Educar é a saída

Papo de ressaca

E o governador Jackson Barreto (PMDB) jura de pés juntos que jamais tentou conquistar o apoio político do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PSC). Pelas redes sociais, JB garantiu que isso nunca aconteceu e até brincou com a “barrigada”, escrevendo que a matéria tem cara daquelas feitas na quarta-feira de cinzas, numa baita ressaca. Homem, vôte!

Está limpa

A ex-secretária da Saúde de Capela, Sônia Regina Penalva, desmente a prefeita Silvany Sukita (PTN), que a acusa de ter recebido salário ilegalmente e por isto está sendo processada. Esposa do ex-prefeito Ezequiel Leite (PR), Sônia diz que não responde a qualquer processo, pois sempre agiu com lisura e que suas contas foram devidamente aprovadas pelo Tribunal de Contas de Sergipe. E agora, Silvany?

Lixo na justiça

Esta marcada para amanhã uma audiência de conciliação entre a Cavo e os garis e margaridas de Aracaju. O Tribunal Regional do Trabalho tentará por fim a greve da categoria, que transformou a capital sergipana num lixão a céu aberto. A empresa jura que atendeu todas as reivindicações dos trabalhadores, mas estes alegam que não recebem nem água para matar a sede. Misericórdia!

Vapt-vupt

E por falar em lixo, a Prefeitura publicou ontem o edital de pré-qualificação das empresas interessadas em fazer a limpeza urbana da cidade. As pretendentes só têm até depois de amanhã para se pré-qualificarem. Admitamos, é muito pouco tempo. Isso significa dizer que, provavelmente, só a Cavo e a Torre devem participar da avexada licitação. Tá certo isso?

Venda condenada

A privatização da Deso colocará em risco o fornecimento de água para mais de 180 mil sergipanos beneficiados pela tarifa social. A advertência é do deputado federal Valadares Filho (PSB). Segundo ele, se a estatal for mesmo vendida, haverá uma forte queda nos investimentos em infraestrutura de saneamento. “Isso é péssimo para um estado que, mesmo com os avanços dos últimos anos, ainda não atingiu o patamar de 40% da população atendidos com saneamento”, diz Vavazinho. Aff Maria!

Ficha suja

O Ministério Público Federal pediu à Justiça Eleitoral a cassação da candidatura de Volney Leite (DEM) a prefeito de Carmópolis. Alega que o demista é ficha suja porque teve rejeitadas as contas de administrações passadas. Além de Volney, também são candidatos o vereador Luís Guimarães (PSB) e o professor João Carlos Silva (SD). O horário eleitoral no rádio começa sábado próximo.

Grana na mão

Apesar da crise financeira, algumas prefeituras sergipanas pagaram ontem a folha de pessoal deste mês, visando permitir um carnaval mais animado aos servidores. Itabaiana e Estância estão entre as boas pagadoras. Enquanto isso, os funcionários da Prefeitura de Aracaju ainda não receberam o salário de dezembro. Os que querem ver logo a cor do dinheiro estão fazendo um empréstimo bancário. Crendeuspai!

Bolsos vazios

As famílias que mantiveram agora em 2017 o grau de endividamento do ano passado são 31% do total. Em segundo lugar, aparecem as famílias que não se consideram endividadas (27%), seguido pelas menos endividadas (22%) e mais endividadas (19%). Feita pelo Instituto Ipsos Public Affairs, a pesquisa revela que enquanto nas classes A, B e C, a maior parte das pessoas ficou com endividamento igual ao do ano passado (32% e 33%, respectivamente), a maior parte da classe DE (33%) disse não ter feito dívidas neste início de ano.

Sebo nas canelas

Já estão abertas as inscrições para a 34ª Corrida Cidade de Aracaju. A mais tradicional prova de rua de Sergipe acontecerá no dia 17 de março, em comemoração aos 162 anos da capital sergipana. A corrida de 25 quilômetros sai de São Cristóvão para Aracaju. Os interessados têm até o dia 10 de março para garantir uma vaga na prova. Ao preço de R$ 20, as inscrições podem ser feitas pelo site www.aracaju.se.gov.br/corridacidadedearacaju2017. Participe!

Recorte de jornal

Publicado no jornal O Maruinense, em 7 de junho de 1891

Resumo dos jornais