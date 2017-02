A volta das três Arenas

A briga das lideranças políticas sergipanas por espaços…

A briga das lideranças políticas sergipanas por espaços neste governo temerário começa a prejudicar o estado. Agora mesmo, 23 prefeitos vão gastar dinheiro público para ir à Brasília participar, no Ministério da Integração Nacional, de uma solenidade que não aconteceu em Aracaju por causa das arengas entre o governador Jackson Barreto (PMDB) e os senadores Antônio Carlos Valadares (PSB) e Eduardo Amorim (PSDB). Aliás, a disposição destes três políticos em mostrar quem é mais próximo do Palácio do Planalto faz lembrar o regime militar, quando o partido governista Arena criou sublegendas para abrigar os líderes conversadores que eram adversários entre si. Na época, quem não estava satisfeito na Arena 1, se mudava para a Arena 2 ou a 3, porem permanecia governista. Em Sergipe está acontecendo coisa parecida. Com raríssimas exceções, todos os nossos políticos estão apoiando o governo federal visando serem apontados como os responsáveis pelos recursos liberados para o estado. O presidente Michel Temer já é aplaudido até pelos radicais PT e PCdoB, transformados em sublegendas do PMDB de Jackson Barreto, tal qual os partidos que depois de 1964 se fundiram na poderosa Arena dos militares.

Pelas costas

E o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM), não esconde o desejo de desbancar o deputado André Moura (PSC) da liderança do governo. Entrevistado pelo jornal O Globo, o demista disse que “seria melhor um nome afinado com o presidente da Câmara. André Moura, sem dúvida, não é”. Por sua vez, o Estadão informa que Michel Temer deve decidir “esta semana se o deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) vai para o Ministério da Saúde ou se substitui André na liderança do governo”. Aguardemos, portanto!

Grana no bolso

Os servidores da Prefeitura de Lagarto vão brincar o carnaval com o salário de fevereiro nos bolsos. Segundo o prefeito Valmir Monteiro (PSC), a folha de pessoal deste mês será paga no próximo dia 24. Nem precisa dizer que o comércio lagartense vibrou com a notícia. Enquanto isso, os servidores da Prefeitura de Aracaju ainda não receberam o 13º salário do ano passado. Oh, céus!

Até que enfim!

O Ministério dos Transportes anuncia amanhã, em Brasília, o reinício das obras de duplicação do trecho sergipano da BR 101, e do aeroporto de Aracaju. A expectativa é saber se, após serem reiniciadas, as tais obras terão continuidade ou voltarão a ser paralisadas, como já aconteceu tantas outras vezes. Viche!

Tiros a esmo

Na tentativa de desgastar a imagem do governador Jackson Barreto (PMDB), o senador Antônio Carlos Valadares (PSB) não perdoa nem mesmo quem esteve na oposição até outro dia. Pelas redes sociais, o pessebista acusa JB de usar a máquina estadual “para atrair políticos fisiológicos e corporativistas”. Estaria Vavá se referindo ao deputado federal Laércio Oliveira (SD), que se mudou de mala e cuia da oposição para o governo? Aff Maria!

Primeiro gole

A ingestão precoce de álcool é a principal causa de morte de jovens de 15 a 24 anos de idade. É o que revela o Guia Prático de Orientação sobre o impacto das bebidas alcoólicas para a saúde da criança e do adolescente, lançado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Segundo estudos científicos citados no guia, quase 40% dos adolescentes experimentaram álcool pela primeira vez entre 12 e 13 anos, em casa. Entre adolescentes de 12 a 18 anos que estudam nas redes pública e privada de ensino, 60,5% declararam já ter consumido álcool. Homem, vôte!

Festa de apoio

E quem acaba de receber um apoio de peso é o deputado estadual Capitão Samuel (PSL). O ex-prefeito de Socorro, Zé Franco (PSDB), abriu as portas de sua casa para recepcionar o parlamentar, que trocou de idade no último sábado. Durante a festa de aniversário, o tucano anunciou apoio à reeleição do capitão, destacando “o grande trabalho desenvolvido por Samuel na Assembleia”.

Ruim da cabeça

Veja o que publica em O Globo o jornalista Ilimar Franco: Ao encontrar o senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) em Brasília, o ex-prefeito de Aracaju, João Alves (DEM), perguntou pelo pai do tucano, o político Ronaldo Cunha Lima. Aos 75 anos, João Alves esqueceu que Ronaldo falecera em 2012 e pediu para Cássio marcar um encontro entre os dois. A resposta do senador foi lacônica: “Melhor não!”. Crendeuspai!

Fora das telas

As mulheres negras não estão nas telas de cinema, nem atrás das câmeras. Pesquisa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro mostra que pretas e pardas não figuraram nos filmes nacionais de maior bilheteria. Apesar de ser a maior parte da população feminina do país (51,7%), as negras apareceram em menos de dois a cada 10 longas metragens brasileiros. Nenhum dos mais de 218 filmes nacionais de maior bilheteria pesquisados teve uma mulher negra na direção ou como roteirista. Uma lástima!

Caranguejo Elétrico

O animado Caranguejo Elétrico abre esta semana o carnaval de rua de Aracaju. Marcado para o próximo sábado (11), o desfile dos foliões terá no trio elétrico a cantora Karla Isabela. Após percorrer ruas e avenidas do bairro Treze de Julho, o bloco retorna ao Iate Clube de Aracaju. Ali, os foliões usando o “casco” do Caranguejo Elétrico se esbaldarão ao som da Banda Patusco. Em tempo: os “cascos” podem ser adquiridos no Bar do Bel, localizado no Iate, e na loja Revivart, situada na avenida Edézio Vieira de Melo, 225. Participe!

Recorte de jornal

Publicado no jornal A Folha de Sergipe, em 6 de agosto de 1886

Resumo dos jornais