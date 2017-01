Padre Inaldo reduz valor do próprio salário em 35,7%

Ato fixou o valor em R$ 25.500 mil

O Prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo (PCdoB), assinou o Decreto n°13.832, que define uma redução de 35,7% em seu próprio salário. A readequação aconteceu após a apresentação de estudos financeiros realizados pela Secretaria da Fazenda (Semfaz) e a Procuradoria Geral do Município (PGM).

“Recebi como surpresa que o valor seria R$ 39.700 mil. Entendendo a realidade da atual situação financeira do nosso município, solicitei que um estudo detalhado fosse realizado e o valor não fosse reajustado”, explica o prefeito.

Com a assinatura do Decreto o pagamento do primeiro salário do prefeito já será feito de acordo com os valores devidamente corrigidos. O ato fixou o valor em R$ 25.500 mil, vencimento menor, inclusive, do que recebia o antigo gestor (R$ 26 mil). “Nós praticamente congelamos o valor”, explica Padre Inaldo.

De acordo com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, a aprovação do reajuste salarial para o gestor municipal foi realizada no final do ano de 2016, pela legislatura passada.

