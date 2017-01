Aleixo: Homem é detido suspeito de furtar bomba de água em propriedade

O infrator confessou a prática do crime e indicou a participação de dois comparsas.



Policiais do 3° BPM prenderam neste sábado, dia 21, um homem pela prática de furto, recuperando o produto roubado e apreendendo duas motocicletas utilizadas no crime em São Miguel do Aleixo.

A equipe do 3° BPM de serviço na cidade de São Miguel do Aleixo, foi acionada pelo COPOM do 3° BPM, ontem por volta das 23h30min, para verificar uma denúncia de invasão em uma propriedade rural nas imediações do povoado Cachoeira, em São Miguel do Aleixo.

Ao chegar ao local indicado, foi constatado que os infratores haviam furtado a bomba de água da propriedade. Contudo, por conta do período noturno e da localidade afastada, não se obteve êxito na localização dos infratores.

No dia seguinte, a equipe de serviço de Aleixo, com apoio da equipe de Aparecida, retornaram ao local e conseguiram localizar e prender um dos infratores identificado como José Marcos Silva Santos, de posse da bomba de água furtada e duas motocicletas escondidas na vegetação.

O infrator confessou a prática do crime e indicou a participação de dois comparsas, fornecendo os dados dos demais infratores. O indivíduo, preso em flagrante, juntamente com o material furtado e as motocicletas utilizadas no delito foram encaminhados para a delegacia regional de Itabaiana para coleta de informações adicionais, escrituração do flagrante delito e providências decorrentes.

Fonte : Itnet