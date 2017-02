Igor Alves decide e Itabaiana vence de virada o CSA

Em jogo válido pela terceira rodada do grupo D da Copa do Nordeste, o Itabaiana venceu de virada na tarde deste sábado, 11, a equipe do CSA de Alagoas, por 2 a 1, jogando no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Os dois destaques da equipe do Itabaiana foram o meio campista Igor Alves, que entrou na segunda etapa e marcou os dois gols da equipe tricolor; e o goleiro Genivaldo, que praticou defesas importantes, garantindo a primeira vitória do Itabaiana na competição.

Com esse resultado, a equipe serrana assume a terceira colocação do grupo D com quatro pontos ganhos. Já o CSA permanece com três pontos, assumindo a lanterna da competição.

Como foi o jogo:



No primeiro tempo, a equipe alagoana tomou as ações da partida e partiu para cima do tricolor, mas acabou esbarrando na forte marcação da equipe visitante. Passados quinze minutos iniciais, o Itabaiana começou a gostar do jogo e começou a assustar a equipe da casa em cabeceio perigoso de Diego Neves. Aos 30 minutos aconteceu a melhor chance do primeiro tempo; o atacante Alex Henrique entrou na cara do gol da defensiva do Itabaiana, mas Genivaldo fez uma importante defesa, garantindo o zero no placar.

Na segunda etapa, a equipe alagoana voltou a pressionar a equipe tricolor, mas esbarrava no goleiro Genivaldo, que estava em uma tarde inspirada. O técnico Ailton Silva recuou a equipe tricolor e aos 23 minutos saiu o primeiro gol; Jacó foi derrubado na área e o juíz marcou pênalti. O volante Everton Heleno foi para a cobrança e abriu o placar no Rei Pelé. A resposta tricolor veio nove minutos depois em cobrança de falta perfeita de Igor Alves, deixando tudo igual em Maceió. A equipe alagoana sentiu o gol e aos 38 minutos o Itabaiana conseguiu a virada com Igor Alves pegando o rebote do goleiro Jefferson. Depois do gol a equipe tricolor administrou resultado até o apito final do árbitro.

O Itabaiana volta a campo nesta quarta feira,15, contra a equipe do Goiás no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana a partir das 20:30, horário de Sergipe, em partida válida pela copa do Brasil.

Fonte: Itnet