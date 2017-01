Rompimento de adutora é corrigido no Alto Sertão

Adutora fica às margens de estrada em Porto da Folha.



Um rompimento na adutora localizada em Porto da Folha, município do sertão sergipano, causou preocupação aos moradores abastecidos pelo sistema e aos funcionários da Companhia de Saneamento de Sergipe – Deso, no último domingo (15).

De acordo com a assessoria da Deso, o que seria um dia longo de trabalho, adentrando à madrugada seguinte, surpreendeu com uma correção ágil: no mesmo dia, a manutenção já tinha sido realizada e o fluxo de água estava normalizado. Isso se deve ao esforço das equipes da Deso. “Estávamos preocupados com o tempo que levaria para fazer o conserto e com a quantidade de localidades que ficariam desabastecidas, caso a execução fosse demorada, já que era um dia de domingo e a tubulação era próxima a uma rodovia. Entretanto, todos os trabalhadores se somaram, abdicando do seu dia de descanso e conseguimos minimizar o prejuízo que seria causado à população”, pontuou Marcelo Barreto, gerente de operações da Regional Sertão.

Segundo Marcelo, o tempo foi considerado muito bom, pois normalmente são necessárias 14 ou 15 horas de trabalho, só para realizar manutenção em adutoras. “A agilidade no retorno do bombeamento de água e da correção do rompimento, possibilitou que as localidades que seriam diretamente afetadas por isso, não sofressem tanto”, disse.

Fonte: Itnet