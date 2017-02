Bandidos aterrorizam comunidade e matam mulher

07/02/2017 08:10

PM atende ocorrência em povoado (Foto: Arquivo Portal Infonet)

Bandidos armados aterrorizaram a comunidade de São Vicente, no município de Propriá, na tarde desta segunda-feira, 6. Não se sabe o número de criminosos, mas eles chegaram armados ao povoado, ocupando pelo menos dois veículos [um carro de passeio e uma motocicleta] e dispararam vários tiros, atingindo algumas pessoas, segundo informações do cabo Antonio Rodrigues, que compõe a equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar.

O cabo não soube precisar o número de vítimas, mas uma mulher morreu. Ela foi atingida por tiros, chegou a ser socorrida com vida, mas faleceu no Hospital Regional São Vicente de Paula, na sede do município. O corpo da mulher chegou em Aracaju pouco antes de 1h da madrugada desta terça-feira, 7, e permanece sem identificação no Instituto Médico Legal(IML).

Represália

Há suspeita, conforme o cabo Rodrigues, que este crime tenha sido cometido em represália a um linchamento ocorrido no domingo, 5, naquele povoado, durante uma tentativa de assalto a uma mercearia. Um suspeito teria sido dominado e espancado até a morte. O corpo do suspeito chegou ao IML no domingo e foi identificado como Alex Samuel Bastos, 24.

As informações sobre esta ocorrência ainda não são precisas e serão alvo de investigação em inquérito policial instaurado pela polícia civil.

Fonte: Cássia Santana

Infonet