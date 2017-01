Bairro 13 de Julho x Cara de cocô

O jornalismo é o exercício diário da inteligência e a prática cotidiana do caráter.” Cláudio Abramo.

Cara de cocô: Ainda tem donos que existem em deixar cocô de seus cachorros nas calçadas

Desde 2010 que o blog luta para que uma parte significativa dos proprietários de cachorros tenham o hábito e, principalmente, a educação de

Cocô nas calçadas do Bairro 13 de Julho tem todo dia. Falta de educação e higiene, não do cão, do dono.

recolher as fezes que eles fazem nas calçadas. Principalmente nos bairros com grandes concentrações de edifícios. Um exemplo concreto é o bairro 13 de Julho, onde mora uma classe, que, pelo menos no papel, deveria ser mais educada.

No bairro 13 de Julho, parte significativa dos proprietários acha que a calçada é a extensão da sujeira da casa deles (sim, porque quem suja uma calçada de cocô, certamente é um imundo dentro de casa) e levam os cachorros para passearem e não usam a devida sacolinha para recolher o cocô. Justiça seja feita: alguns, uma pequena parte já tem o hábito de recolher as fezes.

Nas ruas próximas a Pand`oro Delicatessen é algo estarrecedor. Uma senhora caiu na semana passada ao escorregar em um cocô na calçada. Algumas das ruas infestadas do Bairro 13 de Julho: Benedito Teófilo Otoni, Antônio Fagundes de Melo, Antônio Fagundes Santana, Álvaro Brito, Euclides Paes Mendonça e calçadão da treze de Julho.

É uma questão de saúde pública cocô nas calçadas. Crianças podem ser contaminadas, o fedor, atrair insetos e riscos de acidentes, principalmente com pessoas idosas.

É preciso consciência dos donos de cães para uma convivência civilizada entre todos.

E um detalhe: quem tem menos culpa nesta história é o cachorro. Ele faz por conta da falta de educação e de higiene do dono. Esse sim é o cara de cocô.

Clinicas e pet shop podem conscientizar clientes

O blog aproveita para pedir o apoio dos proprietários das clinicas e pet shop da região o bairro 13 de Julho que façam uma campanha de conscientização com seus clientes. É preciso uma somação para que acabem com a sujeira nas calçadas. Uma campanha dando de brinde sacolinhas será uma ótima ação.

5 mil mandados de prisão? Cadê a PC?

“Sergipe tem mais de 5 mil mandados em aberto”. A manchete do Jornal da Cidade do fim de semana é preocupante. A matéria abordou mais a questão do déficit do sistema prisional, mas a questão maior é: o que a Polícia Civil está fazendo para cumprir os mandados expedidos pela justiça sergipana?

5 mil mandados de prisão? Cadê a PC? II

Na matéria, a SSP tenta explicar afirmando que nos mandados tem gente morta, duplicidade de nomes e até já presa, cujos dados não foram baixados no sistema do CNJ. O problema é maior: a responsabilidade da PC é cumprir os mandados e não faz. E o pior: tem autoridade que concede entrevista e critica o sistema penal que, (e é verdade), é atrasado e possibilita que um meliante seja solto por várias razões. Mas, independente do sistema penal e do déficit dos presídios a função da PC é cumprir os mandados.

Sensação de impunidade

Se o sistema penal atual cria monstros, é preciso transformá-lo. Mas enquanto a lei não muda é preciso cumpri-la. E cabe as autoridades o exemplo maior. É estarrecedor este número de mandados não cumpridos. Passa para a sociedade a sensação de impunidade e inércia do sistema como um todo. E passa para a sociedade que um dos motivos dá violência em Sergipe é este.

Sistema falido

Não pode é continuar está. No modo “estou levando”. Um sistema falido, desde as penas ultrapassadas, passando excesso de prisões cautelares e presídios que transformam ladrões de galinha em militantes de organizações criminosas.

Copemcan: três presos morreram de tuberculose no mês passado

E o problema de alguns presídios em Sergipe, não é só as fugas e a superlotação. É de saúde pública. No Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto (Copemcan), em São Cristóvão, três presos morreram de tuberculose no mês passado, um deles de Estância. O sindicato sabe de tudo.

“Edvaldo pediu penico ao presidente”

Deu no NeNotícias: “… No dia seguinte (a visita do prefeito Edvaldo ao presidente Temer), o líder do governo na Câmara, André Moura (PSC), esteve com o presidente, a quem lembrou que Edvaldo participou da campanha ¨Fora Temer¨.Em entrevista na última sexta-feira (MIX FM, Atalaia e Cidade AM, de Simão Dias), André riu e disse que ¨depois de fazer campanha contra, Edvaldo pediu penico ao presidente¨.

Chesf, que massacra os ribeirinhos do rio São Francisco, tem novo presidente

E na sexta-feira,13, o engenheiro Sinval Gama assumiu a presidência da Chesf, subsidiária da Eletrobras. A Chesf vem massacrando os ribeirinhos com a redução constante da vazão das hidrelétricas, sobretudo a de Xingó, em Sergipe, prejudicando centenas de pescadores.

Para vender a Deso será preciso antes mudar a Lei Orgânica de Aracaju. 16 votos são necessários

Se o governo precisar vender a Deso não será difícil aprovar a mudança na Lei Orgânica Municipal dos parágrafos 3,4 e 5 do capitulo II que proíbe que empresa privada preste serviços de saneamento básico em Aracaju. O blog soube que o sindicato da Deso já está se mobilizando para garantir que alguns vereadores não aprovem a mudança.

Clóvis Barbosa candidato em 2018. Queimação ou verdade?

E nos bastidores da política de Sergipe começou a circular que o presidente do TCE, Clóvis Barbosa pode ser candidato em 2018, até mesmo ao governo do Estado. Questionado um assessor dele disse que não tem fundamento e o boato é para queimar o trabalho que vem realizando que está deixando alguns setores com raiva. Semana passada o jornalista Gilmar Carvalho mandou o recado: “mexeu com Clóvis, mexeu comigo”. Queimação ou verdade?

Em Dores, dois projetos enviados a Câmara desagrada servidores municipais. Votação hoje

E o presidente da Câmara de Nossa Senhora das Dores, José Hélio Pereira de Jesus, convocou os colegas para uma sessão extraordinária nesta segunda-feira, 16, às 9h, para apreciação e votação de dois projetos encaminhados pelo novo prefeito, Thiago de Souza Santos.

Projetos

Um dos projetos dispõe sobre a estruturação do Plano de Cargos, Carreira e vencimentos dos servidores municipais. Segundo um vereador o prefeito quer revogar direitos adquiridos dos servidores e a maioria não vai aceitar. O outro projeto dispõe sobre a criação de provimento efetivo de condutor de ambulância e do enquadramento dos motoristas efetivos que já atuam na função. As duas leis são vitórias antigas dos trabalhadores.

Fundat tem mais de 50 cargos comissionados

E o Diário Oficial da Prefeitura de Aracaju da última sexta-feira publicou as exonerações dos cargos comissionados na Fundação Municipal do Trabalho, Fundat, que ficou com o PSD. Tem mais de cinquenta cargos comissionados, fora a diretoria do presidente e outras três. Será que por lá haverá redução de cargos? O blog aposta que não!

Poço Verde: nada de salários

Alguém sabe informar se o TCE bloqueou as contas da prefeitura de Poço Verde para pagamento dos salários atrasados? Até hoje os servidores não sabem o que é salário.

Lideranças do interior na Emsurb causam preocupação para auxiliares do prefeito

Em off, um político do grupo comandado por Jackson Barreto disse que as agendas políticas de Mendonça Prado, presidente da Emsurb, na sede do órgão estão causando preocupação para alguns auxiliares do prefeito. É que além de atrapalhar o trabalho, vem passando para a sociedade aracajuana que a empresa está sendo usada politicamente. Semanalmente Mendonça posta fotos nas redes sociais recebendo lideranças. Na

última sexta-feira, 13, ele postou que estava recebendo visitas de “cidadãos aracajuanos”, mas entre as fotos algumas lideranças do interior, como por exemplo o ex-prefeito de Frei Paulo, José Arinaldo. Ele e Arinaldo Filho são do DEM partido que Mendonça militou nos últimos anos. Pura coincidência.

E o asfalto “emprestado” a prefeitura de Frei Paulo pela Emurb? Foi devolvido?

E o MPE já sabe se antes de deixar a prefeitura de Frei Paulo, José Arinaldo Filho, devolveu as duas toneladas emprestadas pela Emurb de Aracaju em setembro de 2015 que foi alvo de denúncia da então vereadora Lucimara Passos? Seria bom que o MPE viesse a público informar se as toneladas foram devolvidas ou foi ingressado com o devido processo judicial.

Calçadão em Santa Rosa de Lima

“Esse calçadão é uma expressão de amor de todos nós, filhos de Santa Rosa a essa terra. Não tem nada mais importante nessa terra do que a nossa gente”, disse o governador Jackson Barreto ao inaugurar o Calçadão da Nossa Gente, em sua cidade natal, Santa Rosa de Lima, na noite do sábado, 14. A obra foi executada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), com investimento na ordem de R$358.54,69, oriundo do Programa Sergipe Cidades.

Calçadão em Santa Rosa de Lima II

O governador explicou que não quis prestar homenagem a uma única personalidade do município, mas sim honrar todas as famílias de Santa Rosa de Lima. “A obra resgata a memória dos filhos de Santa Rosa, das personalidades que fizeram a história desse município. E nós não queríamos personalizar uma homenagem única, por isso se chama Calçadão da Nossa Gente, resolvemos homenagear 35 pessoas que foram importantes para o município e estão hoje neste mural. Tenho o privilégio de dizer que eu conheci pessoalmente cada um dos homenageados”, declarou.

Boquim: prefeito diz que encontrou a prefeitura abandonada

O novo prefeito de Boquim, Eraldo Andrade (SD), diz que não município praticamente não houve transição e que encontrou as secretarias sucateadas, prédios deteriorados e as contas bancárias ainda estão bloqueadas aguardando conclusão de procedimento burocrático para habilitação da nossa gestão.

Boquim: prefeito diz que encontrou a prefeitura abandonada II

“Recebi a procuradoria sem a mínima condição de trabalho. Falta computador e o único notebook encontrado está quebrado”, disse Valdeonor Fontes, procurador-geral do Município. Já a secretária de saúde, Ana Cruz, informa que há posto de saúde que não funciona desde a inauguração. “O posto de saúde do Bairro Simpliciano (Cipó) não tem condições de funcionamento. Foi construído fora dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. Poucos medicamentos da farmácia básica foram encontrados. Estamos fazendo uma compra emergencial para suprir as necessidades”, disse. A situação é a mesma em outras pastas.

Boquim: prefeito diz que encontrou a prefeitura abandonada III

A pior situação foi encontrada na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. “A situação chega a ser caótica. Além da falta de equipamentos, falta material de expediente básico, de limpeza e a estrutura física comprometida pela não manutenção, inclusive da rede elétrica. Além disso, encontramos dois tratores sucateados, retroescavadeira e caçamba sem manutenção”, disse o secretário da pasta, Luiz Carlos.Para o prefeito Eraldo, administrar Boquim será um “grande desafio. Temos muito trabalho pela frente. Nessa grande empreitada, eu e o vice-prefeito, Chicão Almeida, contamos com uma equipe que está empenhada e encorajada a tirar Boquim da situação que se encontra”.

Saiba como ter sua independência energética

Excelente matéria publicada no JC na sexta-feira, no caderno Morar, pela jornalista Laudicéia Fernandes, mostrando uma empresa sergipana, a Pro Solar SE, que está investindo em energia fotovoltaica e permite que o consumidor em pouco tempo do investimento, tenha sua independência energética.

Vantagens

Segundo o engenheiro civil e um dos sócios da Pro Solar SE, Luiz Eduardo Amaral, trata-se de uma energia limpa, à medida que não emite ruído ou partículas, não provoca alagamentos de reservatórios de água, como a energia hidrelétrica, e não gera lixo. Além disso, ele ressalta, a energia fotovoltaica é uma opção barata quando se leva em conta o custo-benefício a partir da economia de até 95% e a garantia do retorno do investimento inicial. O investimento, aliás, equivale a cinco ou seis anos do consumo médio atual de energia em uma residência ou empresa. Ou seja, são cerca de 60 vezes o valor médio anual da conta de energia.

Gerando a própria energia

“O consumidor passa a ter independência energética, porque gera a própria energia elétrica para o resto da vida e se vê livre de pagar conta. Paga somente a taxa mínima à Energisa, porque o consumidor está interligado com a rede”, esclarece Josafá Cardoso, um dos sócios da empresa. Para mais informações: 79 – 99612 – 06 58.

O que é energia fotovoltaica?

Energia fotovoltaica é a energia elétrica produzida a partir de luz solar. E pode ser produzida mesmo em dias nublados ou chuvosos. Quanto maior for a radiação solar maior será a quantidade de eletricidade produzida. O processo de conversão da energia solar utiliza células fotovoltaicas (normalmente feitas de silício ou outro material semicondutor). Quando a luz solar incide sobre uma célula fotovoltaica, os elétrons do material semicondutor são postos em movimento, desta forma, gerando eletricidade. A energia fotovoltaica é uma tecnologia 100% comprovada, e sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica já são utilizados a mais de 30 anos. No Brasil, a Aneel divulgou a Resolução Normativa nº482, de 17 de abril de 2012, passou a ser uma opção de viabilidade financeira para o consumidor final.

PELO TWITTER

www.twitter.com/danielmbarros Indiferença é pior do que ódio. No ódio deseja-se que algo deixe de existir. Na indiferença consegue-se isso.

www.twitter.com/clovis_silveira Fruto podre, ninguém precisa derrubar, cai sozinho. Espere um pouco, e o tempo se encarrega!!

www.twitter.com/rlnascimentos A greve do hospital Cirurgia é a mais inusitada que existe. Estão juntos o trabalhador, o sindicato e o patrão.

www.twitter.com/ReinaldoMoura1 Servidores do Cirurgia em greve! Vão dizer que a culpa é de João Alves, que não repassou o dinheiro.Agora é Edvaldo.

www.twitter.com/revinhogama Um conselho que eu daria para minha conta bancária: não seja tão negativa…

www.twitter.com/lapena Lembrei agora de um papo do Bussunda com um fã: – Admiro muito o seu trabalho.

– É porque você não conhece minhas férias. É muito melhor!

DO LEITOR

Zona de Expansão: continua o clima de insegurança e terror

E o blog continua recebendo relatos indignados por conta da insegurança e o clima de terror instalado em toda região da Zona de Expansão em Aracaju.O bairro Aruana e os conjuntos Costa Nova, Horto do carvalho, Franco Freire,Águas Belas, BrisaMar e Porto Sul são os que sofrem mais com as ações dos assaltantes e meliantes.

Os moradores pedem blitz constantes e, principalmente, abordagem a pessoas com motos e atitudes suspeitas. Após o entardecer ninguém fica mais nas ruas e os trabalhadores que descem dos ônibus passam momentos de terror diariamente. Muitos deixaram de andar com celulares.

Abaixo um relato do jornalista e radialista Nelson Roberto, mais uma vítima de assalto no último dia 06 de janeiro no conjunto Franco Freire.

No dia 06/01/2017, entrei para a estatística das vitimas de assalto a mão armada.

“Estava em meu carro , um fiesta ano 96 na cor lilás/roxo, veículo este caracterizado como carro de propaganda, quando fui abordado no residencial Franco Freire, por dois indivíduos em uma moto, o garupa de arma em punho anunciou o assalto. Como estava com o veiculo parado, e os caras de boné, foi pego no fator surpresa, após me tirarem do carro ameaçando atirar, o que pilotava a moto assumiu o volante de meu carro, seguido pela moto, eles entraram na contra mão na rota de fuga e entrarão na invasão das mangabeiras.

Digo onde entraram, pois eu os segui em outro carro, de imediato liguei para o 190 e respondi aquele questionário, segui para delegacia plantonista no Augusto Franco onde registrei um B.O. Então fui ao módulo policial de Aruana para acompanhar o desenrolar da ação policial.No entanto o que ouvi é que aquela área é de responsabilidade do primeiro batalhão lotado no Santa Maria.

E também que na invasão da mangabeira, a policia só entra com esquema prévio e no mínimo com 04 viaturas, então questionei se não podiam pedir apoio, via rádio a outras guarnições.

Não fui atendido, o que me deixa indignado. Fui em busca da força pública chamada polícia militar de Sergipe, e não de uma guarda específica de bairro.

Hoje sexta –feira, 13/01 e até agora não se tem notícias de meu carro.

Em verdade me sinto órfão com relação ao que diz segurança pública.

Os moradores da zona de expansão, notadamente da Aruana são reféns de um governo paralelo instalado por bandidos, que andam a vontade cometendo seus delitos, é comum ver os caras rondando armados.

Todos os dias a relatos de assaltos.

Se faz necessário uma ação da SSP para acabar com este clima de terror instalado na região.”

Frase do Dia

“Sou frágil o suficiente para uma palavra me machucar, como sou forte o bastante para uma palavra me ressuscitar.” Bartolomeu Campos de Queirós, escritor brasileiro, morreu em 16 de Janeiro de 2012 (n. 1944).