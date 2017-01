Setor de Inteligência será implementado na Sejuc

É o que garante o novo secretário da pasta, Cristiano Barreto

09/01/2017 16:46

Declegado Cristiano Barreto é novo secretário da Sejuc (Fotos: Portal Infonet)

Ao assumir a pasta da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejuc), o delegado Cristiano Barreto Guimarães, informou que vai fazer da Secretaria uma extensão da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP). “Não se pode tratar mais sistema prisional se relacionar segurança pública. Eu encaro a missão nos momentos difíceis que estamos vivendo, como uma oportunidade de crescimento para todo sistema”, explica.

Para isso, segundo Cristiano Barreto, é preciso reaparelhar todo sistema e dar dignidade de trabalho aos servidores da Sejuc que trabalham diariamente na tentativa de cumprir o que determina a Lei de Execuções Penais (LEP). A solenidade de posse aconteceu nesta manhã, 09, no Palácio dos Despachos, em Aracaju.

O secretário da Segurança Pública, João Batista, falou da importância da integração do trabalho da Sejuc com a SSP. “Com Antônio Hora nós já tínhamos uma relação bastante próxima, agora é claro e evidente que com Cristiano Barreto, que é uma pessoa forjada na Polícia Civil, um investigador nato, vamos continuar tendo uma integração muito firme. Agora vamos trabalhar muito com inteligência como ele próprio disse em seu discurso”, afirma.

Currículo

O delegado Cristiano Barreto é Natural de Aracaju, ingressou na Polícia Civil em 2001, por meio de concurso público. É bacharel em Direito graduado pela Universidade Tiradentes, com pós-graduação em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Fase, pós-graduado em Gestão estratégica em Segurança Pública pela UFS.

“Eu não preciso do currículo de Dr. Cristiano porque o currículo dele foi feito ao longo de suas ações na SSP de Sergipe, que não foram poucas. Acredito que ele assume a Sejuc no momento que o governo entende a necessidade de descongestionar o sistema prisional no Brasil”, afirma o governador Jackson Barreto.

O novo secretário atuou, ainda, como Delegado Regional em Itabaiana, Lagarto, Maruim, Tobias Barreto, foi Diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Núcleo de Investigação do Cope (Complexo de Polícia Especializada). Também foi coordenador de Polícia do Interior e foi assessor da Delegacia de Repressão a Roubo de Cargas no Estado de Sergipe. Ocupava, até a posse na Sejuc, a Diretoria da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial Civil (Dipol).

Fonte: Por Moema Lopes

