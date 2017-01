Sergipão: Itabaiana estreia com vitória sobre Lagarto

(Foto: Arquivo Portal Infonet)

O Itabaiana começou com o pé direito no campeonato estadual. Na tarde deste domingo,15, no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana, o Tricolor da Serra bateu o Lagarto – que pela tabela era o mandante da partida – por 1 a 0. Giovani foi o autor do único gol do jogo. Com a vitória, o Itabaiana somou três pontos e se estabeleceu na vice-liderança da tabela trás do Sergipe Já o Lagarto é o vice-lanterna.

O gol solitário saiu na primeira etapa, aos 25 minutos. Paulino Macaíba disparou e serviu Giovani, que só colocou para dentro das redes: Itabaiana 1 a 0. No domingo, 22, o Itabaiana receberá o Frei Paulistano. Já o Lagarto visitará o Dorense no sábado, 21.

Com informações da AM 540