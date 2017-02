Coisas de SE: Estação esgoto pronta sem funcionar

“O jornalismo é o exercício diário da inteligência e a prática cotidiana do caráter.” Cláudio Abramo.

Do médico sanitarista Antônio Samarone de Santana:

“Como médico sanitarista, visitei ontem as instalações de tratamento de esgoto da DESO na Terra Dura (Santa Maria). Para meu espanto,

encontrei uma estação de tratamento de grande porte, pronta e sem funcionar. Pedi explicação aos engenheiros da DESO, eles me disseram, não chega esgoto suficiente para ser tratado, a estação para funcionar precisa de volume. Como assim, não chega?

A DESO constrói uma rede de esgoto, passa na porta do cidadão e ele se nega a ligar o esgoto de sua casa na rede, mesmo pagando a taxa de esgoto. É exatamente assim, eles me afirmaram. Pensei em perguntar pelos órgãos ambientais, mas lembrei que eles estão atarefados na emissão de “alvarás”; e o zeloso Ministério Público sabe disso?

Em resumo, enquanto a agenda está tomada pela privatização ou não da DESO, se descobre que o poder público gastou milhões para construir uma estação de tratamento de esgoto, que a mesma está pronta e não funciona. Enquanto isso, a merda continua sendo jogada diretamente na bacia do Rio Sergipe. É por isso esse fedor na Rua da Frente e na Avenida Beira Mar?”

Hospital Militar: Jackson não foi informado por comando da PMSE que MPE investiga desvio de função de diretora geral

E o MPE de Sergipe, através da Promotoria do controle da Atividade Policial, está investigando o desvio de função na direção geral do Hospital Militar. A oficial que está no cargo é combatente e a função deveria ser exercida por alguém da área. Nos bastidores, dizem que o governador Jackson Barreto não foi informado pelo comandante da PM da possível ação que o Estado enfrentará por conta do erro.

Servidores PMA revoltados: Estelionato eleitoral

Os programas matinais ontem, 22, amanheceram com o desabafo de servidores da Prefeitura de Aracaju que pensavam que receberiam o salário de dezembro de 2016, com o tão falado empréstimo bancário, como opção para não receber parcelado em 12 vezes até 2018. A surpresa é que muitos para pegarem o empréstimo têm que renegociarem suas dividas com o Banese e a Caixa. Com isso, na verdade, terão que deixar boa parte do salário no banco. Ou seja, de nada adiantou, sem falar no constrangimento explicito.

Explicar o inexplicável

No programa de George Magalhães na FAN FM, assessores da Prefeitura tentaram explicar o inexplicável. Foi pior, sindicalistas e o vereador Elber Batalha mostraram que se o prefeito desejasse, com o quadro financeiro que expos na Câmara poderia pagar o salário sem parcelamento ou sem o malfadado empréstimo.

“Se era para Edvaldo castigar o servidor por que tiraram João?”

A revolta foi geral, sem contar com as filas nas agências bancárias. Servidores passaram horas e horas na Caixa, para depois serem informados que para fazer o empréstimo tinham que renegociar dividas passadas. “Se era para Edvaldo castigar o servidor por que tiraram João?” Frase mais ouvida ontem em Aracaju por conta do malfadado empréstimo.

Para depois do Carnaval: o que tem em comum PF, ANS e um plano de saúde

O blog recebeu uma informação de bastidores de uma investigação que vem sendo realizada há alguns meses sob suspeita de sonegação de imposto através de um plano de saúde em Sergipe. O montante chega a mais de R$ 10 milhões e a Polícia Federal está atuando firmemente ao lado da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).Depois do carnaval o blog dará mais detalhes.

Outro caso saúde: desta vez envolvendo uma rede de farmácia

E ainda em Sergipe, em curso envolvendo uma rede de farmácia sergipana. O ex-gestor da área está sem dormir.

JB: publicação sobre tentativa de conquistar Valmir de Francisquinho. Assunto para uma quarta-feira de cinzas: Uma ressaca kkkkk”

E o governador postou ontem a noite no twitter: “Estranhei essa publicação do nosso Gilmar Carvalho sobre uma tentativa minha de conquistar o apoio de Valmir de Francisquinho.Isso nunca aconteceu. Não parece ser um publicação anterior ao carnaval, mas sim matéria para uma quarta feira de cinzas. Uma ressaca kkkkk”

Emergencial lixo AJU. Edital para qualificação publicado ontem à tarde com prazo até sexta.

Os aracajuanos saberão agora se o TCE comandado por Clóvis Barbosa é de verdade ou de mentirinha. Ontem, 22, à tarde foi publicado o Diário

Edital publicado no Diário que saiu ontem à tarde.

de Aracaju com o edital de qualificação das empresas para o contrato emergencial de seis meses. Com prazo para entrega da pré-qualificação até amanhã, 24. Será que o TCE vai deixar?

Prazo beneficia apenas a Torre e a Cavo

Está claro que o prazo curto não dá tempo de outras empresas de outros Estados participar, vai ser só Cavo e Torre. A outra via, ou melhor, a outra empresa que domina no interior, está bem encrencada, não vai participar. O prazo deveria ter mais tempo e a devida publicidade antecipadamente.

Um detalhe importante

A Cavo ganhou reduzindo o preço cobrado pela Torre anteriormente em menos de 20%. Se a Torre ganhar agora, com o preço menor do que a Cavo, mostra que houve superfaturamento no passado, quando trabalhava. É a lógica. Tem coragem TCE?

Rogério Carvalho fugindo da resposta sobre a privatização da DESO

Por duas vezes, o radialista George Magalhães tentou ouvir uma avaliação do presidente estadual do PT, Rogério Carvalho sobre a privatização da DESO. Por duas vezes Rogério fugiu, já outros petistas, como a deputada Ana Lúcia, já deixaram clara a posição contra. Rogério está titubeando por qual motivo?

Laranjeiras: consórcio lixo

Na manhã de ontem,22, em reunião com o Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do estado de Sergipe, Olivier Chagas,o prefeito de Laranjeiras, Paulão da Varzinhas e o Secretário de Meio Ambiente Indústria e Comércio de Laranjeiras, Ruiter Alves, buscaram alternativas para o lixo,através do consórcio dos resíduos sólidos. O prefeito busca caminhos com ações concretas que o povo laranjeirense tanto espera.

Fundação de um partido com gastos irregulares até mesmo de logomarca de campanha eleitoral para futuro candidato

E o blog teve acesso a uma logomarca de um futuro candidato a deputado federal em 2018. Nada demais se não viessem juntos documentos provando que foi paga pela fundação de um partido. A direção estadual vai denunciar para a Executiva Nacional não só este caso, mas também cursos nas comunidades (para divulgar o futuro candidato) e até viagens familiares. Os políticos com mandato do partido quando foram informados ficaram indignados que as contribuições deles estão servindo para estruturar a campanha de outro. Vai sair faísca grossa. E o pior: o líder maior não sabe de nada.

Secretário tem atividade paralela: Lobby para escritório de advocacia. Parte II

E o blog recebeu a gravação da reunião de um secretário municipal com alguns prefeitos em Brasília, onde o mesmo fazia lobby para um escritório de advocacia e dá a “garantia de segurança”. A atividade paralela quando estourar vai sobrar para o prefeito. Aliás, se bem soubesse o secretário entregaria o cargo antes e iria aproveitar o Carnaval para descansar na fazenda de um amigo onde ocorrerá uma grande festa.

Samu estadual: ao invés de pagar aluguel de casas, faz proposta indecente para pagar menos da metade das dividas

E vai parar no MPE e no TCE o caso denunciado na semana passada pelo blog das dividas que o Samu estadual tem com vários locatórios de imóveis no interior. Na semana passada foram propor aos locatórios o pagamento de menos da metade das dividas e o perdão do restante. Só restou para eles se unirem e procurarem o MPE e o TCE. Este caso se for apurado vai acabar em improbidade administrativa. Você tem um contrato e de repente querer pagar menos da metade da divida?

Nas redes sociais, praças pedem que deputado Samuel denuncie oficiais que recebem Retae sem ir as ruas e nem mesmo nas escalas

O blog recebeu diversas cópias de contracheques de oficiais da PMSE que recebem a chamada Retribuição Financeira Transitória pelo Exercício de Atividade Extraordinária (Retae) e, segundo a denúncia, que foi enviada e cobrada ao deputado capitão Samuel,são apadrinhados e vivem nos gabinetes, sem ninguém ver nas ruas e nem entrada de serviços ou escalas, enquanto que os praças não fazem uma se quer. Os denunciantes pediram para o deputado denunciar na Alese.

Itabaiana: servidores receberam salário ontem,22

E ontem,22, os servidores municipais de Itabaiana receberam o salário de fevereiro antecipado por conta do Carnaval. O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PR), desde que assumiu, além de quitar dividas salariais do antecessor sempre pagou em dia os servidores. Ainda esta semana o prefeito mandou e a Câmara aprovou o reajuste dos professores, que recebem o piso nacional desde 2013.

Frente Parlamentar Contra a Privatização da Deso

Vereador Iran Barbosa (PT) propôs ontem, 22 , a criação da Frente Parlamentar Contra a Privatização da Deso, na Câmara Municipal de Aracaju. A iniciativa foi formalizada através do Projeto de Resolução nº 5/2017. A Frente terá caráter suprapartidário e buscará reunir parlamentares que queiram se somar à luta em defesa da Deso como empresa pública e dos princípios definidos na Lei Orgânica para a Política Municipal de Saneamento.

Na Câmara dos Deputados, deputado expõe razões contra privatização da Deso

Já o deputado fez um discurso ontem,22, expondo as razões pela qual a Deso não teve ser privatizada. “Será um grande equívoco que vai afetar toda a população de Sergipe .Os argumentos para privatização são o agravamento da crise econômica e o endividamento dos estados”. Entretanto, o suposto aporte de recursos para os cofres públicos com a venda da DESO será apenas a curto prazo, pois o Estado certamente terá que arcar com o fornecimento de água para as famílias hoje beneficiadas com a tarifa social.

Não deu certo em outros países

Valadares Filho ressaltou que se trata de uma experiência já testada e que não deu certo em outros países. De acordo com estudo citado pelo relator das Nações Unidas para água e saneamento, nos últimos 15 anos, houve ao menos 180 casos de reestatização do fornecimento de água e esgoto em 35 países. Isso quer dizer que cidades como Paris (França), Berlin (Alemanha), Buenos Aires (Argentina), Budapeste (Hungria), La Paz (Bolívia) e Maputo (Moçambique) primeiro privatizaram suas companhias de água e saneamento; e, depois de algum tempo, tiveram que voltar atrás e reestatizarem as empresas.

Indicações

Destacando que entre os 4.861 votos que obteve no ano passado,uma camada muito expressiva foi conquistada no conjunto Augusto Franco, o vereador Juvêncio Oliveira, DEM, apresentou algumas indicações para tentar solucionar problemas da comunidade.

Indicações II

Atendendo aos pedidos dessa comunidade, a respeito da problemática encontrada no canal 3, Juvêncio fez suas considerações a partir dos dados apresentados na mídia, onde Sergipe é o oitavo pior estado em saneamento básico. “É do conhecimento de todos que na última administração de Edvaldo Nogueira, diversos trabalhos foram realizados com foco na melhoria da saúde pública. De lá para cá, construções como a cobertura do Canal 4 e 5 do conjunto Augusto Franco comprovam as informações fornecidas pela Organização Mundial da Saúde – OMS, que destacam que para cada real investido no saneamento básico, R$ 4,00 são economizados em saúde pública,” lembrou.

Indicações III

Juvêncio ressaltou que esta prioridade teve continuidade na gestão do prefeito João Alves Filho. “A qual fui secretário e parabenizo sua atuação, uma vez que as obras passam a ser da comunidade e, não, do político A ou B. Agora, temos que seguir a mesma linha, por isso, minha urgência em levar ao atual prefeito esta solicitação, para que aquela comunidade tenha melhores condições de saúde, além de oportunidades de lazer e mais segurança”, declarou.

Revitalização

Dentre as indicações, Juvêncio também solicitou ao Diretor-Presidente da Emurb, Sérgio Ferrari, que seja feita a revitalização da Praça Pedro Barreto de Andrade, conhecida como Praça do Francão, pois, segundo a população a mesma “encontra-se em total abandono”.

Carnaval é no Cotinguiba Esporte Clube.

O Clube Alvianil da Av. Augusto Maynard estará resgatando os tradicionais carnavais de Clube do Estado. Venha se divertir ao som das velhas

marchinhas e do frevo. Serão dois dias de pura folia. Adquira já o seu ingresso no valor de R$ 10,00 (indivudual) e R$ 50,00 ( mesa). Datas: 25 (sábado) e 28 ( terça-feira) Horário: A partir das 22hs.

Eleição na ALA

No próximo dia 8 de março, será realizada a eleição para a Presidência da Academia de Letras de Aracaju (ALA). O professor Francisco Diemerson é o candidato à Presidente da Academia, junto com a poetisa Jane Guimarães na Vice-Presidência, a professora Ana Leal na Secretaria-Geral e o advogado Antonio Porfírio como Tesoureiro. A ALA tem o objetivo de reforçar a preservação da memória cultural do povo da capital sergipana, interagindo com a sociedade através de ações significativas que revelem os valores, as potencialidades e a pluralidade cultural do povo de Aracaju.

Agrese participa de reunião na Sergas

Na última terça-feira, (21), representantes da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese) participaram de uma reunião técnica na sede da Sergipe Gás (Sergas). O encontro teve como finalidade a troca de informações relativas aos serviços ofertados pela companhia.

In loco

Durante a reunião os gestores discutiram os mecanismos para implementação e fiscalização in loco, dos serviços prestados pela Sergas, além da efetivação de um novo indicador de segurança de Frequência de Manutenção Preditiva e Preventiva (FMPP), que entrará em vigor a partir de Março de 2017.

Dúvidas sanadas

“Essa reunião foi bastante proveitosa, pois foram tiradas várias dúvidas sobre a fiscalização e os serviços prestados pela Sergas, que tem as atribuições de adquirir, armazenar, transportar, distribuir, comercializar e prestar serviços correlatos na área de energias renováveis e gás, uma grande parceira da Agrese,” frisou o diretor técnico da Agrese, Jean Carlos Nascimento Ferreira.

Seminário de Avaliação da seca em SE

O Banco do Nordeste apresenta hoje (23), oportunidades de investimento para o setor rural, durante o Seminário de Avaliação da Seca em Sergipe. Promovido pelo BNB e Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), o evento tem início às 8h30, no auditório da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise). Prefeitos, secretários municipais, técnicos e representantes do setor produtivo devem participar.

Situação de emergência

A ênfase maior será direcionada aos municípios em situação de emergência devido à estiagem. O superintendente estadual do BNB, Saumíneo Nascimento, vai apresentar as vantagens do FNE Água. Saumíneo também explicará três novidades da legislação para a renegociação de dívidas rurais, com base na Lei 13.340/16 e nas Resoluções 4.532/16 e 4.554/17. As duas últimas dizem respeito à produção de milho na Bahia e em Sergipe.

FNE Água

O FNE Água é o modelo de financiamento de projetos para uso eficiente e sustentável de água, com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). É destinado a empresas de todos os portes e setores, produtores rurais, agricultores familiares, cooperativas e associações. Ainda no evento, o meteorologista Overland Amaral e o superintendente Ailton Francisco da Rocha, ambos da Semarh, vão explicar a previsão do tempo e os impactos da escassez de água para a região atingida pela seca.

Curso de cuidador

A clínica de geriatria integrada, Espaço Ativo, promoverá curso para cuidadores de idosos. A qualificação para cuidar de pessoas idosas tem início no dia 10 de março. Os encontros ocorrerão todas as sextas-feiras, às 14h. Serão dez encontros, com dois meses de duração. Geriatras e profissionais especializados em gerontologia são os docentes do curso, o que faz dele , especial. Para participar da formação, o investimento feito é de R$490, para pagamentos à vista e R$560, dividido em 2x no cartão de crédito (com exceção do Banese Card).

www.twitter.com/JornaldaFan “Nós fomos enganados” pres. do Sepuma a respeito da linha de crédito para servidores da

Horário de funcionamento: quinta a domingo, das 19h as 23h. Rua Cecinha Vieira, 11 conjunto Inácio Barbosa (próximo Almeida restaurante). instagram: @tarjapretaburguer

PMA.@Georg_Magalhaes

www.twitter.com/calbnascimento “O maior problema da comunicação é que nós não escutamos para entender. Nós escutamos para responder”

www.twitter.com/sargentoedgard Dei risada assistindo a sabatina de Alexandre de Moraes,um bando de denunciados em vários crimes, aprovando ministro do STF. Não está certo.

www.twitter.com/frednavarro O STF é o refúgio preferido de políticos honestos do tipo Sarney e Maluf. O “foro privilegiado” está desmoralizado? Pura coincidência.

www.twitter.com/palmeriodoria Brasil. Mas pode chamar de Saramandaia.

www.twitter.com/gdoweber Vc vive dando declaração desastrada, mostra clara incapacidade em gerir uma crise aguda penitenciária, plagia geral e vira ministro do STF!

DO LEITOR

Sugestão a SMTT: placas nunca feche o cruzamento

Do leitor Luiz Brandi: Volto a sugerir à SMTT colocação de placas “NUNCA FECHE O CRUZAMENTO” nos sinais de grandes movimentações.Ontem, terça feira, 12h30, nos cruzamentos da Avenida Enos Sadock ao lado do G.Barbosa do São José, e pouco mais à frente, em frente à Igreja São José, o sinal abria…fechava e ninguém passava, pois os “espertinhos” fechavam os cruzamentos.Inicialmente, os agentes poderiam multar os motoristas infratores, pois só assim aprendem.”

Nota Cavo

“A Cavo informa que o Tribunal Regional do Trabalho de Sergipe aceitou solicitação da empresa e marcou para esta sexta-feira 24 audiência de mediação com o Sindicato dos Trabalhadores da Limpeza Pública e Comercial de Sergipe (Sindelimp). A Cavo ressalta que permanece aberta ao diálogo com o sindicato e que até o momento não recebeu a Ata que decidiu pela greve iniciada na última terça-feira. A empresa está tomando todas as medidas necessárias para garantir a coleta de lixo no município de Aracaju.”

Cavo / Estre

NOTA – Renegociação das dívidas do município de São Cristóvão

A Prefeitura de São Cristóvão convoca todos os credores, com dívidas não saldadas referentes ao ano de 2016, para comparecerem no prazo de cinco dias úteis (as datas estão abaixo), até a Secretaria da Fazenda (localizada na praça da Bandeira, Centro), para que tenham assim suas pendências renegociadas, nos termos que constam no art. 4º do decreto municipal de nº 208/2017 de 06 de janeiro deste ano.

O não cumprimento deste chamamento implicará em sindicância do processo de contratação da despesa (caso não haja documentos suficientes para liquidação das despesas nos termos da lei) e no parcelamento automático do débito em 48 parcelas, caso o processo seja passível de liquidação.

Datas para renegociação:

24/02 (das 08 às 14h).

01/03 (excepcionalmente, das 13h às 17h).

02/03 – (das 08 às 14h).

03/03 – (das 08 às 14h).

06/03 – (das 08 às 14h).

