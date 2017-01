Arrumando a casa

O governador Jackson Barreto (PMDB) e os prefeitos recém empossados vão aproveitar este 2017 para arrumar as casas com vistas às eleições municipais de 2018. Até dezembro, o chefe do executivo estadual se ocupará dos investimentos a serem feitos para melhorar os serviços públicos, visando angariar a simpatia dos sergipanos. Por sua vez, os gestores municipais tentarão colocar a casa em ordem, principalmente os que receberam terras arrasadas, como foi o caso de Aracaju. Os prefeitos precisarão trabalhar muito, principalmente na captação dos recursos federais necessários à execução de obras projetadas ou deixadas paralisadas pelos antecessores. Não será tarefa fácil, pois o Palácio do Planalto fechou a torneira para tentar recuperar a economia. Na espreita, a oposição torce pelo fracasso do governador e dos prefeitos rivais para aumentar sua chance de sucesso no pleito estadual de 2018. Portanto, mesmo este sendo um ano sem disputa eleitoral, a classe política não moverá uma palha sem pensar nas futuras eleições.

Pediu penico

Depois de fazer campanha contra o presidente Michel Temer (PMDB), o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB), foi pedir penico ao Palácio do Planalto. Com esta afirmação, o líder deste governo temerário, deputado federal André Moura (PSC), debochou da visita que o comunista fez ao presidente para pedir a garantia de liberação de recursos visando o reinício de obras paralisadas na capital. Então, tá!

Contra o governo

Policiais militares de folga vão promover uma manifestação contra a renegociação das dívidas estaduais e a reforma da previdência. Será na próxima sexta-feira, em frente à sede do PMDB, localizada no primeiro trecho da avenida Barão de Maruim, em Aracaju. Convocado pelas Associações Unidades, o ato contra o governo federal ocorrerá em todo o país. Prestigie!

Desfazendo nós

E o prefeito de Dores, Thiago Souza, pretende revogar duas leis aprovadas pela Câmara de Vereadores no apagar das luzes da administração passada. Ambas incharam em mais de 30% a folha de pessoal. A primeira criou o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos e a outra reenquadrou os motoristas da prefeitura. Thiago garante que as duas leis afrontam determinações do Tribunal de Contas e do Ministério Público, e ferem a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Patrimônio à venda

Preocupados com a possível privatização da Deso, os servidores vão se reunir amanhã com a direção da estatal. Querem mais detalhes sobre o edital de pré-qualificação já publicado pelo BNDES visando contratar estudos técnicos sobre a Deso. A privatização das empresas de saneamento básico faz parte das negociações do governo federal para socorrer economicamente os estados em grave crise financeira. Hummm!

Goela abaixo

Professores da rede estadual promovem amanhã, ato público em frente à Secretaria Estadual da Educação contra a implantação em 18 escolas do ensino em tempo integral. O Sindicato dos educadores diz não ser contra a medida, mas à forma como se quer implementá-la, sem que antes haja uma ampla discussão com as comunidades escolares. Durante o ato de amanhã, os professores vão protocolar na Secretaria um documento apresentando os motivos da rejeição do tempo integral. Ah, bom!

Ensinando o beabá

O Ministério do Trabalho deve lançar nos próximos meses uma cartilha de orientações trabalhistas para empregadores e empregados do setor produtivo. O objetivo é tirar dúvidas sobre os direitos dos trabalhadores e esclarecer as características de cada tipo de contrato, a fim de evitar problemas relacionados à segurança e fiscalização. O documento deve ser divulgado ainda no primeiro trimestre deste ano e será disponibilizado nas versões impressa e online.

Festança

“O problema dos imóveis alugados em Aracaju pela administração do ex-prefeito João Alves Filho (DEM) acima dos preços de mercado é mais do que uma herança maldita. É razão para ser feita denúncia ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado. Aliás, isso é uma festa em Sergipe”. Esta informação é do blog Primeira Mão.

Em campanha

E quem estará em Aracaju na próxima quarta-feira é o deputado federal Jovair Arantes (PTB). Candidato a presidente da Câmara, ele vem pedir votos aos parlamentares sergipanos. O petebista defende que o parlamento tenha transparência, “pois a sociedade tem que saber o que está acontecendo. Temos que estabelecer horário de funcionamento da Casa. Chega de votações na madrugada”, discursa Arantes, que foi o relator do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT).

Selecionando arte

Artistas de todo o país têm até hoje para inscrever os trabalhos no edital de ocupação da Galeria de Arte J. Inácio, em Aracaju. O objetivo é selecionar seis exposições individuais ou coletivas, com incentivo de R$ 6 mil para cada contemplado. São aceitas propostas nas modalidades artes visuais (design, fotografia, artes plásticas, quadrinhos e grafite), arte eletrônica, objetos, instalações e artes populares. Detalhes sobre o edital podem ser vistos no site da Secretaria de Cultura de Sergipe. Participe!

