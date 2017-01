Alguém sabe se o diligente Ministério Público vai…

Alguém sabe se o diligente Ministério Público vai investigar o pagamento de “semanada” feito por Edvan Amorim ao governador Jackson Barreto? Além de confessar este crime, o dublê de político e empresário também garantiu, com todas as letras, que o chefe do Executivo sergipano recebe gordas propinas de empresas especializadas de publicidade e coleta de lixo. O que a competente Polícia Civil acha de tudo disso? E a tão zelosa OAB pretende cobrar apuração rigorosa destes crimes candidamente confessados? Qual a posição do Banco do Nordeste sobre a denúncia feita por Jackson de que a substituição do superintendente do BNB em Sergipe objetiva anistiar Edvan Amorim de um empréstimo milionário, usado para comprar votos em 2014? Esta revelação não deixa sob suspeição o futuro chefe do banco aqui na terrinha? Talvez estas sejam indagações desnecessárias, impróprias até, pois em nosso estado confissões como as feitas por Edvan e denúncias do porte das de Jackson são apuradas num piscar de olho. Ademais, Sergipe não é uma ilha, onde apenas ladrão de galinha é preso, exposto à execração pública, vira troféu para a Polícia e manchetes dos jornais. Aqui, robustos empresários flagrados com a mão na botija pública, não ganham regalias nas delegacias, não têm seus nomes omitidos por parte da mídia e não ficam no bem bom da prisão domiciliar. Cruz credo!

Dono da vaga

O pastor Daniel Fortes (PEN) quer assumir a vaga aberta na Assembleia com o afastamento feito pela Justiça do deputado estadual Adelson Barreto Filho (PR). Na condição de terceiro suplente da coligação, o evangélico vai se apresentar à Mesa Diretora do Legislativo munido do diploma conferido pela Justiça Eleitoral. Adelson foi punido porque ao ser afastado da Câmara de Aracaju, em 2015, ficou impedido de ocupar qualquer cargo público.

Farra vergonhosa

Nunca a Prefeitura de Aracaju esbanjou tantos cargos em comissão como na administração do ex-prefeito João Alves Filho (DEM). Segundo apurou o portal Nenoticias, a esculhambação era tamanha que somente o minúsculo gabinete do então vice José Carlos Machado (PSDB) aboletava 106 comissionados. Frise-se que os CCs não foram nomeados pelo tucano, que deixou de aparecer na Prefeitura desde que se desentendeu com João Alves.

Feito à ordem

Em boa hora, a Justiça desbloqueou o aterro sanitário da Estre Ambiental, que havia sido fechado pela Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema). A precipitada decisão deste órgão estadual deixou a Grande Aracaju três dias sem coleta de lixo domiciliar. Pense na fedentina. A decisão judicial conclui que a Adema não deu oportunidade de defesa a Estre. Por que será?

Paraíso ministerial

De repente Sergipe virou o destino preferido dos ministros deste governo temerário. Depois de o trapalhão da Saúde, Ricardo Barros, ter andando por aqui fazendo promessas vãs, agora será a vez de Mendonça Filho, da Educação, dar com os costados por Aracaju. A visita ainda não tem data marcada, mas a agenda prevê umas conversas moles com os novos prefeitos, que poderão entregar reivindicações para, provavelmente, não serem atendidas. Misericórdia!

Prova dos nove

O presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, Clóvis Barbosa, confirmou que a calamitosa administração de João Alves Filho (DEM) deixou uma dívida de R$ 530 milhões. Este valor, apurado pela equipe do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB), bate com o levantamento feito pelos técnicos do TCE no período da transição. Precisa saber em que a turma de João torrou os recursos municipais para deixar uma dívida de meio bilhão. Crendeuspai!

Braços cruzados

E os servidores do Tribunal de Justiça de Sergipe estão de braços cruzados. Iniciada na manhã de hoje, a paralisação visa pressionar a presidência daquele Poder a conceder reajuste salarial na data-base da categoria. Reunido ontem com a diretoria do Sindicato, o presidente do TJ, Luiz Mendonça, prometeu levar a pauta de reivindicações dos servidores aos demais desembargadores. Ah, bom!

E o IPTU?

O vereador aracajuano Lucas Aribé (PSB) usou as redes sociais para cobrar do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) que cumpra o prometido na campanha e revogue o exagerado aumento do IPTU. Segundo o parlamentar, o certo era o comunista enviar imediatamente para a Câmara um projeto revogando o reajuste. Edvaldo se defende afirmando que a revogação do aumento precisa ser feita de um ano pra outro e “eu não era prefeito em 2016”. Então, tá!

Triste retorno

Os casos de sífilis adquirida (em adultos) aumentaram 32,7% no Brasil nos últimos anos. O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde revela que entre as gestantes o crescimento foi de 20,9%, enquanto as infecções por sífilis congênita (transmitida pela mãe ao bebê) subiram 19% no mesmo período. O quadro sintomático da doença inicia com uma ferida que, nos homens, é bem aparente, não dói e pode desaparecer num período de sete a 10 dias. Nas mulheres, a ferida pode surgir na genitália interna e passar desapercebida. Cuide-se!

Novo prefixo

De um bebinho numa bodega da zona norte de Aracaju sobre o novo presidente da Emsurb, Mendonça Prado: “Agora, quem quiser resolver problemas de feiras livres, mercados, capinagem e o diabo, tem que ligar para 2510”. Cruzes!

