Sergipe sangra

Quem será o próximo cidadão honrado a ser assassinado em Sergipe? A pergunta é pertinente diante da insegurança vivida pela sociedade, refém de criminosos cada vez mais ousados. Impotente, o Estado apenas atualiza a estatística macabra, enquanto recolhe os corpos abatidos nesta sangrenta guerra civil tupiniquim. Num dia mataram um policial civil, noutro fuzilaram covardemente um militar aposentado e ontem assassinaram o ex-coordenador estadual da Defesa Civil, o pacato Nicanor Moura. Impotente para conter o tráfico de drogas e armas, reduzir os assaltos e roubos à luz do dia, a Secretaria da Segurança Pública se esforça, mas não consegue explicar tamanha barbárie num estado outrora pacífico. Agora mesmo o governo anuncia, com foguetório, a chegada de 120 homens da Força Nacional como sendo a solução contra o terror imposto aos sergipanos pelos criminosos. Não é! Enquanto quem pensa a segurança pública insistir em correr atrás do prejuízo, prendendo ou matando bandidos depois da desgraça feita, Sergipe vai continuar chorando e enterrando os seus mortos. Que Deus nos livre de todo mal, amém!

Luto

O assassinato do engenheiro civil Nicanor Moura Neto, 67 anos, chocou Sergipe. Ex-coordenador da Defesa Civil Estadual, ele foi morto a tiros durante um assalto em frente à Creche de Almir do Picolé, zona norte de Aracaju. Sempre solidário, Nicanor foi doar livros para a criançada. Perdeu a vida enquanto fazia o bem. Lastimável!

Em campanha

Candidatos à presidência da Câmara Federal, os deputados Jovair Arantes (PTB) e Rodrigo Maia (DEM) fazem campanha hoje em Aracaju. O demista se reúne pela manhã com a bancada sergipana, enquanto Jovair tem agenda cheia a partir das 16h: concede entrevista ainda no aeroporto, visita o governador Jackson Barreto (PMDB) e o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB), e janta com os deputados federais de Sergipe. Depois, vai pedir votos em Maceió. Haja fôlego!

Lero-lero

O governador Jackson Barreto (PMDB) é mais de conversa fiada do que de trabalho. Esta afirmação é do senador Antônio Carlos Valadares (PSB). Entrevistado pela rádio Treze FM, de Lagarto, o político pessebista também disse que JB “não admite o contraditório e não aceita as críticas como um ato de democracia”! Misericórdia!

Bancários protestam

O Sindicato dos Bancários vai promover em Itabaiana uma manifestação contra a promessa de fechamento de uma agência do Banco do Nordeste naquela cidade. Será na próxima sexta-feira, em frente à agência do BNB localizada na avenida Luis Magalhães. Os bancários têm protestado contra a reestruturação em prática no BNB, a ameaça de fechamento de postos de trabalho e os cortes de funções. Certíssimos!

Desarmem-se

E o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB), propôs à oposição que se desarme, desça do palanque e o ajude a solucionar os problemas da cidade. “Não vou responder a quem quiser continuar falando e discutindo a eleição passada”, afirma o comunista. Ele promete procurar toda a bancada federal sergipana visando pedir ajuda para a liberação da emenda de R$ 124 milhões em favor de Aracaju.

Ó com copo

Ao deixar a escola, apenas 7,3% dos estudantes atingem níveis satisfatórios de aprendizado. Segundo dados do Movimento Todos pela Educação, o índice é ainda menor quando consideradas apenas as escolas públicas. Somente 3,6% têm aprendizado adequado. Ou seja 96,4% não aprendem o esperado na sala de aula. Crendeuspai!

Boquinha

O Jornal da Cidade publica hoje que o ex-prefeito de Canindé, Heleno Silva (PRB), vai assumir a presidência da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema). Substituirá Almeida Lima, que deverá ocupar uma Secretaria na reforma administrativa prometida pelo governador Jackson Barreto (PMDB). Plagiando o radialista Eron Ribeiro, “amigo não abandona amigo”. Aff Maria!

Semente crioula

O governo de Sergipe sancionou Lei de autoria da deputada estadual Ana Lúcia (PT) instituindo o conceito de sementes crioulas e garantindo incentivo à conservação da agrobiodiversidade. A semente crioula tem a conservação feita no local de origem por agricultor familiar, assentado, quilombola e indígena. Também apresenta características fenotípicas próprias que a diferencia de variedades e cultivares comerciais. Legal!

Poesia da vida

E o poeta João Brasileiro lança nesta quarta-feira, o livro “Poesia da Vida”. A noite de autógrafos vai acontecer, a partir das 18h, no Museu da Gente Sergipana, em Aracaju. Publicada pela Editora Oficial do Estado de Sergipe, a coletânea de poesias é a celebração da vida com impressões do professor João Brasileiro sobre tudo que lhe causa encantamento. Prestigie!

