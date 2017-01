Violência e o sentimento de impotência

Sergipe

“O jornalismo é o exercício diário da inteligência e a prática cotidiana do caráter.” Cláudio Abramo.

Imprevisibilidade. Hoje você sai de casa, mas não sabe se retorna. O direito de ir e vir só vale no papel.

Uma manchete de ontem, 25, que retrata que os marginais hoje não tem medo de ninguém inclusive da polícia: “Policial sofre ameaças e é

amarrado em bar no Mosqueiro.” Tem arrastão até em cemitério. Até um simples gesto de doação a uma creche pode ser fatal. Restaurante, nem pensar, principalmente quando tem pouco movimento. Ponto de ônibus? Só se não tiver jeito. E rezar para o meliante não ficar com raiva se você não tiver celular ou se tiver um aparelho ”fajuto”.

Um alto número de homicídios dolosos (com intenção de matar) este ano. Uma média de três homicídios diariamente. Onde? Sergipe, o menor Estado do país e o mais violento segundo dados divulgados no ano passado.

E não venham com o “papo” de baixo efetivo e tudo mais. Não cola mais.

E com a coragem de sempre o titular deste espaço acredita que Sergipe não está tão violento, como dizem. Vejam: num lugar em que parte polícia faz de conta que trabalha (para o desespero de uma minoria abnegada, inclusive em cargos de chefia), onde ao circular pelas ruas de Aracaju e rodovias estaduais não se vê sequer uma viatura muito menos policiais, civis e militares em operação. Tirando a orla de Atalaia. A orla hoje tem mais viaturas circulando do que bairros como Siqueira Campos, Santos Dumont ou a Zona de Expansão. E olhe que mesmo assim o tráfico “rola” solto na rua paralela da orla. É um acordo tácito, segundo os moradores.

A mesma reação indignada de alguns da PM com o assassinato do colega de farda, não foi vista com o assassinato do pacifico Nicanor Moura. Tem quem reaja como gangster quando um dos “seus” foi abatido pela violência, mas deixa, desidiosamente a violência crescer em Sergipe. E aqueles que cruzam os braços e fecham os olhos ao cumprimento do dever operacional diário?

Como um oficial abnegado que recentemente foi para a reserva antecipadamente. Motivo? Cansado de esperar bons ventos. Ou seja, a total descrença na política de segurança pública.

O blog ainda acredita que Sergipe é, proporcionalmente, o lugar mais seguro do Brasil, não por ação da polícia, mas sim pela qualidade pacífica de sua gente… Infelizmente toda semana pessoas de bem estão sendo assassinadas.

O que fazer? Torcer para que você não seja mais um nas estatísticas da violência.

“Adesão oficial ao governo do Estado de Sergipe” Era oficiosa?

E o deputado Laércio Oliveira enviou convite ontem,25, para uma solenidade de hoje no Palácio de Despachos: “Adesão oficial ao governo do Estado de Sergipe”. Vixe! E era oficiosa? Nunca na história de Sergipe…

Fogo amigo contra indicado por Jackson para FHS. Foi absolvido e ganhou danos morais

O tiro saiu pela culatra ontem. O governador não gostou de ouvir pela imprensa ontem,25, de material enviado pelo “fogo amigo” contra a nomeação de um técnico, indicado por ele, para a Fundação Hospitalar de Sergipe. Quem está com medo? Ou melhor, quem são as viúvas da FHS que não aceitam perder o posto por um técnico indicado pelo governador e requentam denúncia infundada contra gestor?

Fogo amigo contra indicado por Jackson para FHS. Foi absolvido e ganhou danos morais II

Rosmam Pereira dos Santos que deve assumir a FHS, foi absolvido no processo que respondeu, através de recurso em 2 Grau, onde o desembargador acolheu a prescrição retroativa e não julgou o mérito quanto ao pedido de inocência porque ficou prejudicado o mérito pela prescrição.

Fogo amigo contra indicado por Jackson para FHS. Foi absolvido e ganhou danos morais III

E além de ganhar o processo com o recurso de 2º grau Rosmam também foi vitorioso no processo que moveu contra o jornal Correio de Sergipe por danos morais com a publicação da denúncia infundada.

Nota de João Augusto Gama

Ontem, 25, o secretário João Gama, através de nota, negou que tenha conversando com o governador sobre a nomeação de Almeida Lima para a saúde. “Nomeações e exonerações de cargos de confiança do governador é uma atribuição exclusiva do chefe do poder executivo estadual, não cabendo a mim, em nenhuma hipótese, dar palpites, sugestões e muito menos vetar quem quer que seja. Continuo sendo, como sempre fui, e serei, um amigo leal do governador Jackson Barreto e um colaborador da sua gestão, o que muito me honra. Sem mais.”

Nova eleição Carmópolis

O prefeito eleito de Carmópolis Volney Leite Alves (DEM) já montou sua chapa para a nova eleição que deverá ser realizada em abril. Escolhido diretamente pela grande maioria de sua base aliada, o músico Beto Caju (SD) será o seu candidato a vice-prefeito.

No TSE

Carmópolis terá nova eleição por que a chapa vencedora, apesar de legalmente habilitada e registrada pelo juiz da comarca, foi indeferida pelo TRE e está em julgamento no TSE. Para evitar que a população continue sofrendo com essa insegurança jurídica e com o caos administrativo instalado no município, a coligação eleita desistiu da ação que se arrastaria por meses e, assim, abreviar a nova eleição municipal.

Pesquisa

Pesquisa de opinião pública realizada no último fim de semana, por um conceituado instituto de Aracaju, mostra que a chapa Volney/Beto está ainda mais forte e já tem cerca de 70% da preferência do eleitorado contra cerca de 20% dos seus 3 mais prováveis adversários, os vereadores Luiz Guimarães (PSB) e Gladston Garcia (PMDB), ou até o deputado Luiz Mitidieri (PSD), todos pertencentes ao grupo da ex-prefeita Esmeralda (PT).

Parece que a Secretaria de Estado da Fazenda está com dinheiro sobrando. Fiscalização fraca

Nos últimos dias o titular deste espaço constatou que a Secretaria de Estado da Fazenda está com uma fraca fiscalização. Em várias lojas as notas fiscais só são emitidas após muita insistência. Ontem, 25, por exemplo, numa loja de tecidos na Rua de Laranjeiras, 417, muito movimentada a “Brasil Malhas e tecidos”, o caixa da um cupom que parece uma nota, mas não é. Quando pedida a Nota Fiscal não gostou e passou 15 minutos para tirar a mesma. Governador, mande a Sefaz fiscalizar!

OAB/SE: engana-se quem pensa que entidade não pune advogados

Ontem, 25, o Diário Oficial do Estado publicou extratos de processos, através do gabinete da presidência da OAB/SE, onde grande parte os advogados recorrentes tiveram negados os recursos. Alguns têm processos por conduta de apropriação indébita na prestação de contas; locupletamento às custas do cliente; suspensão do exercício profissional por sacar valores em nome do cliente e não prestar contas; prejudicar por culpa grave interesse confiado ao seu patrimônio e reter valor do cliente e devolver somente após um ano, após citado em processo disciplinar.

Títulos de cidadania para promotores

Logo no primeiro dia, depois do recesso, o deputado estadual Gilmar Carvalho vai propor na Assembleia Legislativa a concessão de Título de Cidadania Sergipana para o procurador-geral de Justiça, Rony Almeida, e o promotor de Justiça Henrique Cardoso.Segundo o deputado, trata-se de reconhecimento pelo que fazem, ao lado de seus colegas, permantemente, pela boa imagem do Ministério Público em Sergipe.

Falta de água por conta de queda de energia: culpa da Energisa e não da Deso

A mais recente edição do boletim “Água Quente” do Sindisan publica uma matéria que é a pura verdade. Muitas vezes, principalmente no interior, quando falta água por conta da falta de energia em uma adutora, muitos culpam a Deso, mas a responsabilidade é da Energisa. E como a empresa é privada e as agências reguladoras de serviço não punem, quem sofre é a população.

Sem Água

A matéria do Sindisan: “Quedas de energia causam prejuízos Quando falta água nas residências, a culpa recai sempre na DESO e nas costas dos seus funcionários.Mas o que a população muitas vezes não sabe é que a culpa nem sempre é da Companhia. As constantes quedas no fornecimento de energia – portanto, responsabilidade da empresa privada Energisa – causam enormes transtornos nas estações de bombeamento da DESO. Na Adutora do São Francisco, num única dia, foram registradas sete quedas de energia. Quando isso acontece, regularizar o fornecimento de água requer uma complexa engenharia que pode levar horas. E fazer isso várias vezes num dia não é tarefa fácil. Mas ninguém culpa a Energisa.”

Itabaiana

Ontem, 25, o senador Eduardo Amorim assinou uma ordem de serviço de R$ 2,3 milhões para construção de obras em Itabaiana através de emenda parlamentar. Os deputados federais André Moura e Valadares Filho também destinaram emendas e estavam presentes no município. Foram oito ordens de serviço ao total para o desenvolvimento de Itabaiana.

Itabaiana II

O prefeito Valmir de Francisquinho ressaltou que com as emendas destinadas hoje no município pelo senador Eduardo Amorim, quase R$ 10 milhões de emenda parlamentar já foram direcionados para Itabaiana.Antes da assinatura das ordens de serviço, foi inaugurada a Unidade Básica de Saúde (UBS) Dra. Wenda Mendes Rodrigues, no bairro Campo Grande.

Saída

Ontem, 25, o ex-vereador de Aracaju Junior Pinheiro, comunicou a José Carlos Machado sua saída do PSDB. Na oportunidade conversaram muito sobre política e os caminhos para 2018.

Saúde: reuniu conjunta dos conselhos

Será na próxima terça-feira, dia 31, a 1ª Reunião em conjunto com os Conselhos Estadual e Municipais de Saúde e contará com as presenças de todos os secretários Municipais de Saúde de todos os municípios, suas coordenadorias e os seus presidentes.

Fiscalização

A Reunião que será realizada na Funese, na Rua Basilio Rocha, terá como tema principal o debate sobre o relatório da Comissão de Fiscalização aos Estabelecimentos de Saúde, com a presença da superintendente do Huse, a médica Lycia Diniz.Na oportunidade será também debatido a atuação da Atenção Básica no Município com o reflexo no Estado.

Campo do Brito

O senador Eduardo Amorim visitou o município de Campo do Brito ontem, 25. O parlamentar conversou com o prefeito eleito, Marcell Souza. Os dois conversaram sobre a ruim situação que Marcell encontrou a administração da cidade, principalmente, nas áreas da Educação e Saúde. O senador garantiu a priorização de emendas parlamentares para o município.

Visita ao TCE

Ontem, 25, o superintendente Aristóteles Fernandes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT) realizou uma visita de cortesia ao Tribunal de Contas do Estado (TCE). O gestor foi recebido pelo presidente do TCE, Clóvis Barbosa, e em seguida pelo conselheiro Ulisses Andrade. Na conversa, temas como gestão pública e mobilidade urbana.

Dúvidas

O presidente do TCE, Clóvis Barbosa, disse que foi uma satisfação receber o superintendente da SMTT e lembrou que o gestor tem as portas abertas para conversar sobre seu trabalho. “O Tribunal de Contas também está disponível para dirimir qualquer dúvida e solucionar problemas. É importante que os administradores estejam atualizados quanto aos procedimentos acerca das prestações de contas”, afirmou o conselheiro.

Trabalho

Para o superintendente da SMTT, Aristóteles Fernandes, esta visita de cortesia é importante para estreitar os laços com os órgãos do estado. “É muito importante ter transparência nas ações e esta visita tem este propósito de estreitar os laços e mostrar que estamos trabalhando juntos para a população”, contou o superintendente.

Capela

O ex-prefeito de Capela, Ezequiel Leite, PR, disse que respeita a vontade do povo e por isso vai esperar os primeiros 100 dias da atual gestão, mas lamenta que a atual prefeita Silvany Sukita, PTN, prefira trabalhar com o retrovisor ao invés de gerir os destinos da cidade.

Denuncismo

Para a surpresa de Ezequiel, assim que deixou a administração, percebeu se montar contra ele um poderoso movimento de denuncismo, inclusive envolvendo alguns veículos de comunicação. Num primeiro momento, o ex-prefeito decidiu esperar, mas por entender que não apenas o povo de Capela, como todo Sergipe precisavam entender o que estava acontecendo, qual a realidade dos fatos, Ezequiel Leite entendeu que chegou o momento de dar uma espécie de “contraponto” a tudo que vem sendo colocado contra ele pela prefeita, auxiliares e alguns setores da imprensa no Estado.

Trabalho

Ezequiel que é empresário, disse que deixou o comando do município com a consciência tranquila. “Em menos de 30 dias, nós pagamos três folhas: novembro, dezembro e o 13º salário; quitamos todos os débitos com os fornecedores e pagamos o piso do magistério; deixe a prefeitura com cerca de R$ 2 milhões em caixa e, na última semana de dezembro, em um gesto emocionante e provando a transparência da nossa administração, promovi pelas ruas da cidade e expus em praça pública toda a frota de veículos que deixamos. Capela tinha 77 veículos funcionando em perfeitas condições e três sucatas e um trator quebrado, encostados na garagem desde a gestão anterior a nossa”.

Disposição

“Já me coloquei a disposição do Tribunal de Contas e de todas as autoridades. Não tenho nada a temer e, inclusive, já prestei depoimento à delegada de Polícia Civil. A imprensa faz o seu papel e eu espero que fiscalize a fundo. Sergipe precisa saber a verdade sobre Capela! Basta Sergipe comparar o gestor Ezequiel Leite com quem está me acusando. Veja o histórico de cada um! Estão pintando Capela de amarelo. Só não sei se terão coragem de pintar a delegacia e o camburão. Quem não ficou devendo nenhum salário, quem cumpriu com todas as suas obrigações, deita, dorme e acorda tranquilamente”, concluiu o ex-prefeito.

Hospital Primavera num permanente processo de evolução

O Hospital Primavera, dentro de um permanente processo de evolução, passou a oferecer no seu Centro Cirúrgico um monitor com imagens do

Hospital Primavera a cada dia mais eficiência para melhorar a qualidade dos serviços prestados.

seu PACS. Com isto todos os médicos das suas diversas equipes cirúrgicas, caso achem necessário, poderão revisar os resultados dos exames de seus pacientes, quer na forma de relatórios ou imagens.

Caixas eletrônicos recicladores em Sergipe

O Banese deu início à implantação de caixas eletrônicos recicladores, equipamentos de última geração que permitem que o cliente realize depósitos em dinheiro sem envelope, com crédito imediato na conta, e que o dinheiro dos depósitos seja reaproveitado para saques, além de conterem todas as demais funcionalidades que os terminais de autoatendimento comuns possuem.

Pioneirismo

Segundo a gerente de Suporte em exercício da Área de Canais Convencionais do Banese, Tatiana Brasil Moreto, a iniciativa é pioneira em Sergipe e faz parte dos investimentos que o banco vem fazendo na modernização dos seus canais de autoatendimento.

Funcionalidade

Os caixas eletrônicos recicladores dispõem de tecnologia capaz de reconhecer cédulas e identificar notas verdadeiras e falsas. “Além de terem como objetivo principal o depósito online, esses equipamentos possuem ainda todas as demais funcionalidades que os terminais de autoatendimento comuns do Banese possuem como operações de saques, transferências, pagamentos, recarga de telefone, operações de crédito, dentre outros serviços”, ressaltou Tatiana Moreto.

PELO TWITTER

www.twitter.com/anterogreco Não quero desgaste com ninguém, mas peço: deixe de me seguir quem tem ódio, não tem sensibilidade, não tem amor pelo próximo. É um pedido.

www.twitter.com/ComsensoWeb MixFM: @gilmarcarvalho afirma q escolas integral garantirá mais recursos e ocupará os jovens durante todo o dia, diminuindo o uso das drogas

www.twitter.com/gildasio2002 Jackson troca perfil técnico pelo eleitoral, e faz governo desandar. Tirou Adinelson da Controladoria e agora vai tirar Conceição da saúde.

NOTA DE ESCLARECIMENTO – SAL E BRASA ARACAJU

A respeito do acidente que ocorreu hoje, quarta -feira dia (25/01/2017), viemos por meio desta esclarecer, que o incidente ocorreu em virtude de uma falha técnica do exaustor da churrasqueira, que acabou gerando um princípio de incêndio. Graças a pronta ação e o trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros, felizmente os danos foram apenas materiais, não atingindo nenhum dos componentes de nossa equipe ou clientes.

Sendo assim, o Sal e Brasa Aracaju continuará prestando os seus serviços normalmente à população sergipana com a qualidade e o compromisso que vocês já conhecem.

Muito obrigados a todos, à direção.

DO LEITOR

Resposta ao tópico do blog, postado em 25/01/17 – Telha: crime ambiental continua

Esclarecimentos do prefeito Municipal de Telha, Flávio Freire Dias:

O Prefeito Flávio Dias, junto com a equipe da secretaria de obras, tem consciência que a arborização urbana é fundamental para o conforto térmico da nossa cidade, redução da poluição sonora, absorção dos raios solares, minimização da poluição atmosférica e preservação de espécies de animais, como por exemplo, os pássaros. Sabemos também que as árvores ainda garantem o equilíbrio ecológico, possuem função

Foto enviada pela Prefeitura da Telha.

paisagística e ajudam a manter o contato entre o homem e o meio natural.

Sabemos que a arborização em vias urbanas sem a manutenção e poda acaba causando transtornos, problemas na rede elétrica, acidentes de trânsito ou mesmo comprometendo o aspecto paisagístico. Toda a população de Telha sofreu com o abandono da cidade nos últimos meses, e a limpeza e conservação das ruas não foi diferente, lixo acumulado nas ruas, arvores sem serem podadas, ruas cheias de buracos entre outros problemas. Desde do início dessa nova gestão temos vistos setores carentes de intervenção do poder público, devido a esse abandono que se encontrava a cidade a governo atual estar fazendo um choque de gestão, a operação da secretaria de obras que começou desde o primeiro dia do mês de janeiro, tem o objetivo nessa parte especifica da foto que foi postada no blog, garantir a segurança dos pedestres e motoristas, a equipe percebeu a necessidade da poda, os galhos das árvores estavam caindo na estrada e atrapalhando a visão dos motoristas e pedestres, colocando vidas em riscos. Além disso, esse tipo especifico de arvore é impossível fazer uma poda mais simples, devido ao descaso e abandono que as arvores encontravam, foi necessário uma intervenção mais drásticas, mas com o cuidado necessário as arvores voltarão a fazer sombra e trazer o equilíbrio paisagístico, sem colocar vidas em risco. Lembrando que na cidade, como é outro espécie de arvora a poda foi feita normalmente. (vide foto, acima)

Todos os dias, as equipes da secretaria de obras se deslocam por ruas para fazer ações de limpeza, manutenção de lâmpadas, podas de árvores, retirada de entulhos e outros serviços essências. Estamos analisando todas as opiniões da nossa população e que em caso de dúvida qualquer morador pode entrar em contato com os técnicos da secretaria de obras na sede da prefeitura, ou através do e-mail http://governomunicipaldetelha@gmail.com

Maruim: novas secretarias ao invés de cortar gastos

E-mail da comunidade: “Claudio, boa tarde, mais uma vez a comunidade de Maruim é pega de surpresa, em um momento que o país todo fala em crise, corte de gastos e despesas,a prefeitura e câmara de vereadores de Maruim fazem exatamente o contrário,em meio ao atrasos de salários dos servidores(mês de dezembro ainda não foi pago, funcionários contratados com até 5 meses sem receber(muitos foram exonerados,porém o pagamento dos vencimentos não foi realizado) o município encontra a solução mágica para resolver os problemas, ontem saiu uma portaria que cria nada mais,nada menos que 6 novas secretarias municipais, chegando ao total de 21 secretarias em Maruim, um absurdo em uma cidade tão pequena como a nossa, será que o ministério público e o TCE não estão vendo isso? Parece que a operação desmonte não passou por Maruim, ninguém aguenta mais tantos absurdos e desmandos, pedimos ajuda.Estou te enviando em anexo a portaria que foi lançada ontem. Obrigado mais uma vez.”

ARTIGO

: “ALEA JACTA EST” – A SORTE ESTÁ LANÇADA por Clarkson Moura

De início, quero agradecer, mais uma vez, ao responsável e editor deste conceituado “Blog”, meu Amigo e consagrado profissional de comunicação, Cláudio Nunes, pela graciosa e iterativa cessão de tão concorrido espaço a este modesto, espontâneo colaborador-leitor.

Tanto que, servindo-me da ampla, assídua e bem-informada legião de leitores deste Diário, suplico a indispensável proteção de Deus – o que já foi feito por ocasião da promulgação da Magna Carta do Estado e consta do respectivo prefácio – no sentido de conceder a Sua Excelência, o Governador, serenidade, discernimento, prudência e muita habilidade política (o popular “jogo de cintura), necessários à inadiável e imperioso rearranjo político-administrativo de auxiliares do primeiro e segundo escalões de seu Governo.

Aliás, estou convicto de uma coisa: os sergipanos acreditamos que o Governador Jackson Barreto, que, diga-se de bom lembrete, na nomeação da proficiente, especializada e devotada profissional da área da Saúde, Conceição Mendonça, para assumir a direção superior da respectiva Pasta, deixou manifesto ter contemplado o justo, impessoal e racional critério técnico da “meritocracia”, ao contrário do corriqueiro, passional e subjetivo critério exclusivamente político da “mediocracia”, mantê-la-á como a pessoa certa no lugar certo.

Para tanto, basta que Sua Excelência se disponha a apreciar — ainda que por uma leitura superficial e dinâmica — os relatórios de gestão dessa sua Auxiliar-mor na Secretária da Saúde, nos nove últimos meses.

Em tempo, atrevo-me a fazer, como um letrado e politizado cidadão sergipano, que sou (e votei nele, no pleito de 2014), um enfático, consciente e oportuno apelo ao sensível Mandatário do Executivo Estadual: “Governador, deixa Conceição onde está; porquanto ela já fora testada e aprovada, tal qual a pessoa certa, no lugar certo e na ocasião certa!

E mais: auxiliar do quilate de Conceição Mendonça, o Governador Jackson Barreto não o arranja em tempo algum e nenhures.

A esta altura, eventual dissidente da minha audaciosa e desafiante assertiva, poderá me perguntar: “– Por quê? Ninguém é insubstituível.” Sem titubeio, responder-lhe-ei: “– A Agente pública em comento, além de preencher os requisitos legais: idade compatível, idoneidade moral, reputação ilibada é notórios conhecimentos profissionais, é da área de Saúde Pública, integrante do Quadro Próprio de Pessoal da Pasta respectiva, especialista em Enfermagem, possuidora de tirocínio funcional, conhecedora profunda e ampla da dinâmica ambulatorial-hospitalar, tera-ativa, laboriosa, proba, deontológica, caritativa, discreta, humilde, leal, vocacionada, receptiva, solícita, honesta, zelosa, altruísta, meritória, destemida, justa, sincera, transparente, responsável, autêntica etc.”

Diante dessa pletora de atributos e virtudes de uma criatura humana predestinada e carimática, hábil, consagrada e legítima profissional de saúde, impõe-se a pergunta: “Onde e quando Sua Excelência, o Governador Jackson Barreto, que se tem dedicado a ser reconhecido, mais tarde, como mais um componente do seleto e exíguo quadro de governantes do Estado, mais realizadores de obras públicas, exímios gestores do Erário, aptos administradores ou extintores de crise e razoáveis gerentes dos servidores, vai encontrar um substituto do perfil da atual Secretária de Estado da Saúde?

A propósito, não hesito em reafirmar que a insubstituível Conceição Mendonça, seja por indicação política, seja por intuição plausível do Governador, traduz a efetivação do raro, legal, legítimo e lógico critério de investidura de um agente estatal efetivo ou não agente num cargo de provimento em comissão (CC), chamado, pela dominante doutrina e consolidada jurisprudência, de MERITOCRACIA.

Na minha concepção, esse irrefutável critério técnico — que deveria ser o único procedimento compatível com a “res pública” — imprescinde, de que os investidos satisfaçam, além da inata confiança, outras pré-condições pertinentes à natureza e à complexidade das atribuições do “munus publicum”.

Cuidado! Governador. Depois não digas que eu não te alertei!

Cláudio Nunes no Face e no twitter:

https://www.facebook.com/blogclaudionunes/

http://www.twitter.com/BlogClaudioNun

Frase do Dia

“Se há muitos comandantes, o navio afunda.”Provérbio Árabe.