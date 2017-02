Obra Hospital do Câncer não será concluída

O jornalismo é o exercício diário da inteligência e a prática cotidiana do caráter.” Cláudio Abramo.

É consenso entre os membros da Associação Sergipana de Empresários de Obras Públicas e Privadas – ASEOPP, que a obra do Hospital do

Câncer, iniciada recentemente pelo consórcio Pórtico/WVG (duas empresas paulistas), uma delas em recuperação judicial, não será concluída.

A verdade é que o preço da licitação já foi irreal, com dados levantados pela ASEOPP o orçamento da licitação não estava compatível com todos os custos da obra e com o preço exequível, por conta dos acórdãos do TCU.

É necessário urgentemente mudar algumas regras da licitação no país, o orçamento para construção do hospital foi de R$ 74 milhões, já com alguns custos não incluídos. E o consórcio venceu com o preço de R$ 59 milhões. Ou seja, R$ 15 milhões a menos do que o preço cotado pelo governo que já não inclui alguns custos reais.

E o governo não poderia fazer nada, já que a licitação foi toda correta, até mesmo os custos não cotados, por conta de acórdãos do TCU, cuja maioria esmagadora dos técnicos não conhecem a realidade das obras na prática.

O hospital, que terá o nome do eterno governador Marcelo Déda Chagas, não se tornará realidade tão cedo.

Pode anotar caro leitor em breve estará lendo na imprensa: obra do hospital do câncer paralisada. Para desespero dos pacientes sergipanos.

Estopim da crise, salário de policiais sobem abaixo da inflação. SE não respondeu pesquisa FSP

O cenário de perdas salariais, estopim do motim dos policiais militares no Espírito Santo, é comum a outros Estados do país. Levantamento da Folha de São Paulo em 19 unidades da federação mostra que o salário da categoria aumentou nos últimos cinco anos, mas ficou abaixo da inflação, em pelo menos oito delas, incluindo o Espírito Santo. Sergipe não respondeu a pesquisa, mas pela tabela divulgada na semana passada tem o salário mais baixo do que os que participaram da pesquisa dá FSP. Leia em: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/02/1858024-estopim-de-crise-salario-de-policial-sobe-abaixo-da-inflacao-em-8-estados.shtml

Mobilidade Urbana Aracaju: escada para cadeirante no mercado central

E a mobilidade urbana em Aracaju, tema das campanhas eleitorais, não sai do papel. A foto ao lado, enviada por um leitor, mostra a total

Escada para cadeireante do mercado

deteriorização da escada para cadeirante no mercado Albano Franco. Sem a mínima condição de uso.

Licitação 92 milhões sem redução preço para softwares

Repercutiu muito o artigo do fim de semana sobre a licitação sem redução de preço. Mesmo sendo um registro de preços para aquisição de softwares (cuja a empresa fabricante foi denunciada na Lava Jato) ficaram alguns questionamentos.

Questionamentos. E a Emgetis não tem disponível estes softwares de menor custo?

O governo estadual teria necessidade de adquirir R$ 92 milhões em software nos próximos 12 meses, mesmo não sendo obrigado a fazer as aquisições, uma vez que se trata de um registro de preços? A exemplo do que vem fazendo o governo Federal e governos estaduais há muitos anos, foi considerada a possibilidade de aquisição de softwares de menor custo que atendam às suas reais demandas? E a Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação – Emgetis, não tem disponível estes softwares de menor custo?

Vale do Cotinguiba: ex-prefeito desesperado. Respeito à Justiça

E no fim de semana o titular deste espaço encontrou com uma importante autoridade num evento. Na conversa ele disse que um ex-prefeito do Vale do Cotinguiba está causando problemas, porque quase que diariamente procura alguém do poder (inclusive procurando amigos em comum) numa total falta de respeito à Justiça. Pelo jeito o tiro sairá pela culatra..

Amedrontando vereadores

O curioso é que o blog tinha a informação que esse mesmo ex-prefeito desesperado, vem amedrontando alguns vereadores, dizendo que vai voltar ao poder “na marra” e quem não “rezar na cartilha” dele agora, depois será perseguido. Tem gente que acha que os tempos não mudaram e não tem o mínimo de respeito à Justiça.

Missa de 7º Dia: Abrahão Crispim de Souza. Quinta-feira,16

A missa de 7° dia de Abrahão Crispim de Souza, será celebrada na próxima quinta-feira, 16, às 20h, na Paróquia Bom Jesus dos Navegantes, localizada na Avenida Antônio Alves, n°468, Atalaia. (Ponto de referência: Na avenida após o restaurante O Miguel).

Saúde estadual: até aluguel de casas em atraso. Almeida estarrecido

O novo secretário de Estado da Saúde, Almeida Lima, vem fazendo um pente fino em toda pasta. Já acabou na folha de pessoal, onde encontrou algumas pessoas recebendo muito e trabalhando bem pouco. Já partiu para os contratos e os débitos encontrados.

Saúde estadual: até aluguel de casas em atraso. Almeida estarrecido II

Tem débitos grandes e pequenos. Entre os pequenos, aluguéis de casas pelo Samu no interior, de pessoas que necessitam, que foram devolvidas em dezembro e não foram pagas. Um desgaste desnecessário não só para o gestor anterior, mas também para o governador.

Comissionado da prefeitura trabalhando no horário do expediente em evento do Estado

O blog recebeu a denúncia (com foto) que na área de cerimonial tem gente comissionada da Prefeitura de Aracaju que aparece nas fotos trabalhando em horário de expediente em eventos do governo do Estado. O denunciante já levou o caso para o TCE e MPE. E o blog está conferindo toda informação.

Delação premiada empresa

E nos bastidores da política de Sergipe corre a boca miúda que uma empresa de Mato Grosso que presta serviços a um órgão importante, depois de começar a ser investigada em nível federal resolveu fazer acordo de delação premiada. Tem um contrato de R$ 500 mil mensais e que tem uma “ajuda” mensal: é aquela música “….Uma Pra Mim Outra Pra Tu…” Neste caso 75 mil pra um e 75 mil para outro. O trânsito da Odisseia é grande…

Frei Paulo: acidentes ambulâncias gerou ação de improbidade administrativa

Após instaurar procedimento de apuração, que demorou, mas saiu, corretamente o Ministério Público Estadual, através da promotora de Justiça, Ana Leila Costa Garcez, ingressou em janeiro de 2017, com uma ação civil por ato de improbidade administrativa contra o então chefe de transportes, Evaldo de Santana e o espólio do então secretário de Administração, Jairton Mendonça Menezes, da Prefeitura de Frei Paulo. Foram dois acidentes com ambulâncias.

MPE descobriu que era prática comum colocar motoristas sem vinculo

No acidente, ocorrido em 2015, morreram quatro pessoas, inclusive o condutor da ambulância,Anderson Santos Vieira da Mota, 19 anos, tinha CNH provisória, nunca fez o curso para conduzir ambulância e não fazia parte do quadro de servidores da prefeitura. Nos autos da investigação o MPE descobriu que Anderson recebeu autorização do chefe dos transportes, Evaldo e que o mesmo pagaria duas diárias. E o MPE descobriu que não foi um caso isolado que no mesmo ano, outro acidente com ambulância de Frei Paulo ocorreu com o motorista – José Jairo dos Santos (que não morreu) e ele relatou a autorização do chefe do transporte como também do secretário de administração.

Improbidade e ressarcimento ao erário

No processo a promotora expõe toda argumentação jurídica necessária – lembra que as famílias de duas vítimas do segundo acidente ingressaram com ações indenizatórias contra a Prefeitura – mostrando que os dois (Evaldo e Jairton), praticaram ato de improbidade administrativa e causaram prejuízos ao patrimônio da prefeitura, pedindo ressarcimento ao erário e que eles sejam condenados pelo ônus de sucumbência.

3º Encontro de Cirurgia de Joelho em Sergipe. Amanhã, 14, no Hospital Primavera

E o Hospital Primavera, em Aracaju, sediará amanhã, 14, a partir das 8h, o 3º Encontro de Cirurgia de Joelho em Sergipe. O evento será realizado

no auditório do hospital e contará com a palestra do conhecido ortopedista francês, Jean Louis Prudhon, que falará sobre as novas técnicas cirúrgicas na região do joelho.

Demonstração prática com duas cirurgias

Após a palestra o médico ortopedista Jean Louis se dirigirá para o Centro Cirúrgico do hospital, onde realizará duas cirurgias de joelho, demonstrando para os médicos presentes os avanços na realização destes procedimentos.

Meia entrada para jornalista. Emenda para apresentação da carteira nacional

A vereadora Emília Correia (PEN) compareceu ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Sergipe (SINDIJOR-SE), na tarde da sexta-feira (10), para explicar o projeto de lei que concede ao jornalista meia entrada em eventos de natureza cultural e recreativa no município de Aracaju.

Emenda

Atendendo ao que foi deliberado pela Diretoria do SINDIJOR, a parlamentar acatou sugestão e fará uma pequena alteração no projeto. Será apresentada uma emenda determinando a meia entrada ao profissional que apresentar a Carteira Nacional de Jornalista, emitida pela Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ). A Carteira Profissional é emitida pela Federação sempre que os Sindicatos de Jornalistas solicitarem.

Vulnerabilidade

O projeto original prevê apenas a apresentação da Carteira de Trabalho, o que para o SINDIJOR se torna muito vulnerável, pois qualquer pessoa poderia se passar por jornalista, já que o documento não tem o controle da entidade de classe dos profissionais do Jornalismo.

Cultura

“Em nome de toda a categoria jornalística, o SINDIJOR agradece a vereadora Emília Correia pela atenção e respeito aos profissionais da imprensa. E esperamos que todos os vereadores aprovem a matéria, pois somos nós os responsáveis pela divulgação e promoção da nossa cultura”, salienta Paulo Sousa, presidente do SINDIJOR.

X Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe

Participe do X Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe – X ENREHSE em comemoração a Semana da Água com o tema “Águas Residuais”, aquela resultante de algum processo, como o industrial, e que geralmente pode ser reutilizada para fins que demandem menos qualidade (resfriamento de equipamentos, por exemplo) a ser realizado no período de 22 a 24 de março de 2017 no Auditório da Codise (Av. Heráclito Rollemberg, 4444 – DIA – Aracaju/SE).

Inscrições e informações

As inscrições para participação no evento e dos minicursos estão abertas no período de 01 de fevereiro a 17 de março de 2017 e serão realizadas unicamente pelo e-mail http://xenrehse2017@gmail.com , por meio do envio da FICHA DE INSCRIÇÂO preenchida.Para maiores informações acesse a página: http://www.semarh.se.gov.br ou link http://www.semarh.se.gov.br/modules/tinyd0/index.php?id=105

Visita aos IPEM’s

O diretor-presidente do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), Léo Araújo, visitou recentemente os Institutos de Pesos e Medidas (IPEM’s) dos estados do Amazonas e Paraná para coletar informações técnicas a fim de subsidiar o projeto de construção do Parque de Verificação Metrológica de Sergipe.

Estruturas

Estes locais são dotados de estruturas modernas, e por isso, são considerados referência na área de Metrologia. A primeira fase da obra, que conta com recursos do Inmetro, deve ser concluída até o fim deste ano. O Parque de Verificação Metrológica será instalado no Centro Administrativo, no bairro Capucho, e vai possibilitar que o ITPS, Órgão Delegado do Inmetro, amplie as atividades da área de metrologia aqui em Sergipe.

Clóvis Barbosa vai abrir Encontro Nacional de Gestão Pública em Aracaju

O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, conselheiro Clóvis Barbosa vai abrir o Encontro Nacional de Gestão Pública – ENAGESP – que será realizado nos dias 24 e 25 de março, em Aracaju. O tema a ser abordado pelo presidente do TCE/SE é: O controle da fiscalização na prestação de contas dos municípios sergipanos.

Instrumento

Quando na sua posse como presidente do TCE, Clóvis Barbosa já anunciava: “Vamos trabalhar para que o Tribunal de Contas seja realmente um instrumento da sociedade, nessas questões relacionadas ao controle externo dos órgãos públicos.

Expectativa

O Encontro Nacional de Gestão Pública está sendo aguardado com muita expectativa por prefeitos, secretários municipais, vereadores, servidores públicos, advogados que atuam nos municípios. Nos dois dias de ENAGESP serão ministradas dez palestras.

Promoção

O evento promovido e realizado pela Falcão Centro de Capacitação e Treinamento Ltda., que tem no comando o advogado Drº Danilo Falcão, prevê que o número de participantes chegue a 300 inscritos. O evento acontecerá no Hotel Quality Aracaju.A Falcão Consultoria, empresa que integra o Centro de Capacitação e Treinamento Ltda tem know how em promover e realizar eventos desse porte, garantiu Danilo Falcão. O importante é oferecer aos participantes do Encontro Nacional de Gestão Pública a discussão de temas relevantes e palestrantes qualificados e conhecedores da Administração Pública e do Direito Administrativo.Maiores informações: (79) 3042-8860.http://www.falcaocentrodecapacitacao.com.br E-mail: http://contato@falcaocentrodecapacitacao.com

DO LEITOR

Protegidos de Garibalde e Gama fazem lambança na Emgetis. Gratificação retroativa a 2009

E-mail de um servidor da Emgetis: “Os Diretores da Emgetis em 2015 alteraram o Estatuto dos funcionários para se beneficiarem de uma gratificação que era exclusiva para funcionários que trabalham no expediente da tarde. Os funcionários que prorrogam o expediente recebem 50% do salário base, mas os Diretores recebem 50% da remuneração completa. Agora eles estão pleiteando o pagamento retroativo a 2009 dessa gratificação que eles mesmos criaram em 2015. O montante desse desembolso para o Estado ficará na casa dos 700 mil reais. O processo está na PGE para pronunciamento dos procuradores. interessante que os funcionários que aderiram ao PDV no final de 2015 estão se afastando de forma fracionada, porque o Governo não tem dinheiro pra pagar as indenizações e hoje, mais de um ano após a adesão, ainda restam funcionários aguardando sua vez de sair. Os funcionários estão ha mais de 4 anos sem recomposição salarial porque o Estado não pode pagar. Recentemente foi negado um reajuste escalonado de 10 reais mensais no auxílio alimentação dos empregados, o que representaria cerca de 1.300 por mês, alegando falta de recurso. Mais interessante ainda é que os Diretores estão tentando intimidar os funcionários, chegaram a chamar no Gabinete alguns empregados que consultaram o processo eletronicamente, dizendo que era pra ser um processo sigiloso e ninguém poderia ter visto ou comentado. É o retorno da ditadura. Com salários tão atrativos que ultrapassam o de Secretários de Estado, ninguém quer aproveitar essa reforma administrativa do Governo para se candidatar a uma vaga na Diretoria da Emgetis não?”

Ex-diretores Emgetis

Do blog: E um detalhe quem impede que ex-diretores da Emgetis ingressem na Justiça para também receberem retroativo? É um risco grande para o erário. Será que o governador está sabendo?

Congestionamento Universal Viaduto do dia Aracaju.

Do leitor Marcelo, morador da área: Essa é a foto tirada no último domingo dia 05.02.2017 minutos depois do fim do culto inaugural da obra.

Na inauguração da pedra fundamental do templo da Universal uma prévia do que será o trânsito quando a obra for concluida.

Imagine todos os dias da semana isso acontecendo, vai virar um caus. Se coincidir, os cultos, com a hora de pico vamos conviver um verdadeiro pandemônio no DIA.Precisamos urgentemente de um posicionamento forte do MPE nessa questão.”.

Com templo da Universal, Emurb deixará viaduto Dia mais caótico

Leia o que o blog alertou na semana passada: “O blog não quer acreditar que o dedo do Bispo, ou melhor, dos políticos da Universal do Reino de Deus em Sergipe conseguiram a aprovação pela Emurb para construir o tempo num terreno do lado do viaduto do DIA, onde o congestionamento é enorme com pouco estacionamento.Templo terá capacidade para 2,5 mil pessoas. E o estacionamento? Cadê o MPE e os outros órgãos para questionar a Emurb. Como aprova a construção de uma obra tão grande sem condições de trânsito no local. Um absurdo. Aqui é a terra onde tudo pode.”

ARTIGO

Importância da Polícia Militar por Sargento Edgard Menezes*

Para quem não tinha noção da importância da Polícia Militar, o ocorrido no Espírito Santo não deixou dúvida. Se os governantes entenderam o recado, isso não acontecerá mais. Para os críticos da polícia, eu informo que nós também somos cidadãos, não viemos de Marte ou outro planeta.

Alguém conhece um político, juiz ou promotor com salários atrasados? Não vale dizer que esses poderes tem autonomia orçamentária, porque a origem dos recursos é o mesmo, impostos pagos pelo povo.

A constituição garante aos funcionários públicos a reposição da inflação para que o salário acompanhe a economia, tem Estados como, por exemplo, o ES, que isso não ocorre há sete anos. Por que será que os governadores não são responsabilizados?

*cidadão brasileiro

ARTIGO

Alexandre de Moraes prova não ter condições de ingressar no STF por Edson Júnior, jornalista

Alexandre de Moraes, ministro da justiça licenciado do atual governo federal, foi advogado de Eduardo Cunha (PMDB/RJ), secretário de segurança do governo de Geraldo Alckmin (PSDB/SP), e, segundo reportagem do jornal “Estado de S.Paulo”, atuou como advogado em pelo menos 123 processos da área civil da Transcooper, uma das cinco empresas e associações que está no alvo de investigação sobre lavagem de dinheiro e corrupção pelo PCC (Primeiro Comando da Capital).

Intrépido curriculo!

Com a morte do ministro Teori Zavaski – em estranho acidente aéreo ocorrido em litoral carioca -, Michel Temer indicou “De Moares” para a vaga de Teori no Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte de justiça do País, onde grandes juristas e constitucionalistas desfilaram saber e ética em memoráveis contendas jurídicas.

Para ingressar no STF, Alexandre de Moraes deve ser sabatinado na Comissão de Constituição de Justiça do senado, presidida pelo senador Edison Lobão (PMDB/MA), no próximo dia 22 de fevereiro.

DETALHE: dos 13 senadores investigados pela Operação Lava Jato, 10 deles integram a Comissão de Constituição e Justiça, inclusive o próprio senador Edison Lobão, presidente da CCJ.

Na última quinta-feira (9), praticamente na véspera da sabatina, o indicado por Michel Temer para integrar o STF promove um “intensivão” em um “love boat” (barco do amor), onde ensaia sua sabatina no senado com os senadores Benedito de Lira (PP-AL), Cidinho Santos (PR-MT), Davi Alcolumbre (DEM-AP), Ivo Cassol (PP-RO), José Medeiros (PSD-MT), Sérgio Petecão (PSD-AC) e Zezé Perrella (PMDB-MG).

Uma clara demonstração de que o postulante a ministro do STF, Alexandre de Moares, não reúne condições para ingressar naquela corte, cujos atuais ministros deveriam desabonar a conduta vergonhosa de um pretenso membro que precisou ser instruído em um intensivão, regado a boas bebidas a bordo de uma embarcação festiva.

Sobre a indicação de Moraes, o senador Cristóvam Buarque (PPS/DF) disse que Michel Temer poderia ter escolhido alguém que “estivesse mais à altura do Teori Zavascki, que passasse mais credibilidade e imparcialidade” e que a sensação é de que Temer quer “nomear o ministro e não indicá-lo para a sabatina”.

Já Ronaldo Caiado (DEM/GO) diz que para ser ministro do STF, o indicado pelo presidente precisa ter “as devidas credenciais para ser sabatinado pelo Senado e poder assumir o cargo na mais alta corte do país” e que vai sabatinar Alexandre de Moraes de forma “minuciosa e isenta”.

A “minuciosa” pré-sabatina de Alexandre de Moraes com 7 senadores no flutuante “love boat”, retira toda “isenção” do senado e coloca em suspeição as credenciais de Moraes, já que teve que recorrer a um cursinho de dicas para ingressar na mais alta corte do País.

O convescote de Alexandre com os senadores tornará mais rigoroso um concurso público nível médio que uma sabatina no senado para ser ministro do STF.

É o governo que prega “ORDEM E PROGRESSO”.

