PM prende acusado de tentativa de estupro e apreende arma de fogo em Aparecida

A vítima foi socorrida por populares e encaminhada ao Hospital de Glória.

A Polícia Militar, através da equipe do 3º BPM, prendeu no dia de hoje, 14/01/2017, por volta das 19h, no povoado Cruz das Graças, município de Nossa Senhora Aparecida, um acusado de tentativa de estupro e apreende arma de fogo.



Fotos: PM-SE.

As equipes da 3ºCia/3ªBPM de serviço nas cidades de Ribeirópolis e Nossa Senhora Aparecida, foram solicitada pelo COPOM do 3ª BPM com informação de que um infrator teria tentado estuprar uma senhora no povoado Cruz das Graças, município de Nossa Senhora Aparecida.

Ao chegar ao local indicado, as equipes, com apoio da Guepardo 03 de Itabaiana, constataram que a vítima fora socorrida por populares e encaminhadas ao Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória e, com as informações coletadas, realizaram diligências logrando êxito na prisão do infrator identificado como Carlos Henrique conceição Santos de posse de um revolver calibre .38, cinco tiros, com 04 munições intactas e 01 deflagrada.

Fonte: Itnet