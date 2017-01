Mulheres são assassinadas em rodovia estadual de Ribeirópolis

Fonte: Itnet, da redação.



Duas mulheres foram assassinadas a tiros por volta das 6 horas da manhã deste domingo, dia 22, na Rodovia Pedro Paes Mendonça, no acesso do povoado Serra do Machado em Ribeirópolis.

As vítimas Dayane Souza Costa e Mayara, foram mortas no momento em que trafegavam em uma motocicleta, provavelmente no retorno de uma festa que ocorreu no Povoado Serra do Machado. O SAMU ainda foi acionado, mas ao chegar ao local elas já estavam mortas.

De acordo com informações de testemunhas fornecidas a polícia, o suspeito de cometer o crime estava em um veículo Volkswagen, modelo Gol, de cor Branca. O crime está sendo investigado pela Delegacia do município de Ribeirópolis.