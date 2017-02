Do cinismo. Richelieu, Mazarin e SE Del Rey

Pseudo

A cada dia a certeza aumenta que tem coisas que acontecem em Sergipe Del Rey que são únicas. Não é que em pleno Século XXI surgem figuras que nos bastidores evocam até nomes históricos para justificar seus atos e ideias.

O mais hilário é que uma destas figuras que tramita na política há várias décadas cismou, de um ano para cá, que é a reencarnação de Richelieu, o Cardeal que na verdade mandava na França do Rei Luís XIII. Como ele não tem a genialidade, nem mesmo a esperteza de Richelieu para a manipulação, os próprios colegas dizem que ele está mais para o Cardeal Mazarin que o sucedeu como primeiro ministro que ficou na história, não por promover a ética, mas o ardil, a astúcia e o cinismo.

Então o Richelieu é na verdade um pseudo Mazarin e cópia fielmente a máxima: “Mantém sempre presente estes cinco preceitos: simula, dissimula, não confies em ninguém, fala bem de todo mundo e reflita antes de agir”.

E remando contra a prudência, o pseudo Mazarin, abriu a guarda antecipadamente expondo seus planos individuais para 2018 colocando em risco e na berlinda o familiar que deseja eleger a qualquer custo.

Agora que a prudência foi largada e a dissimulação veio à tona, os próprios aliados são hoje seus principais inimigos.

“Filhotes” da Lava Jato em diversos Estados. Em SE, até o momento apenas um citado

Em entrevista ao site UOL no último fim de semana, o procurador federal Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da operação, a avaliou que a prisão do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (PMDB) e as investigações sobre o empresário Eike Batista são os primeiros efeitos de um novo período da Lava Jato.

“Filhotes” da Lava Jato em diversos Estados. Em SE, até o momento apenas um citado II

O procurador federal afirmou que acordos de delação premiada da Odebrecht devem revelar casos de corrupção em vários Estados do país ligados a políticos de diversos partidos. “É natural que aconteça um desdobramento da Lava Jato com ‘filhotes’ da operação por todo o país”, disse o procurador.

João Alves citado em planilha do ano passado

Em uma planilha divulgada no ano passado, de Sergipe apenas o nome do ex-governador e ex-prefeito João Alves foi citado. Em nota ele negou e manifestou indignação pela inclusão do nome dele.

João Alves pede a senador Cássio para marcar encontro dele com Ronaldo, já falecido

Deu no Globo, Ilimar Franco: Sorriso amarelo na festa de Maia – Ao encontrar o senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) em Brasília, o ex-prefeito de Aracaju, João Alves, perguntou pelo pai do tucano, o político Ronaldo Cunha Lima. Aos 75 anos, João Alves esqueceu que Ronaldo falecera em 2012 e pediu para Cássio marcar um encontro entre os dois. A resposta do senador foi lacônica: “Melhor não!”.

Concurso na CMA

E o presidente da Câmara de Aracaju, o vereador Nitinho, PSD, confirmou em entrevista ao JC no fim de semana que pretende realizar concurso públco na Câmara na gestão dele. Vai fazer o organograma de cargos e salários da Câmara e pedir a apreciação do MPE. Muitos servidores efetivos da Câmara estão se aposentando.

Se a Reforma da Previdência for aprovada como o governo federal quer

Se a reforma da previdência for aprovada, a solução para a crise daqui alguns anos será essa: Nenhum jovem irá ter direito a aposentadoria integral há não ser que ele ingresse no trabalho com ate 25 de idade por causa da compulsória.Para receber aposentadoria integral o sujeito terá que contribuir 49 anos e ter 65 anos de idade. 25 + 49 = 74 anos de idade. Compulsória é aos 75 anos de idade.

Atração turista de Aracaju vira pasto para cavalos. Descaso da Prefeitura

A foto ao lado, caro leitor, não é de nenhum terreno baldio ou área privada. Trata-se de um dos principais cartões postais de Aracaju: a colina do

Descaso total com uma das principais atrações turisticas. Onde Aracaju nasceu.

Santo Antônio onde Aracaju nasceu e a praça Siqueira de Menezes. A foto foi tirada no sábado pela manhã (11h30), por um leitor que viu alguns turistas estarrecidos com os cavalos pastando na praça. Lamentável!

Guarda Municipal omissa

A Guarda Municipal que é para preserva o patrimônio público e se tivesse lá, no mínimo, ligava para o plantão da Emsurb apreender os cavalos. Nada a Guarda agora que fazer o trabalho da PM e deixa de lado o patrimônio público. Também o que esperar. O descaso é total da Prefeitura.

Violação direitos humanos em SE, durante o regime militar. Quem são, onde estão e o que fazer com eles?

O Núcleo de Estudos sobre o Estado e a Democracia (NEED) do Departamento de Direito da UFS realizar no próximo dia20 de fevereiro, às 16h30, no auditório da reitoria (UFS), uma Mesa Redonda com o tema:”Responsáveis por violações de direitos humanos durante o regime militar em Sergipe: quem são, onde estão, o que fazem, o que fazer com eles?”

Debatedores

O Núcleo é coordenador pelo professor José Afonso do Nascimento e a Mesa Redonda terá como debatedores Célia Cardoso e Fernando Sá (Professores do Departamento de História da UFS), Carlos Alberto Menezes e Elias Pinho ( Professor de Direito Penal da UFS e Promotor Público Estadual) e Milton Coelho e Marcélio Bonfim ( Militantes Políticos). A entrada é livre. O Núcleo tem como assistentes: Luan Hora, Anna Lirys, Mylena Rodrigues, Ítalo José,Leonardo Paiva, Luiza Coelho, Raquel Diniz, Débora Regina eNayumi Yogo.

Surpresa

O ex-prefeito de Nossa Senhora das Dores, João Marcelo (PSDB), tem sido uma das boas surpresas na política de Sergipe. Primeiro que ele não se deixou abater por não ter conseguido se reeleger para o cargo, assumindo a liderança da oposição no município, mostrando que não dará sossego ao prefeito Thiago Santos (PMDB). Sem ainda afirmar se é ou não candidato a deputado estadual em 2018, João Marcelo é sempre visto no interior de Sergipe com possíveis aliados de peso.

Agenda

Na última semana, ele participou das comemorações alusivas à padroeira de Capela, Nossa Senhora da Purificação. Conversou com moradores e lideranças políticas, entre elas o deputado estadual e presidente da Assembleia, Luciano Bispo (PMDB) e o ex-prefeito de Capela, Manoel Sukita. Ele fez questão também de prestigiar a prefeita Silvany Sukita.Nome novo e liderança jovem, o ex-prefeito pode ser beneficiado com uma provável renovação que deve acontecer na eleição para a Assembleia Legislativa.

Doação de Kimonos

Na manhã do último sábado, 4, a Cooperativa dos Anestesiologistas de Sergipe (Coopanest-SE) realizou a doação de 32 kimonos ao Projeto “A escola vai ao Batalhão de Choque”, que este ano completa seis anos de existência. Durante este período, já atendeu mais de 600 crianças carentes da Grande Aracaju, ensinando a prática do Judô. O projeto funciona por meio da parceria entre a Polícia Militar de Sergipe, que cede o professor e a academia de treinos do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), no bairro América, e o Serviço Social da Indústria (Sesi), que fornece kimonos. Atualmente, 165 crianças praticam o judô por meio do projeto.

Doação de Kimonos II

Para o presidente da Coopanest, Danilo Lima, é uma honra para a cooperativa, que já tem um histórico de participação social, contribuir com o projeto. “Faz parte do princípio do cooperativismo ajudar a sociedade que nós estamos inseridos. Essa ação edifica muito, nos deixa honrados por estar ajudando as entidades de segurança pública em um projeto tão lindo. Um projeto que, por meio do esporte, ensina valores como educação, respeito, compromisso, coragem e atitude para as crianças que futuramente serão atores dessa sociedade e gerar transformação”, salientou Danilo.

NOTA DE ESCLARECIMENTO – Prefeitura de Nossa Senhora das Dores

A respeito de nota recentemente divulgada pelo SINTRASE, o prefeito de Nossa Senhora das Dores Thiago de Souza Santos, o Dr. Thiago, vem a público esclarecer que:

– Foi sancionada e publicada no Diário Oficial do Município (Ed. n° 908, de 17/01/2017) a Lei 293/2017, que revoga a Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV). O mesmo vale para a Lei Complementar 013/2017 – ambas aprovadas em Sessão Extraordinária da Câmara de Vereadores em 16/01/2016;

– As férias; se referidas ao mês de dezembro de 2016, deveriam ser pagas anteriormente, isto é, no mês de novembro do mesmo ano – logo, de responsabilidade da administração passada. No entanto, o entrave está sendo resolvido pela atual gestão, buscando as medidas necessárias e fazendo o levantamento de quais e quantos servidores cujos adicionais de férias estão para ser regularizados;

– Quanto ao reajuste dos salários de janeiro; caso a nota referir-se ao salário mínimo nacional, não há servidores efetivos recebendo remuneração menor ao estipulado, cumprindo assim o Art. 7, Inciso IV e Art. 39, paragrafo 3° da Constituição Federal de 1988, bem como a Súmula Vinculante 16 do STF;

– O sindicato é sabedor de que os adicionais de desempenho e gratificações correlatas não são incorporáveis aos proventos dos servidores, sendo de escolha do gestor/administração pública as suas concessões ou não. A esclarecer também, sobre o adicional de insalubridade; só é concedido quando o servidor é exposto a ambientes insalubres em sua atividade – exemplo da representante do SINTRASE em Dores, Marleide Vieira dos Santos, também servidora pública e cuja situação não se enquadra no tocante a insalubridade, já que, no momento, encontra-se cedida ao sindicato.

– Vale frisar que os recursos do Fundo de Participação do Município (FPM), repasse de verbas da União para os Municípios a partir dos Impostos de Renda (IR) e Produtos Industrializados (IPI), veio com desconto, uma vez que o repasse federal nos últimos dias 10 e 20 de janeiro, teve desconto do saldo total, por conta da não atualização do pagamento do INSS dos servidores municipais e de outros entraves.

Faz-se necessário explanar esses esclarecimentos ao povo dorense e aos servidores do Município, ao tempo em que volta a conclamar pela compreensão e união de forças nesse momento de superação de crises, longe de paixões e procedimentos de má-fé. A nova gestão da Prefeitura Municipal está trabalhando para, na maior brevidade possível, rever a situação de cada servidor no tocante à valorização salarial, com responsabilidade fiscal e transparência.

Fonte: Ascom/Prefeito de Nossa Senhora das Dores

