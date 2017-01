A violência cresce de forma acelerada e sem controle…

A violência cresce de forma acelerada e sem controle. O cidadão assiste atônito a ousadia dos criminosos, ao mesmo tempo em que se tornam cada vez mais corriqueiros os crimes com motivações pessoais ou sem sentido. É frágil a segurança pública, nosso sistema carcerário é ineficiente e temos ainda a conhecida impunidade que, apoiada por leis inadequadas à realidade, permite aos assassinos frios desfrutarem da liberdade como se fossem pessoas comuns. A impressão que se tem é que tudo virou motivo para matar. A sensação de impunidade assusta os cidadãos de bem que, sem alternativa, se enclausuram em suas casas, enquanto os bandidos circulam normalmente a procura da próxima vítima. Aonde iremos chegar?

Quem cala…

Por que será que o governador Jackson Barreto (PMDB) não processa o dublê de político e empresário Edvan Amorim (PR)? O moço o chamou de propineiro e confessou que, quando os dois eram amigos, mandava dinheiro para JB todas as sextas. Era a semanada! Ao se recusar em levar Edvan às barras da justiça por calúnia e difamação, o governador só faz aumentar as suspeitas de que Amorim falou a verdade. Crendeuspai!

Mutirão

Suspensas em Sergipe desde novembro passado, as audiências de custódia dirigidas a quem é preso em flagrante serão retomadas na próxima segunda-feira. Segundo o Tribunal de Justiça, somente os flagranteados que tiverem as prisões mantidas durante as audiências serão recolhidos à penitenciária do bairro Santa Maria, em Aracaju. As mulheres irão para o presídio feminino, em Socorro. Esta ação faz parte do mutirão que o TJ pretende desenvolver visando reduzir a superlotação do sistema penitenciário. Menos mal, né?

Na vitrine

E o governo deve mesmo torrar a Deso nos cobres. O primeiro passo foi dado com a publicação de um edital do BNDES visando contratar uma empresa que vai fazer um diagnóstico da companhia estadual de saneamento. Questionado pelo Jornal da Cidade sobre a privatização da estatal, o secretário de Orçamento e Gestão, João Gama, saiu pela tangente: “Qualquer decisão sobre a Deso é exclusiva do governador Jackson Barreto”. Ah, bom!

Sem explicação

Um preso custa por mês R$ 2,4 mil, enquanto o custo anual com um estudante é de R$ 2,2 mil. Diante de tamanha discrepância, não se entende porque, em vez de edificar mais e mais escolas, este governo temerário vai gastar milhões para construir novos presídios. Durma com um barulho desse!

Arrumando a casa

Petistas sergipanos se reúnem neste sábado, em Aracaju, para discutir sobre as eleições internas do PT e a organização do congresso estadual. Em todo Brasil, no dia 12 de março os petistas vão às urnas escolher as novas direções partidárias municipais e seus delegados para os Congressos Estaduais. A reunião de amanhã acontecerá no auditório da CUT, a partir das 9h.

Crime ambiental

E a Energisa está sendo processada por crime ambiental. Segundo o Ministério Público Federal, a distribuidora de energia elétrica degradou as margens do rio Poxim, em Aracaju, para construir um muro de contenção e um almoxarifado. O MPE quer a remoção das ocupações ilegais, a recuperação do meio ambiente e o pagamento de multa. Por ter concedido a licença para a obra, a Administração Estadual do Meio Ambiente também é ré no mesmo processo. Cruzes!

CPF de graça

A partir da próxima segunda-feira, o contribuinte poderá atualizar o CPF pela internet. A Receita Federal oferecerá, em sua página na internet, um formulário eletrônico que permite a alteração instantânea de dados como nome, endereço, telefone e título de eleitor. O novo serviço será gratuito. Atualmente, o contribuinte que deseja atualizar o CPF precisa ir a uma unidade dos Correios, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil e pagar R$ 7 pelo serviço.

Grana garantida

O governador Jackson Barreto (PMDB) solicitou à Infraero agilidade na licitação do novo terminal de passageiros do Aeroporto de Aracaju. “Já temos R$ 70 milhões de uma emenda impositiva e conseguimos a aprovação de mais R$ 20 milhões, referentes a uma emenda parlamentar individual. São recursos garantidos para que a Infraero licite e inicie logo a obra do novo aeroporto de Aracaju”, informa JB. Que bom!

Corpo fechado

Aos supersticiosos um lembrete: hoje é sexta-feira 13. Para quem não acredita em crendices não é nada, não é nada, não é nada mesmo! Porém, pelo sim e pelo não, é melhor não passar embaixo de escadas, pois como dizem por aí, “no creo en brujas, pero que las hay, las hay”. Pé de pato mangalô três vezes!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Vida Laranjeirense, em 10 de agosto de 1930

Resumo dos jornais