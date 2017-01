Sergipão: Confiança bate Boca Junior e assume liderança

Com gol de Everton Santos, Dragão venceu por 1 a 0 no Francão

(Foto: Arquivo Portal Infonet)

O Confiança é o novo líder do Sergipão 2017. Na tarde deste domingo, 22, o Dragão bateu o Boca Junior por 1 a 0 em partida realizada no estádio Francão, em Estância. Éverton Santos foi o autor do único gol do jogo.

Com o resultado, o azulino passou a somar seis pontos na liderança isolada da tabela. Já o Boca Junior é o sétimo colocado com apenas um ponto. Na próxima rodada, no domingo, 29, o Confiança fará o clássico com o Itabaiana no Batistão. No mesmo dia, o Boca receberá o Amadense no Francão.

Antes da primeira parada técnica para amenizar o calor, nada de relevante aconteceu na partida. Ambos os times brigaram muito pela bola e correram à vontade, mas o esforço em nenhum momento se converteu em oportunidade de gol.

Só aos 3 da segunda etapa o Confiança acordou: Álvaro cruzou na área, Tito não achou nada mas Rafael Vila apareceu para chutar rasteiro e mandar pra fora. Mas aos 21, quando o Boca já não tinha mais pernas pra partida, o gol azulino saiu. Felipe Cordeiro acreditou, cruzou da linha de fundo e Everton Santos, em seu primeiro jogo na temporada, dominou e tocou no canto: Dragão 1 a 0.

O Boca Junior chegou a responder. Aos 26, Joelton mandou um balaço da meia lua e quase acertou o ângulo – mas a bola saiu. E aos 38 Alex Tanque quase marcou após cobrança de falta na área. Mas nada alterou o placar até o apito final.

Com informações da AM 540