abra o olho

A Anvisa proibiu a comercialização dos emagrecedores Phytoemagry, Natu Diet e Natural Dieta. Segundo a agência, os fitoterápicos são clandestinos e a empresa Natura Leve, fabricante dos três produtos, não tem autorização de funcionamento. Homem, vôte!

Mistureba

Jesus nasceu em Belém

conseguiu sair dali

passou por Tamataí

por Guarabira também

Nessa viagem de trem

foi parar num entroncamento

Não encontrando aposento

dormiu na casa de um cabo

jantou cuscuz com quiabo

diz o Novo Testamento.

Os versos acima são do repentista Zé Limeira, o poeta do absurdo.

Mudança no TRE

As eleições de 2018 em Sergipe serão comandadas pelo desembargador Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima. Ele foi empossado ontem na presidência do Tribunal Regional Eleitoral, em substituição ao também desembargador Osório de Araújo Ramos Filho. Além de juiz eleitoral, Ricardo Múcio já foi vice-presidente e corregedor do TRE. Boa sorte nesta nova empreitada!

Corda bamba

O jornal Valor Econômico publica que, passada a eleição do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), o Palácio do Planalto formalizará duas nomeações que vão compor a linha de frente da articulação política do governo neste ano: a indicação do atual líder do PP, deputado Aguinaldo Ribeiro (PB), para o cargo de líder do governo na Câmara, em substituição a André Moura (PSC), e do ex-líder do PSDB Antonio Imbassahy (PSDB/BA). Este já será empossado hoje como ministro da Secretaria de Governo.

Boquinha

Está marcada para a próxima terça-feira a posse do pastor Heleno Silva (PRB) na chefia do Escritório de Sergipe em Brasília. Ex-prefeito de Canindé, o evangélico promete fazer o elo entre os prefeitos e os ministérios e, principalmente, acompanhar o andamento das demandas do governo na capital federal. Embora o cargo não tenha lá essa importância toda, Heleno pretende fazer da posse uma festa bastante concorrida. Então, tá!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 31 de janeiro de 1920

Resumo dos jornais