Delegado: SE virou “faroeste americano”

Barbárie total

Eu estou louco ou Sergipe se transformou em um “faroeste americano” onde se caçava índios. Um Coronel da Polícia Militar, chefe da Casa Militar do Governador, diante da morte de um PM (fato lamentável e abominável de um marginal cruel), disse: “se entregue, pois, é a única forma de vc ficar vivo”. Do delegado de carreira, Abelardo Inácio, no Facebook.

Para deixar claro. Assim como o delegado de carreira, Abelardo Inácio, o titular deste espaço é defensor dos policiais e que entre a polícia e o bandido, não tem duvida de quem deve prevalecer vivo. Concorda também com a nota da OAB/SE (leia nesta edição) onde registra a sua indignação e consternação com a escalada galopante da violência que diuturnamente faz vítimas em Sergipe. Agora, o que não se pode é matar por vingança. E muito menos quem faz a segurança pública ser exemplo de justiça com as próprias mãos.

A infeliz declaração do coronel da PM, Eduardo, chefe da Casa Militar do governador, a imprensa não pode levada apenas como um desabafo por conta do assassinato de um colega de farda. Além do descontrole emocional é uma declaração grave que passa a sociedade que em Sergipe é a terra da lei do Talião “olho por olho, dente por dente”, está sendo levado ao pé da letra.

E ainda na entrevista o coronel foi enfático “meu efetivo está nas ruas atrás dos bandidos”. O efetivo é dele? E o silêncio do comando da PM e da própria SSP com uma declaração desta natureza? É preocupante.

O policial deve passar segurança para a sociedade. E não o desejo de vingança e de quem “matou vai morrer.” E em muitos casos o desejo de vingança cega tanto que sobra para um inocente.

Segurança pública não é fazer justiça com as próprias mãos. Leva a sociedade a não acreditar na própria polícia e aos tempos do faroeste americano e da barbárie total.

Menor morto

E ontem,17, a policia informou que após troca de tiros o menor responsável pelo assassinato do sargento Babau foi morto ao reagir a prisão com tiros. A TV Atalaia a família revoltada deu outra versão para a morte do menor.

Morre Nicanor, vitima de assalto

Faleceu ontem, 17, à noite, Nicanor Moura, 67, vitima de assalto quando fazia uma doação a tarde na creche de Almir do Picolé, em Socorro. Mais uma vitima da bandidagem que toma conta de Sergipe.

“Ponto comercial” envolvendo poderes em municípios para escritório de contabilidade

Quem acompanha sabe que notas já foram publicadas e até Gilmar Carvalho certa vez chamou a atenção para o cartel na área de contabilidade principalmente em prefeituras e legislativos. O blog foi informado que o Deotap vai receber um farto dossiê mostrando que dois escritórios transformaram em “ponto comercial” contratos com alguns poderes. E oferecem de tudo para o chefe que está assumindo. Quem é honesto e não tem como pagar o chamado “pro labore” cai fora. Quem é honesto, tem uma margem pequena e não vai pagar para trabalhar.

UBER em Aracaju: agentes da SMTT estão atuando em “parceria” com alguns taxistas

E o superintendente da SMTT precisa explicar a sociedade porque alguns agentes de trânsito estão atuando apenas acompanhando chamadas de taxistas para multarem motoristas do UBER. Estranho, muito estranho…

Problema no sistema prisional

Há um problema insolúvel no sistema prisional do Brasil, incluindo o de Sergipe, há marginais que manipulam, de fora, a vida e a morte dentro dos presídios.De tanto trabalhar com bandidos, os gestores teriam aprendido alguma lição?Eis a reflexão, do leitor, curioso!?

Rogério Carvalho candidato ao Senado

Ninguém duvide: todos quando fazem previsões para 2018 estão esquecendo de um nome que quase chegou lá em 2014: Rogério Carvalho. Não pensem que ele está morto politicamente, pelo contrário, está vivinho.

Rodovia Pirambu/Pacatuba. 20kms a todo vapor. E outros 24kms estão objeto de estudos: sítios arqueológicos

E a rodovia Pirambu a Pacatuba que vai mudar a realidade da região, teve as obras continuadas. Por enquanto são 8kms no lado de Pacatuba e 12 no lado de Pirambu. No meio tem 24kms que estão sendo objeto de estudo técnico por determinação do Iphan, por conta de sítios arqueológicos. Por conta da fauna e da flora da região, além dos estudos dos sítios arqueológicos já foram gastos cerca de R$ 1 milhão.

Saúde AJU: duas coordenadoras querem colocar filhos para trabalharem na pasta

E o blog tem a certeza que o secretário de saúde de Aracaju, André Sotero, não tem conhecimento que uma das diretorias já deu aval para que duas mulheres que são coordenadoras coloquem seus filhos em cargos comissionados na pasta. Um servidor enviou e-mail para alertar o secretário que ele acreditar ter boa intenção apesar de não ver as mudanças que deseja nos comissionados até o presente momento.

Câmara dos Deputados: candidatos a presidente em Aracaju

Hoje, 18, os candidatos à presidência da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ) e Jovair Arantes (PDT/ GO) estarão em Aracaju para reunião com a bancada de deputados federais sergipanos. O atual presidente, Rodrigo Maia, se reunirá com os parlamentares pela manhã e Jovair Arantes agendou um jantar para conversar e apresentar suas propostas.

Reunião

O líder do governo na Câmara dos Deputados, André Moura (PSC/SE), está em Brasília para audiências com ministros e reunião com presidente Temer. Mesmo já tendo conversado com Maia nesta terça-feira, o líder André tentará chegar em Aracaju a tempo de participar dá primeira reunião.

Tucano fora do ninho

Quem deve deixar o ninho tucano até o final desse mês é o ex vereador de Aracaju, Júnior Pinheiro. Até onde o blog foi informado o ex-parlamentar ficará sem partido, mas vem conversando com dirigentes para tomar a decisão de onde aportará.

Visita de cortesia

Ontem, 17, o vereador Jason Neto (PDT), esteve na sede do Tribunal de Contas do Estado (TCE) para visita de cortesia ao presidente, Clóvis Barbosa. O objetivo de Jason com a visita foi apresentar ao presidente, proposições de sua autoria que visam combater prejuízos ao erário, e informar de seu compromisso com a ética e o zelo no uso das verbas indenizatórias.

Ações contra corrupção e má gestão

O vereador aproveitou a oportunidade e parabenizou Clóvis Barbosa, com extensão aos demais conselheiros, pelo esforço empreendido em 2016 quando o TCE desenvolveu várias ações contra a corrupção e a má gestão. Ao final num papo amistoso conversaram sobre o Clube Esportivo Sergipe, paixão em comum, e sobre o esporte sergipano.

Formatura do Conectando com a vida 2016

O Instituto Luciano Barreto Júnior (ILBJ), responsabilidade social da Construtora Celi, comunica que não haverá formatura para a turma do Conectando com a Vida 2016. Como é de conhecimento de todos, o país passa por um momento delicado da economia. Sabemos o quão importante é a celebração da solenidade da formatura, e o quanto faríamos a todo (as) felizes.

Formatura do Conectando com a vida 2016 II

O Instituto se resguarda nesse momento, para que em 2017 possamos alcançar o sucesso na qualidade de nossas ações e em um futuro próximo possamos voltar a celebrar o trabalho de formação humana que desenvolvemos. Temos certeza que alcançamos nossa missão em plenitude com a turma do Conectando com a Vida 2016. Lamentamos o cancelamento e lembramos que vocês podem contar sempre com o Instituto Luciano Barreto Júnior.

Augustus Produções anuncia classificação indicativa para edição do Fest Verão Sergipe 2017

Atenção, papais! Programe-se para curtir o Fest Verão Sergipe com os filhos. A classificação indicativa para o acesso a festa já foi definida. Crianças a partir de 10 anos acompanhadas pelos pais ou responsáveis poderão participar do evento e adolescentes com idade a partir de 16 anos terão acesso livre. Vale destacar que nos dois casos é imprescindível a apresentação do documento RG. O Fest Verão Sergipe acontece entre os dias 20 e 22 de janeiro, na Arena de Eventos, sob o comando do Augustus Produções. Ingressos à venda na Central do Ticket, no RioMar Shopping.

Nova Lei das Estatais é tema de curso no Banese

O Banese está promovendo esta semana um curso sobre as principais mudanças da nova Lei de Estatais (Lei nº 13.303/16), que disciplina o regime das licitações, das contratações diretas e dos contratos das empresas públicas e sociedades de economia mista. O curso está sendo realizado no auditório da sede do Banese em Aracaju. O evento teve início nesta segunda-feira, 16, e vai até a próxima sexta-feira, 20, envolvendo 90 profissionais do Banese ligados às áreas de condução das licitações e contratos administrativos da empresa.

Condução

Durante o curso, que está sendo conduzido pelos advogados e professores Bernardo Strobel Guimarães, doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo (USP), e Ricardo Alexandre Sampaio, coordenador da Revista Zênite de Licitações e Contratos, serão apresentadas as principais novidades e as grandes alterações e repercussões da nova lei das licitações e dos contratos.

DO LEITOR

Telha: podagem de árvores neste período

E- mail recebido: Olhe como está a entrada da cidade de Telha,numa seca dessa e calor e fazem uma coisa dessa pelaram os pés de pau todos

que coisa, lembro que aqui no seu blog quando a outra administração fez isso eles próprios que estão hoje a frente do município te denunciaram, é muita hipocrisia.”

NOTA PÚBLICA – OAB/SE – Violência em Sergipe

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe – vem a público registrar a sua indignação e consternação com a escalada galopante da violência que diuturnamente faz vítimas em nosso Estado de Sergipe.

Vivemos tempos periclitantes. A ausência de políticas públicas efetivas de prevenção da criminalidade e de prioridade no combate à violência colocaram Sergipe como o Estado mais violento da federação.

Nesse contexto, a OAB/SE tem se posicionado firmemente para cobrar do poder público a adoção de medidas que garantam a segurança da sociedade, tais como o prioritário investimento em política preventiva de segurança pública e a implementação do modelo de polícia comunitária. Para tanto, faz-se necessária o aumento do efetivo e melhorias estruturais nas condições de trabalho.

A polícia militar, no seu importante papel ostensivo de prevenção e combate ao crime, deve estar nas ruas em condições adequadas e com ação estratégica para evitar a violência.

Portanto, a OAB/SE volta a cobrar do governo do Estado de Sergipe ações efetivas e eficientes para restabelecer a tranquilidade à sociedade sergipana.

É preciso uma apuração rápida em relação ao covarde e brutal assassinato do Sargento da Polícia Militar, Adalberto dos Santos Filho, com objetivo de identificar e responsabilizar os culpados, na forma da lei.

Por fim, a OAB/SE coloca-se à disposição para prestar a devida assistência à família enlutada, através da Comissão de Direitos Humanos, ao tempo em que se solidariza com todos os colegas de farda.

Aracaju/SE, 17 de janeiro de 2017.

Henri Clay Andrade

Presidente da OAB/SE

FITERT – Radialista denuncia ameaça de morte em Sergipe

No último dia 12, o radialista Geraldo Macedo, locutor e apresentador na Rádio Tropical FM no Estado de Sergipe, registrou boletim de ocorrência por ameaça de morte contra um homem conhecido pela alcunha de Pedro ‘Valentia’. O autor da ameaça, conforme relata o radialista, se encontrava na recepção da emissora por volta das 10h daquele mesmo dia quando Geraldo foi agredido verbalmente, chamado de “vagabundo” e “moleque”. Ainda conforme relatado no boletim de ocorrência, o autor das agressões afirmou que iria “estourar os miolos” do radialista no dia em que este falasse mal de políticos da cidade a quem ‘Valentia’ seria aliado.

O radialista ressalta que tal coisa nunca tinha ocorrido com ele. “Trabalho há 16 anos, e isso nunca aconteceu. Ele é conhecido como Pedro Valentia, segundo relatos das pessoas da cidade, por conta dessas questões. Eu não sou do município, moro aqui só há um ano e quatro meses, mas ele é conhecido como um cara que gosta de intimidar as pessoas e, no caso, desta vez fui eu a vítima”, afirmou.

Segundo informações obtidas junto ao delegado da cidade sergipana de Simão Dias, onde ocorreu o caso, o autor das ameaças fora detido uma semana antes por porte ilegal de arma. Ainda de acordo com o delegado Fábio Allan, será lavrado um termo circunstanciado que será encaminhado ao judiciário e, se houver registros de antecedentes, o autor das ameaças poderá responder por injúria e ameaça. Dentro de um mês deverá acontecer uma audiência de conciliação sobre o caso.

A investigação ficará sob a responsabilidade do delegado regional da cidade de Lagarto, Hilton Duarte.

O presidente do Sindicato dos Radialistas de Sergipe e secretário de política sindical da Fitert, Fernando Cabral, acompanhou o radialista no registro da ocorrência. Também estiveram acompanhando o radialista à delegacia os diretores do sindicato Alex Carvalho, Glezivan Cardoso e Alvannilson Santana.

O sindicato e a Federação continuarão acompanhando o caso e repudiando tais atitudes contra a liberdade do exercício profissional. Segundo levantamento da ONG Artigo 19 em parceria com a Fitert, 121 comunicadores – entre radialistas, jornalistas e comunicadores populares – foram vítimas de algum tipo de violência entre 2012 e 2015. Ameaças, tentativas de homicídio e assassinatos infelizmente ainda são práticas correntes contra profissionais que atuam para assegurar o direito da população à informação. Entre 2012 e 2014 a Federação integrou o Grupo de Trabalho sobre Direitos Humanos dos Profissionais de Comunicação da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República no qual formalizou denúncias sobre um série de assassinatos de radialistas por represália à atuação profissional, cobrou a criação de um observatório sobre crimes contra comunicadores e políticas para enfrentar essa realidade.

NOTA DE ESCLARECIMENTO – Prefeito de Rosário explica aprovação de Decreto de Emergência

O Decreto de Emergência 24/2017, assinado pelo prefeito Etelvino Barreto (Vino Barreto), foi aprovado com base no caos em que a prefeitura foi entregue à nova gestão. A gestão do ex-prefeito Laércio Passos deixou um rombo financeiro da ordem de mais de R$ 15 milhões, além dos principais serviços municipais comprometidos em decorrência de várias irregularidades.

Entre os vários problemas encontrados pela atual administração estão ausência de medicamentos nos postos de saúde; sucateamento da frota de carros, sendo que vários deles foram encontrados sem pneus e motor batido; salário dos servidores do mês dezembro não pago; pagamentos de mais de R$ 1 milhão a escritórios de advocacia, sem a identificação de contrato; energia elétrica cortada em várias secretarias, entre elas a Educação; alimentos estragados; dívida milionária com a Deso por causa do não pagamento da taxa de água nos quatro anos da gestão passada, e dívida de R$ 8 milhões com o INSS, o que compromete até mesmo a aposentadoria dos servidores.

Essas, portanto, são algumas das várias irregularidades encontradas pelo prefeito Vino Barreto, o que motivou o Decreto Emergencial, que teve o parecer favorável da Procuradoria do Município, evitando assim que os serviços municipais fossem interrompidos e a população prejudicada ainda mais em decorrência do descaso e irresponsabilidade do ex-prefeito Laércio Passos

O prefeito Vino Barreto já se reuniu com todo o secretariado e determinou que cada pasta adote medidas legais a fim de solucionar os problemas deixados pela gestão anterior. A nova administração já está agendando reunião com a direção do INSS para negociar a dívida deixada pelo gestor passado, bem como renegociar a dívida com a Deso, já que o ex-prefeito fez uma negociação para parcelar a dívida de R$ 1,2 milhão em 120 vezes, sem incluí-la na previsão orçamentária deste ano, num total desrespeito à legislação em vigor.

O prefeito também está fazendo todos os esforços possíveis para pagar o mais breve o salário de dezembro dos servidores, bem como preparar um calendário de pagamento dentro do prazo legal. Apesar de em 27 de dezembro de 2016 terem sido creditados mais de R$ 2,3 milhões nas contas do município, o ex-prefeito Laércio Passos preferiu usar este dinheiro para pagar escritórios de advocacia, numa total demonstração de desrespeito ao servidor público. A dívida com os servidores deixada pela gestão passada é de quase R$ 1,1 milhão. Portanto, esses são alguns dos fatos que levaram a assessoria jurídica do município a orientar o prefeito a aprovar este Decreto.

No mais, queremos tranquilizar os servidores públicos que o salário de dezembro será pago, possivelmente, na próxima semana. Também queremos tranquilizar a população de Rosário que os serviços não serão interrompidos, mas ampliados na medida do possível.

