Político é bicho tinhoso

Como pastor evangélico malandro, que só pensa no dízimo dos fiéis, a grande maioria dos políticos não enxerga outra coisa que não seja votos. Exemplo disso é a mudança que o governo estadual pretende fazer agora na Secretaria da Saúde. Vai substituir uma técnica competente por um ex-parlamentar eleitoralmente fracassado, pensando em elegê-lo em 2018. Troca o certo pelo duvidoso para, segundo dizem, fazer uso político de uma pasta tão cara aos mais necessitados. Aliás, tirando a curta passagem da enfermeira Conceição Mendonça, a Saúde estadual sempre foi usada como máquina de fazer votos, elegendo sucessivos deputados à custa da morte de criancinhas e do abandono de miseráveis nas desconfortáveis macas hospitalares. Inquéritos abertos contra ex-secretários da saúde, acusados de terem metido a mão grande no dinheiro público, são as maiores provas de que, antes do povo, os políticos arteiros só pensam neles e em como fazer caixa para a próxima eleição. Tomara que este não seja o objetivo do atual governo na substituição da enfermeira Conceição Mendonça. Seria lastimável.

Na terrinha

E quem vai dar com os costados em Aracaju é ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho. Vem anunciar medidas paliativas para ajudar o sertanejo enfrentar a seca braba que assola Sergipe. Entre as esmolas deste governo temerário, estão previstas o aumento do número de caminhões-pipa, a perfuração de poços artesianos, que geralmente são salgados, e recursos para a compra de ração animal. Admitamos, é muito pouco para quem precisa de tanto!

Troca de prisão

Os advogados Alcivan Menezes, Alcivan Menezes Filho e Richard Leon Freitas Silveira podem trocar a prisão domiciliar pelo Presídio Militar. Este é o desejo do desembargador Diógenes Barreto, relator dos pedidos de habeas corpus impetrados em favor dos três. Pai e filhos são acusados de engendrarem uma maracutaia para vereadores de Aracaju meterem a mão grande no dinheiro da Câmara. Por sorte do trio, a desembargadora Ana Lúcia dos Anjos pediu vista para analisar melhor os argumentos da defesa. Aff Maria!

Apaga velinhas

Podem parabenizar ao prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB). Ele está completando 56 anos nesta quarta-feira. Os aracajuanos já anteciparam o presente do comunista, ao elegê-lo com 52,11% dos votos para governar a capital pelos próximos quatro anos. A coluna lhe deseja vida longa!

Chororô

Veja o que pensa o internauta Berilio Vieira de Souza sobre as últimas eleições em Aracaju: “Não! Inês não estava morta, apenas desmaiada. Mas a oposição achou que estava e cantou réquiens para celebrar o triste fim de Inês; por um certo tempo surfou na crista da onda achando-se imbatível em qualquer peleja. Eis que surge da tumba, feito mula braba, dando coices para todo lado, ele: Jackson Barreto. Agora, fica a oposição, feito carpideira, chorando a própria sorte. Tingo, lingo, tengo, meu papagaio!”.

Torra nos cobres

A Justiça autorizou a Petrobras retomar a venda de concessões de petróleo em águas rasas em Sergipe e no Ceará. A transação havia sido suspensa em novembro passado, através de liminar impetrada pelo Sindicato dos Petroleiros. As vendas de ativos devem continuar neste e no próximo ano, e a previsão da empresa é arrecadar com esses negócios US$ 19,5 bilhões. Uma ninharia!

Nome de peso

E o prefeito Edvaldo Nogueira foi buscar na Justiça o novo procurador-geral de Aracaju. Será o desembargador aposentado Netônio Machado Neto. A posse do magistrado acontecerá daqui a pouco, em evento na sede da Prefeitura. Formado pela Universidade Federal de Alagoas, Netônio é especialista em Direito Processual Civil. Boa sorte na nova empreitada!

Sem amarras

O novo deputado estadual Morito Matos (PROS) promete ser um parlamentar independente: “Analisarei as propostas e votarei de acordo com a consciência de um homem que acredita em Deus”, jura. Matos herdou a vaga aberta por Padre Inaldo (PCdoB), que renunciou o mandato para assumir a Prefeitura de Socorro.

Novos quadros

A CUT vai promover em Aracaju um curso de formação política. Tendo como tema ‘Estado, sociedade e luta de classes’, o treinamento acontecerá nos próximos dias 3 e 4. O curso é aberto a dirigentes sindicais. As inscrições podem ser feitas na sede da Central, localizada na rua Porto da Folha, 1039, bairro Cirurgia, ou pelo telefone 3214-4912. Participe!

Seca braba

Moradores da periferia de Aracaju estão enfrentando seca tão inclemente quanto à vivida pelos irmãos sertanejos. Enquanto a Deso não consegue explicar as sucessivas faltas d’água, quem reside na periferia da capital sofre sérios dissabores. E o pior é que a grave situação deve piorar ainda mais. Pelo visto, só resta implorar chuva com abundância ao meu divino São José. Ó Céus!

