BNB fechará agência bancária de Itabaiana

Esta será única agência a ser fechada em Sergipe

Banco do Nordeste: estratégia para fechar 19 agências no país (Foto: Arquivo Portal Infoent)

A agência do Banco do Nordeste (BNB) Luiz Magalhães, em Itabaiana, será desativada. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da rede em nota enviada ao Portal Infonet. Na nota, a assessoria informa que esta será a única agência do banco estatal a ser desativada no Estado, entre as 19 agências que serão fechadas no país.

Na nota, a assessoria informa que a decisão pelo fechamento das 19 agências no país foi aprovada pelo Conselho de Administração e que esta seria uma das medidas que deverão ser tomadas com vista ao “realinhamento estratégico e de melhoria de eficiência operacional e readequação da rede de atendimento”.

Na nota, a assessoria informa que os funcionários das agências desativadas serão realocados. “Essa medida alinha-se às demandas e desafios apresentados por nossos clientes, investidores e sociedade, e ocorre como resposta a um cenário cada vez mais desafiador, no qual se exige a melhoria contínua da produtividade e da eficiência das instituições”, justifica a nota.

A assessoria explica ainda, na nota, que foram observadas algumas diretrizes, destacando a “manutenção da presença nos municípios da sua área de atuação; fortalecimento da capacidade de atendimento dos clientes e o fortalecimento da estrutura e da qualidade dos serviços prestados”. E, ao final, garante que o “Banco do Nordeste reafirma seu compromisso em promover o desenvolvimento sustentável, o bem-estar das famílias e a competitividade das empresas da Região”.

Por Cássia Santana

Infonte