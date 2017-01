Lojistas são autorizados a cobrar mais caro no cartão

Regulamentação permite cobrança maior em cartão de crédito

Produto poderá ter valor maior no débito ou crédito (Foto: Portal Infonet)

Os comerciantes já estão autorizados a cobrar valores diferenciados num mesmo produto de acordo com a forma de pagamento. Ou seja, optar por pagar no cartão de débito ou crédito poderá ter um valor maior do que o pagamento à vista. Segundo o economista Luis Moura, essa atitude antes era proibida, mas boa parte dos lojistas desrespeitava. A partir de agora, a medida provisória 764 autoriza essa mudança.

