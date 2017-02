Nossa Senhora das Dores está em situação de emergência por conta da seca

O Ministério de Integração Nacional divulgou os nomes de alguns municípios que estão em situação de emergência e as providências a serem tomadas.

O Ministério de Integração Nacional, divulgou nesta terça-feira, 07, através do Diário Oficial da União, os nomes de alguns municípios que estão em situação de emergência por conta da seca e estiagem que assola parte do país. Nossa Senhora das Dores, no médio sertão sergipano, está entre os municípios citados pelo ministério. Municípios da Bahia e Minas Gerais também estão na mesma situação.



Imagem ilustrativa.

Com o reconhecimento de estado de emergência por parte do Governo Federal, as prefeituras dos municípios terão acesso a recursos da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), para situações de socorro e assistência. Além disso, a população desses municípios pode recorrer ao Governo Federal para renegociação de dívidas com o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) e aquisição de cestas básicas, entre outros serviços.

Para ter acesso a recursos emergenciais, as prefeituras devem apresentar um plano detalhado de ações à Sedec, por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), disponível no endereço eletrônico www.mi.gov.br/defesa-civil/s2id. Após a análise, o Ministério da Integração Nacional define o valor a ser disponibilizado.