Guerra eleitoral: Cavalo de Tróia x ingenuidade

“O jornalismo é o exercício diário da inteligência e a prática cotidiana do caráter.” Cláudio Abramo.

“Contar com traidores dentro do inimigo… Há, ademais, indivíduos de duas caras, dúbios e enganosos, sempre à espera de

oportunidades...”

O texto acima foi pincelado de Sun Tzu, no livro “A Arte da Guerra”. Fala-se muito em Maquiavel, quando se discute sobre política, mas Sun Tzu, ao abordar a estratégia de guerra, deixou um ensaio que depois de 25 séculos ainda está mais vivo do que nunca.

É certeza que a política é um jogo de interesses e nada mais. E bem escreveu Sun Tzu: “Confiar nos incultos e não se preparar é o maior dos crimes. Prepara-se de antemão para todas as contingências é a maior das virtudes”.

É certeza também que inocência e ingenuidade não combinam com a política.

A análise é por conta de uma foto que viralizou nas redes sociais na sexta-feira mostrando dois políticos em Aracaju que estavam (ou pelo menos se pensava) em lados contrários na eleição 2016. Muitos comentários foram agressivos e lembraram que foi o maior “Cavalo de Tróia”, dos últimos tempos na política de Sergipe.

Ou seja, como na história épica, o “cavalo” foi plantado para destruir o inimigo. E o dever de casa foi bem feito, muito bem feito.

A disputa eleitoral é uma guerra sem armas, mas as estratégias valem todas as sujeiras.

E em todos os lados tem gente de duas caras pronto a servir de cavalo de Tróia. Até porque se a estratégia não vingar, ele já está lá instalado, e como individuo vil, estará pronto para servir ao quem estava enganando.

A política é feita de dubiedade, oportunidade e vulgaridade.

Bem escreveu Sun Tzu “...Um exército sem espiões é como um homem sem olhos e sem ouvidos…”

Lei da Bofetada

A Rússia virou Nação primitiva, machista e misógina: Parlamento aprova “lei da bofetada” e descriminaliza violência doméstica.

Arrepare, se Não vai Aparecer um “Bolsonaro” para querer criar uma semelhante no Brasil.

A CBG é só a ponta do iceberg do Ministério do Esporte

Repercutiu muito a matéria divulgada pelo blog no último sábado, feita pela equipe da ESPN – Relatório CGU: Escândalo confederação sediada SE: http://www.infonet.com.br/blogs/claudionunes/ler.asp?id=196032. Tanto a CBG quanto o CPB – Comitê Paraolímpico Brasileiro são “lavanderias”, por onde recursos públicos e privados são desviados para atender a interesses de famílias que se locupletam do esporte, para encher as burras com o dinheiro que deveria chegar aos verdadeiros interessados – os atletas.

Auditoria no CPB

A CGU está concluindo outra auditoria do CPB onde foram encontradas despesas em duplicidade, transporte de cavalos na primeira classe se aviões, dentre outras fraudes cometidas pelo Ministério do Esporte, através do CPB.

Parcelamento e comissionados

Enquanto em Aracaju o prefeito resolveu parcelar o salário de dezembro em 12 meses e o TCE/SE aceitou calado, os ex-comissionados também esperam uma posição do órgão sobre as indenizações que têm direito.

Itabaiana

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho inicia a nova gestão a todo vapor. Neste domingo, 29, entregou o Sistema Municipal de Abastecimento de Água no povoado Pé do Veado, beneficiando centenas de pessoas. Esta é mais uma etapa do Projeto Água no Campo, já implantado em mais de 20 povoados, atendendo milhares de itabaianenses.

Estiagem

Em sua fala o prefeito disse que não se pode medir a satisfação de um administrador num momento como esse. Se referia ao fato de leva água encanada de graça, livrando a comunidade da lata de água na cabeça. “Ainda mais em um momento como esse quando Sergipe enfrenta uma longa estiagem”, disse.

Bom exemplo

Centenas de pessoas participaram da solenidade de inauguração que contou com a presença do senador Valadares, deputada estadual, Maria Mendonça, vereadores e lideranças comunitárias. O senador, ao usar a palavra afirmou que Valmir de Francisquinho é um bom exemplo para Sergipe e para o Brasil.

Poço verde: juiz determina que atual prefeito cumpra decisão de pagar comissionados

Em despacho o juiz de Poço Verde determina que o atual prefeito de Poço Verde, Igor Oliveira, cumpra a decisão de pagar aos servidores comissionados, conforme foi feito com os servidores efeitos sob pena de bloqueio das contas e ainda mais: determina que prestem informações verdadeiras, haja vista que houve uma tentativa de burlar a verdade, ao prestarem informações falsas e inverídicas.

PELO TWITTER

www.twitter.com/jsantana61 Proibir o Uber é retrocesso, atraso, inaceitável restrição ao direito de escolha. #AJUPRAFRENTE #FICAUBER

www.twitter.com/palmeriodoria Leio agora que a Classe C já foi segregada das linhas aéreas para alivio daqueles que gostariam de vê-la nos pau-de-arara. Duplo sentido.

www.twitter.com/minc_rj Precisamos de pontes, não de muros- é o que expressou, com razão e veemência, o Papa Francisco.

www.twitter.com/thiagodhatt Uns se alimentam de pão, outros de ódio…

www.twitter.com/ClovisCBMelo Do deputado Sargento Isidório (PDT-BA), no dia das mães,nas redes sociais, ao pegar na genitália da mãe: “obrigado por não ter sido sapatão”

www.twitter.com/dimasroque Podemos dormir em paz

os homens já foram

só ficaram os animais

(Jorge Papapá)

DO LEITOR

Viatura da PMSE estacionada em vaga de morador em condomínio

E-mail recebido: “acompanho seu blog e compartilho da indignação expressada sobre a retirada de efetivo da PM das ruas para contenção da

crise (previsível, prevista e esperada) penitenciária. E endosso meu descontentamento cena que presenciei em condomínio aqui da capital (Spazio Acqua, no Bairro Luzia), no qual eu passava como visita. Uma viatura oficial da PM esteve estacionada em vaga de morador durante, ao menos, o tempo que estive por lá (das 13:30h às 17h de 26.01.17, quinta-feira). Questionei a alguns moradores e funcionários do local e me parece que o carro fica sempre por lá, inclusive nos finais de semana. encaminho foto em anexo do veículo, onde tem indicação da placa:carro M-01202 /placa QKR0224.”

Sugestão para SMTT na Rua Ministro Nelson Hungria

Sugestão de um leitor: “Louvável a iniciativa da SMTT no bairro Grageru. nas proximidades do colégio CCPA. No entanto, conforme denunciamos a rua Ministro Nelson Hungria nas proximidades dos colégios CEPI e Santa Chiara, principalmente na esquina do GBarbosa e um bar, os veículos estão impossibilitando o transito. Agora juntou um aglomerado de taxis, junto com motos boy e ambulantes. Certamente alguns professores desse colégio e frequentadores do bar estacionam seus carros tornando a via extremamente difícil.”

PM DENUNCIA O USO IRREGULAR DE VIATURAS POR ALGUNS OFICIAIS.

Fonte: Faxaju (Munir Darrage) Reprodução do Blog Espaço Militar.

Na manhã deste sábado (28), um policial militar que se identificou para a redação através de e-mail, fez uma grave denuncia sobre uso de viaturas descaracterizadas e que estão sendo usadas por alguns oficiais, segundo ele.

O militar em seu texto diz que “muitos outros coronéis estão fazendo uso ilegal desses meios. Lógico que vão negar”.

Os nomes dos oficiais citados na fonte foram retirados para que não haja exposição até que o comando averigue a denuncia e caso haja a irregularidade, quem fez uso indevido dos veículos, sejam responsabilizados.

Veja na íntegra o que diz a denuncia do policial militar

“O GATI, para efeito do convênio, não tem um núcleo de inteligência previsto no projeto, mas goza de privilégios (não queremos dizer que não mereça, trata-se da legalidade, tirar do previsto, para dar ao que não tem previsão) e está utilizando um dos carros descaracterizados em detrimento de uma seção de inteligência que deveria ter o veículo, em conformidade com o convênio; O Major que estava utilizando o Pálio é do Batalhão de Propriá. Mas, nesse momento, um tenente-coronel é que está fazendo o uso indevido do veículo. Ou seja, todos fazem uso, menos quem realmente é previsto do ponto de vista ético. É bom informar que após a conclusão do curso de inteligência, em dezembro de 2016, os verdadeiros profissionais recém-formados dos mais vários setores foram esfacelados, jogados no policiamento ostensivo comum, enquanto os meios logísticos estão espalhados em tudo quanto é lugar, menos no setor específico. Câmeras, impressoras, máquinas fotográficas, filmadoras, condicionadores de ar, tudo distribuído de forma contrária ao previsto no convênio; Em lagarto, a mesma coisa. O tenente, assim que concluiu o curso de inteligência, foi subaproveitado no policiamento ostensivo. Não queremos dizer que o policiamento ostensivo não seja importante, mas chamar atenção para o curioso fato de se colocar o policial num curso, sem aproveitá-lo. Detalhe, a viatura descaracterizada está sempre à disposição do coronel. Não serve, definitivamente, à importantíssima função de inteligência policial. Para completar, quando escrevo, todo o material do convênio distribuído nas confortáveis salas de quem não leva a sério a função da inteligência; Estamos fazendo de contas que estamos preocupados com as duras cifras de violência que nos dão o título de estado mais violento. Isso tudo é vergonhoso e revoltante. Muitos outros coronéis estão fazendo uso ilegal desses meios. Lógico que vão negar. Mas tem algo que simplesmente pode enterrar as contrarrazões deles: o cartão de abastecimento dessas viaturas apontará quem verdadeiramente usa as senhas de abastecimento”.

Nota do blog Espaço Militar : Esperamos que o fato seja devidamente apurado, inclusive pelo Ministério Público, que por muito menos, denunciou praças perante a Justiça Militar e os mesmos foram condenados. Vamos ver agora como o Órgão Ministerial vai se posicionar e gostaríamos de deixar bem claro que nada contra qualquer oficial, mas pau que bate em Chico, tem que bater em Francisco.

Cláudio Nunes no Face e no twitter:

https://www.facebook.com/blogclaudionunes/

http://www.twitter.com/BlogClaudioNun

Frase do Dia

“A vida é um dom precioso. Cada um recebe o dom da vida. Este é curto…” Dominique Pire, religioso católico belga, morreu em 30 de Janeiro de 1969 (n. 1910).