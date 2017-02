Aracaju fede

Sempre elogiada pela limpeza das ruas e logradouro…

Sempre elogiada pela limpeza das ruas e logradouros, Aracaju está se transformando num mar de lixo, tamanho o volume de detritos espalhados por suas ruas, praças e avenidas. Pior é que a situação pode se agravar ainda mais, pois os garis e margaridas prometem só descruzar os braços quando lhes pagarem o salário de janeiro. Alegando ter uma pequena fortuna para receber da Prefeitura, a empresa responsável pela coleta domiciliar diz não ter como honrar o débito com os trabalhadores. E para piorar, a administração do comunista Edvaldo Nogueira jura de pés juntos não dever um tostão à contratada. Enquanto as partes se digladiam, Aracaju está virando no paraíso dos ratos, baratas e, principalmente, do perigoso mosquito Aedes aegypti. Portanto, a persistir esta delicada e mal cheirosa situação, caminhamos para uma grave crise de saúde pública. Aliás, se tiver um pouquinho de responsabilidade, a Prefeitura alertará aos turistas para evitarem Aracaju durante o feriado de carnaval, pois quem se arriscar a nos visitar pode retornar à cidade de origem com dengue, chikungunya e zika vírus e otras cositas más. Misericórdia!

Daqui não saio…

Rejeitado por seis dos 11 parlamentares, o senador Antônio Carlos Valadares (PSB) não quer largar a coordenação da bancada federal de Sergipe. Diz que tudo não passa “de mais uma pataquada do governador Jackson Barreto”, pois para destituí-lo do posto é preciso o referendo de seis deputados e dois senadores. Não é isso que pensam a senadora Maria do Carmo e os deputados Laércio Oliveira, João Daniel, Fábio Mitidieri, Jony Marcos e Fabío Reis. Apesar do esperneio de Vavá, os seis elegeram Laércio como o novo coordenador da bancada sergipana em Brasília. Aff Maria!

Esmola humilhante

O internauta Felipe Leite sai em socorro do blog, que errou ontem no calculo sobre quantas pipas d’água podem ser pagas com os minguados R$ 7 milhões liberados para Sergipe por este governo temerário. Segundo Felipe, “em 2013, o custo do m³ de água era de R$ 7,49. Como um carro-pipa tem 7 m³, o valor da carrada seria de aproximadamente R$ 53,00. Portanto, R$ 7 milhões dariam para pagar 133.500 carros-pipa. Mas o montante não deixa de ser insignificante”. Foi um ultraje aos sertanejos!

Socoooooro!

A violência segue assustando os sergipanos. A criminalidade faz vítimas em todo o estado, porém sua ação é mais sangrenta na Grande Aracaju, onde matar virou uma rotina para a maioria dos bandidos. O poder público precisa agir rapidamente para pôr um fim a quadro tão sinistro, até porque essa incapacidade só expõe a fragilidade da nossa política de segurança pública.

Corda bamba

Está na coluna Radar On-line, de Veja.com: “O deputado André Moura (PSC-SE) vai precisar de um tempo para curar a mágoa com Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), seu amigão até outro dia. Líder do governo, Moura vem balançando no cargo mais do que charuto em boca de bêbado. O favorito para substituí-lo é o deputado paraibano. Ninguém tira da cabeça de André que Aguinaldo está trabalhando loucamente para roubar-lhe o posto. Aos mais próximos, o sergipano argumenta que, dada a relação entre os dois, o colega poderia ter jogado aberto e avisado que pretendia assumir a liderança”. Homem, vote!

Aviso prévio

E a coluna Painel, da Folha de São Paulo, também abre espaço para a vexatória situação de André Moura: “O Planalto até se assustou com a fala de Rodrigo Maia (DEM-RJ) contra o líder do governo na Câmara, André Moura (PSC-SE), mas a tese de que a função precisa de alguém mais afinado com o presidente da Casa é compartilhada por Temer”. Pelo visto, só o deputado sergipano ainda não percebeu que a porta da rua é a serventia da casa. Marminino!

Mistureba

O Marechal Floriano

Antes de entrar pra Marinha

Perdeu tudo quanto tinha

Numa aposta com um cigano

Foi vaqueiro vinte ano

Fora os dez que foi sargento

Nunca saiu do convento

Nem pra lavar a corveta

Pimenta só malagueta

Diz o Novo Testamento!

Os versos acima são do repentista Zé Limeira, o poeta do absurdo.

Cavalo de Troia

A aproximação da senadora Maria do Carmo Alves (DEM) ao governador Jackson Barreto (PMDB) está deixando o deputado federal Valadares Filho (PSB) de cabelos em pé. Candidato derrotado a prefeito de Aracaju, Vavazinho acha que dona Maria foi a um evento da campanha dele no Iate Clube unicamente para desgastá-lo: “Aquilo foi uma conspiração comandada por Jackson Barreto”, argumenta. É, descobriu tarde. Agora a vaca já foi pro brejo. Aff Maria!

Mais empregos

Lagarto vai ganhar uma fábrica de lâmpadas led. A pedra fundamental da indústria será lançada nesta quinta-feira, no povoado Colônia 13, em solenidade prestigiada pelo governador Jackson Barreto (PMDB). O empreendimento deve gerar 60 empregos diretos e outros 180 indiretos, com um investimento de R$ 7,5 milhões. O faturamento anual previsto é de R$ 100 milhões. Que bom!

Torrar nos cobres

E o deputado federal Adelson Barreto (PR) reivindicou ontem, à Superintendência do DNIT em Sergipe, a contratação de um projeto para a duplicação da BR-235. Na última terça-feira, o presidente Michel Temer (PMDB) informou que esta mesma rodovia 235 é alvo de negociação para uma parceria com a iniciativa privada. Ou seja, em vez de duplicá-la, como deseja Adelson, este governo temerário quer mesmo é privatizar a estrada federal que liga Sergipe à Bahia.

Tá doente?

Os médicos vão permanecer em greve até que a Prefeitura de Aracaju pague o salário atrasado de dezembro. Reunida ontem com o secretário de Finanças, Jeferson Passos, a categoria ouviu que se quiser dinheiro recorra a um empréstimo bancário. Portanto, se você amanheceu doente e não tem grana para se internar no luxuoso Hospital Albert Einstein, em São Paulo, recorra um pai de santo ou a uma rezadeira. Uma cigana também pode adivinhar quando os médicos vão retornar ao trabalho. Só Jesus na causa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal O Laranjeirense, em 10 de junho de 1888

Resumo dos jornais