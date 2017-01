Comerciante mata a esposa e depois comete suicídio em Carira

Uma tragédia familiar foi registrada no município de Carira, situado a 122 km de Aracaju, na manhã deste sábado, dia 07. Um homem matou sua esposa e depois cometeu suicídio com uso de arma branca.



Júnior era proprietário de uma mercearia em Carira.

De acordo com informações do Major Sidney Barbosa, comandante do 3° BPM, a equipe da PM em Carira foi acionada para averiguar uma provável “briga de casal”, e ao chegar ao local, a residência estava fechada e em silêncio. Mas, ao ouvir gemidos no interior da residência, a equipe acessou a parte dos fundos da casa pela casa vizinha e entrou pela porta dos fundos com uso de força para abrir, e no local encontrou o casal ensanguentado a mulher aparentemente morta e o homem agonizando.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) foi acionado, e constatou que as duas vítimas conhecidas por Janio Fernando dos Santos e Genilza dos Santos Moura, de 32 anos, haviam evoluído a óbito. O local foi isolado pela PM para o trabalho da criminalística e IML que foram acionados.

“A primeira impressão do local sugere que o homem tenha vitimado a esposa e praticado suicídio. Contudo, a perícia criminal vai esclarecer o real motivo após a análise do local de crime”, informou o comandante do 3º BPM.

Fonte: Aparecido Santana, redação Itnet.