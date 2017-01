Em ruínas, supermercado ainda tem focos de incêndio

Atividade do Bombeiros é de rescaldo e requer paciência

Estrutura do supermercado ficou totalmente destruída (Foto: Portal Infonet)

Foram poucas as estruturas que sobraram após o incêndio que devastou o supermercado Makro, na noite de ontem. Debaixo do telhado desabado, ainda se pode ver pequenas chamas no meio do material queimado. Equipes dos Bombeiros circulam pelo local com técnicos, já iniciando os trabalhos de perícia. A fumaça ainda é intensa e deve continuar ao longo do dia, em atividade conhecida como rescaldo.

Confira a matéria completa no vídeo:

Fonte: Infonet