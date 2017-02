Jovem é assassinado a tiros em Itabaiana

O fato ocorreu no bairro Marianga, próximo à entrada do município

Por volta das 9:00 da manhã desta sexta-feira, 10, o jovem Johnson Mecenas de Menezes, de 28 anos, foi assassinado por tiros de pistola enquanto conversava com um amigo. O fato ocorreu no bairro Marianga, nas margens da BR 235, próximo à entrada de Itabaiana.

De acordo com testemunhas, dois homens em uma motocicleta abordaram a vítima e dispararam cerca de oito disparos de pistola. Johnson chegou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas faleceu no local.

Johnson trabalhava como descarregador de mercadorias e morava próximo ao local em que foi assassinado. Ele possuía passagem pelo sistema prisional sergipano. Com a morte de Johnson, sobe para 11 o número de homicídios na cidade serrana no ano de 2017.

Fonte: Itnet