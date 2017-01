Saúde: segunda opinião médica em voga

E a 1ª avaliação?

O jornal Valor Econômico publicou ontem, 16, uma matéria mostrando que as Seguradoras de saúde e companhias com grande número de funcionários têm usado a segunda opinião médica como mecanismo para reduzir as despesas. Muitos procedimentos de alta complexidade, como cirurgias, são considerados desnecessários após a avaliação de um segundo ou terceiro profissional.

Segundo a matéria, estima-se que o custo do plano de saúde caia cerca de 10% após um ano de adoção dessa política. A iniciativa mais conhecida é da Bradesco Saúde, que encaminha seus usuários com indicação de cirurgia de coluna para uma segunda avaliação no Hospital Albert Einstein. Em metade dos casos, não tem sido preciso fazer a operação.

E o conflito médico? E a primeira opinião?

O blog analisa pelo outro lado. E a confiabilidade do médico particular? Num período em que se fala em máfia de órteses, de próteses e tudo mais, é um risco grande a adoção da segunda opinião médica estimulada pelas seguradoras de saúde.

Como fica não só a confiabilidade do paciente no primeiro médico depois que “descobre” que uma cirurgia delicada como de coluna não é necessária?

E neste caso não cabe o questionamento da conduta do primeiro médico? O profissional não ter que analisar todas as opções possíveis antes de levar o paciente para uma sala de cirurgia?

Será que alguns médicos se utilizam da prática de procedimentos desnecessários, como por exemplo, cirurgias, quando ainda teria outra opção de cura?

São perguntas de um leigo, mas que diante desta nova moda da segunda opinião médica para algumas cirurgias todas devem ser levadas em conta.

Ou será que a intenção da segunda opinião médica é afastar de vez os maus profissionais?

Em casa de ferreiro espeto de pau. TCE proíbe transformação na guarda municipal, mas fez internamente

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, através do seu Presidente, Conselheiro Clóvis Barbosa, determinou a suspensão de norma do Município de Aracaju que transformou cargos de Guardas Auxiliares em cargos de Guardas Municipais, sob a alegação que de que a referida manobra infringiria diversos dispositivos constitucionais (Decisão 19.528, de 09 de janeiro de 2017).

Em casa de ferreiro espeto de pau. TCE proíbe transformação na guarda municipal, mas fez internamente II

Acontece que tramita junto ao STF a Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5128, por intermédio da qual, o PGR sustenta a inconstitucionalidade de diversos dispositivos da Lei Complementar n° 232, exatamente porque a norma sergipana transformou em Analistas de Controle Externo I, os antigos cargos de Técnicos de Controle Externo, da estrutura administrativa da Corte de Contas sergipana. Ao que parece, para os Conselheiros do TCE/SE as leis e a Constituição só devem ser observadas pelos seus circunscricionados.

Perguntar não ofende: mudou o secretário e presos acabaram com as fugas em Sergipe?

E um cidadão curioso perguntou ontem, 16, ao titular do espaço: Mudou o secretário da Justiça e agora não tem mais notícias de fugas e rebeliões nos presídios de Sergipe. Será que preso também faz complô? Ou tudo é feito mesmo de fora para dentro dos presídios? Eitá cidadão curioso demais…

Aracaju: Acaba Janeiro e prefeito não consegue fechar secretariado

E a nova gestão de Aracaju não conseguiu ainda fechar cargos chaves da administração como o indicado para procuradoria geral, o da Controladoria Geral, o de Planejamento e orçamento, meio ambiente e indústria e comércio. E ainda tem as pastas da Articulação política e da Defesa e da Cidadania que, segundo assessores, devem ser extintas.

SMTT Aracaju: Leitor sugere mão única no sentido José Sotero a Celso Oliva

Do leitor Luiz Brandi: “A Rua Raimundo Fonseca é mão única no sentido da Celso Oliva para a Beira Mar, no bairro 13 de Julho. Só que esta mesma rua é mão dupla da José Sotero para a Celso Oliva, e com permissão de estacionamento dos dois lados das vias, o que complica o trânsito nesse último trecho….Sugiro que a rua Raimundo Fonseca seja mão única no sentido da José Sotero para a Celso Oliva.”

Em Dores, maioria dos vereadores aprovou mudança no plano de carreira dos servidores

Uma revolta grande ontem, 16, em Nossa Senhora das Dores, com a aprovação na Câmara de um projeto de lei encaminhado pelo prefeito Thiago que retira benefícios para os servidores. Votaram favoráveis ao projeto do prefeito: Abner Ferreira, Macambira, Catatau, Hélio da Cruz, Braço do Jornal e Gilson de Valdemar. Votaram contra a revogação do plano: Isaac Medeiros, Sabido de Bal, Fabrício da Nettocred e Zé Carlos Pajaú. Abstenção do professor Vado.

Justiça cancelou Festa de Reis em Macambira

Através de ação do Ministério Público Estadual foi cancelada a Festa de Reis do município de Macambira prevista para ocorrer no fim de semana passado. Além da falta de policiamento ostensivo, o MPE também ouviu as argumentações lembrando que está em vigência no município o decreto de emergência devido a crise hídrica e com isso o prefeito Luciano Machado Batista deveria priorizar os recursos para as necessidades da população. E a Prefeitura não comprovou a Justiça que a festa seria bancada pelos comerciantes, sem recursos do erário público.

Vereador criticado injustamente

E neste caso da suspensão da festa de Reis em Macambira, alguns poucos, preocupados com seus interesses particulares, e não no coletivo, resolveram tirar para Judas o vereador Ita Anderson, que fez criticas e denunciou o gasto de recursos públicos. O vereador tem o papel de fiscalizar a Prefeitura. E qual o motivo destes críticos não se voltarem contra o MPE e a Justiça, responsáveis pela suspensão? Medo!

Deputado Jovair Arantes faz campanha em Aracaju

O líder do PTB na Câmara dos Deputados Jovair Arantes, visita o Estado de Sergipe amanhã (18), quando concederá entrevista coletiva à imprensa no Aeroporto de Aracaju. O parlamentar vai destacar a sua candidatura à Presidência da Câmara Federal, lançada no último dia 10.A chegada do deputado federal ao Aeroporto de Aracaju está prevista para às 16h.

Agenda

Após a coletiva, o parlamentar cumpre agenda conjunta com o governador Jackson Barreto (PMDB) e o prefeito de Edvaldo Nogueira (PCdoB) às 17h no Palácio de Veraneio.Dando prosseguimento à agenda, o candidato terá um encontro durante jantar a partir das 20h, com os deputados federais que compõem a bancada sergipana em Brasília (DF). De Aracaju, o candidato à Presidência da Câmara, segue para a cidade de Maceió (Al).

Vagas para portadores de Síndrome de Down

Projeto de Lei do deputado estadual Jairo de Glória (PRB) prevê a reserva de 2% das vagas, em concursos públicos promovidos pelo Estado de Sergipe, para portadores de Síndrome de Down. A cota deve ser garantida nos processos seletivos às pessoas que têm a síndrome e que apresentem nível de cognição compatível com a função pleiteada.

Inclusão social

“O nosso intuito é promover a inclusão social, considerando que grande parte dessas pessoas estuda, trabalha, tem profissão definida, constitui família, mas muitas vezes tem dificuldade de ingressar em qualquer esfera do serviço público. Se tem condição, nada mais justo que oportunizar a inserção desses cidadãos no mercado de trabalho”, justificou Jairo de Glória.

Insegurança

A deputada estadual Maria Mendonça (PP) apelou ao Governo do Estado para que adote medidas urgentes que visem inibir a ação de marginais que têm ceifado vidas de pais e mães de famílias, diariamente. Maria relatou diversas ocorrências registradas nos últimos meses, a maioria delas tendo como vítimas trabalhadores e pessoas do bem.

Assassinatos

“Na semana passada, assistimos a morte brutal de um policial civil e de uma comerciante, em plena luz do dia, no Abaís. Hoje, o assassinato de um sargento reformado da nossa briosa Polícia Militar, que tentava impedir um assalto, próximo à sua residência em Aracaju. Em Itabaiana, praticamente, todos dias ocorrem mortes brutais. Esse é um quadro que se repete em todo o Estado. Até quando os cidadãos de bem vão ter que conviver com o medo, com a incerteza de que retornarão às suas casas ilesos? Não podemos aceitar essa situação como algo normal”, falou Maria.

Resposta

De acordo com Maria, quando há uma ocorrência, os agentes não podem sair para fazer o flagrante, por exemplo, pois não pode fechar a delegacia. “É difícil. É um quadro muito complexo que exige uma resposta urgente do governador (Jackson Barreto)”. Para ela, não adianta falar, tem que agir de forma ordenada e planejada, observando o que é prioridade”, destacou a deputada.

Acese tem novo presidente: Marcos Aurélio Pinheiro

A Associação Comercial e Empresarial de Sergipe – Acese -, que completa 145 anos agora em 2017 e já inicia o ano com a eleição do seu novo presidente.Assume a presidência no lugar do presidente Wladimir Torres (até a posse do eleito), o atual vice-presidente Marco Aurélio Pinheiro, que já milita pela causa empresarial há 25 anos, inclusive ocupando cargos na diretoria. Atualmente, ele também é presidente do Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Transporte de Valores e Centros de Formação em Segurança de Sergipe – Sindesp.

Visão

“Passar o comando da entidade para uma pessoa de visão como é o caso de Marco Aurélio, representa a continuidade de um trabalho realizado com dedicação e, sobretudo, com a ajuda de um grupo de pessoas empenhadas em fazer sempre o melhor em prol da coletividade”, afirma o presidente da Acese, Wladimir Torres.

Chapa

A chapa terá como presidente, marco Aurélio Pinheiro, 1º vice-presidente, Robson Pereira, 2º vice-presidente, Sandro Ataíde, 3º vice-presidente, Maurício Vasconcelos, 4º vice-presidente, Gleide Selma Santos, 5º vice-presidente, Geraldo Barreto, e o 6º vice-presidente, Elisângela Aciole.

Peixamento Velho Chico

A Codevasf realizou mais um peixamento no Baixo São Francisco sergipano no último domingo, 15, com o lançamento de 150 mil alevinos nas águas do Velho Chico durante a procissão de Bom Jesus dos Navegantes no município de Gararu, no Alto Sertão de Sergipe. É a segunda ação de repovoamento realizada pela Codevasf neste ano no trecho sergipano do São Francisco.

Novo peixamento

Foram inseridos 20 mil alevinos de piau e 130 mil alevinos de curimatã. O fornecimento de alevinos e o peixamento foram realizados pelo Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Betume (4º CIB), unidade mantida pela Codevasf no município de Neópolis. No dia 29 será realizada nova ação de repovoamento em Propriá, com soltura de 500 mil alevinos.

Mudas

O superintendente regional César Mandarino declarou que o repovoamento do rio São Francisco é uma iniciativa permanente da empresa. “É uma ação muito importante porque contribui para a revitalização do São Francisco e aproxima a Codevasf da população. Foi uma atividade muito proveitosa e nosso objetivo é fortalecer a nossa atuação no município de Gararu”, disse César Mandarino, superintendente regional da Codevasf.

Recursos pesqueiros

Em 2016, o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Betume produziu aproximadamente 1,9 milhão de alevinos. Grande parte desse estoque foi utilizado em peixamentos realizados nos municípios de Cedro de São João, Ilha das Flores, Japaratuba, Neópolis, Pacatuba, Propriá e Neópolis, contribuindo para o repovoamento da bacia do São Francisco e para a piscicultura familiar.

Construção e reforma de viveiros

Atualmente, a Codevasf executa a segunda etapa das obras de ampliação e modernização do Centro Integrado de Betume, que deve resultar em aumento da capacidade de produção para 8 milhões de alevinos por ano. Resultado de um investimento de R$ 2,7 milhões, a obra inclui a construção e reforma de viveiros, a pavimentação de vias de circulação interna, a reabilitação do sistema de captação e a reforma do reservatório de compensação. Em 2016, foi concluída a primeira etapa das obras, após investimento de R$ 1,1 milhão.

“Debate Legal”

É lançado hoje, dia 17/01, um talk show genuinamente sergipano no Youtube, que discute assuntos jurídicos e políticos, sempre socialmente relevantes e que estejam em evidência, o programa “Debate Legal”.

“Debate Legal” II

Com uma equipe composta por profissionais da comunicação e do direito, o Debate Legal traz a integração entre estas duas áreas e busca falar para o público da internet sobre assuntos que mexem com o cotidiano das pessoas, como por exemplo a agenda de votações do congresso nacional, direitos da mulher, discussões sobre a tributação brasileira, dentre outros temas.Para conhecer essa novidade acesse http://www.debatelegal.tv . Entrevista vai estar disponível por volta de meio dia.Curta o Facebook ( http://www.facebook.com/debatelegal ) e siga no Instagram (@debatelegal ).

XVI Festival de Artes Arthur Bispo do Rosário

A Prefeitura Municipal de Japaratuba, através da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, realiza, desde ontem, 16, à 21 de janeiro de 2017, o XVI Festival de Artes Arthur Bispo do Rosário. O evento conta com oficinas e apresentações culturais envolvendo dezenas de grupos tradicionais do município. Nesta segunda-feira, 16 atrações comandam a programação.

Apresentações

Segundo os organizadores, a festividade é uma das principais marcas da cidade e, este ano, nomes como Eduardo Carvalho Cabral — personalidade japaratubense falecida no início de 2017 — estão sendo homenageados. “O evento conta com uma programação recheada de apresentações culturais, folclóricas e artísticas, sendo uma das maiores manifestações do gênero de todo o estado”, explica o secretário de Cultura, Periclys Rocha.

Tradição

Na noite de abertura, o Reisado de Dona Bizu, Reisado do Marimbondo, Pífanos Zabumbadores do Mestre Adão, Filarmônica Santa Teresinha e outros grupos de dança, compõem a programação. Além de três bandas. “Um evento feito exclusivamente pelos artistas da terra, corroborando a valorização dos talentos japaratubenses. Nossa terra é rica em cultura e, por isso, temos uma atenção especial em oportunizar àqueles que são daqui e carregam a nossa tradição em sua história”, complementa o secretário.

Banese Corretora de Seguros conta com novo portal

A Banese Corretora de Seguros apresentou no final da semana passada o seu novo “Portal de Seguros”, que centraliza todas as informações necessárias para garantir maior rapidez e eficiência às operações de venda da instituição. Durante a apresentação, o diretor Técnico da Corretora, Heráclito Coutinho, afirmou que o portal irá facilitar muito o trabalho da empresa em 2017. “Em 2016 a Banese Corretora de Seguros cresceu 27%, muito acima do mercado segurador, que deve crescer algo em torno de 9%, e em 2017 esperamos crescer muito mais”, disse o diretor.

Aplicativo

Com o novo portal, segundo Heráclito, os produtores e gerentes da Corretora e do Banese vão poder vender os produtos de seguro da empresa até pelo celular. “O cliente vai poder baixar o aplicativo da Corretora, ver todos os produtos da empresa, e contratar o que quiser. São novas tecnologias que estamos implantando com a perspectiva de termos um 2017 ainda melhor que 2016”, ressaltou.

Novos pontos

Em sua exposição, o diretor falou também sobre os novos pontos de venda da Corretora e o lançamento de novos produtos de seguro da empresa em 2017. “Vamos explorar bem todas as oportunidades de negócio, com o lançamento de novos produtos, e, para comercializá-los, contaremos ainda com novos pontos de venda como o da nossa Loja no Shopping Prêmio e a Filial Sul da Corretora, que ficará no Conjunto Augusto Franco, no mesmo endereço onde funcionava a antiga agência do Banese na localidade”, informou.

NOTA PÚBLICA – DESO – Abastecimento interrompido em alguns bairro de Aracaju

A Companhia de Saneamento de Sergipe – Deso informa que em virtude de uma interligação no remanejamento em uma linha de 500mm, próximo a sede da SMTT/SETRANSP, em 17/01/2017, das 8 h até 16 horas, será interrompido o abastecimento de água nas seguintes localidades: São Conrado, Conj. Orlando Dantas, Distrito Industrial de Aracaju, Avenida Tancredo Neves, Jardins, Jabutiana, Conj. Inácio Barbosa e Jardim Esperança.

A previsão de regularização no abastecimento ocorrerá gradativamente a partir das 16 horas. Se os serviços forem concluídos antes do horário previsto, o abastecimento será restabelecido sem qualquer aviso.

A DESO recomenda a utilização econômica da água existente nas caixas d’ água e reservatórios residenciais, evitando-se desperdícios.

Casos de emergência e pedidos de serviços podem ser informados pelo telefone 08000790195 com prioridade para creches, hospitais, asilos e demais entidades dessa natureza.

Assessoria de Comunicação da Deso.

