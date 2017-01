AJU: em menos de 1 mês, 3 promessas vãs

Sem palavra



A maioria da classe política, independente de partido, vive hoje de palavras jogadas ao vento. Na campanha prometem tudo e depois acreditam no esquecimento do eleitorado, e, em alguns casos, tentam deturpar o que prometeram dizendo que “não foi bem assim”, ou cumpriram.

Em Aracaju, em menos de um mês, o prefeito Edvaldo, conseguiu a proeza de jogar ao vento três promessas: a da revogação do IPTU (não revogou e ainda reajustou), o do contrato emergencial do lixo que disse que faria a licitação, mas já anunciou que fará outro emergencial em março e agora o salário dos servidores que pagaria em janeiro.

“Nós vamos pagar os salários dos servidores em janeiro”. A declaração de Edvaldo em Gilmar Carvalho foi quando questionado sobre o que receberia de atraso. O salário de dezembro, ou o servidor pega emprestado (nas redes sociais o sec. da fazenda do município Jeferson Passos, está sendo chamado de Jeferson “Parcelinha” porque levou a ideia do governo estadual para a Prefeitura)

e o salário de janeiro acabará o pagamento no dia 07 de Fevereiro.. Nem a promessa que pagaria os salários dele em dia será cumprida.

E pelas redes sociais alguns assessores do prefeito vêm com a desculpa que tem apenas 20 dias. Esquecem que ele sabia da realidade e assumiu as promessas. O vídeo deste edição é a prova maior.

Descumprimento da palavra dada rima com desrespeito. Edvaldo, assim como a maioria dos políticos, desacata a sociedade. Mostra que a palavra e a promessa dada não valem mais nada.

O pior de tudo é ir para a imprensa e anunciar que cumpriu a promessa e que pagará o salário em dia. Pagar o salário em dia não é pagar no dia 07 do mês posterior.

Pelo jeito o “mimimi” está apenas iniciando e a falta de respeito será a tônica em Aracaju nos próximos anos.

Prefeito não explica o que a Prefeitura pagará de juros aos bancos

E um detalhe que o TCE precisa questionar a Prefeitura de Aracaju. Quais os juros que serão pagos ao Banese e a Caixa para os servidores que aderirem ao empréstimo para recebimento do salário de dezembro? Todos sabem que os juros bancários estão altíssimos e a Prefeitura terá um sério prejuízo. Com a palavra o TCE?

Médicos não aceitam medida e retomam greve

E na sexta-feira a noite, os médicos resolveram retornar a greve após o anúncio do prefeito Edvaldo que vai parcelar o salário de dezembro ou o servidor toma um empréstimo bancário.

Destroçando a oposição

Laércio Oliveira, Adelson Barreto, dep. capitão Samuel, José Carlos Machado, etc. Jackson Barreto continua destroçando a oposição, resta saber se terá dividendos eleitorais na prática. Não vale contar com Albano e Ricardo Franco, estes dois nunca foram oposição, sempre foram governo em todos os níveis.

Missa de 7º Dia – Nicanor Moura

Nesta segunda-feira, 23, às 19h, na Igreja São José, situada no bairro do mesmo nome em Aracaju, será realizada a Missa de 7º Dia do engenheiro Nicanor Moura.

BPRv fecha os olhos na fiscalização da SE-361: Simão Dias a Poço Verde

Em Sergipe a palavra prevenção para que não faz parte do dicionário de algumas autoridades. Por exemplo o Batalhão de Polícia Rodoviária

Caminhão transitando na SE-361 no último fim de semana.

Estadual (BPRv) fecha os olhos toda semana para os caminhões que transportam feirantes em cima das mercadorias. A foto ao lado foi tirada no último fim de semana na rodovia SE-361, que liga Simão Dias a Poço Verde. Depois que a tragédia acontece é tarde demais…

Visibilidade Trans é tema de audiência pública na Alese hoje,23

Com o objetivo de debater sobre a realidade social que travestis e transexuais vivem no estado de Sergipe, hoje, 23, o mandato democrático e popular da deputada estadual Ana Lúcia (PT) realizará uma audiência pública sobre a visibilidade Trans. O evento, que conta com o apoio da Diretoria de Direitos Humanos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania de Aracaju (SEMASC), terá início às 14 horas no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Semana

A audiência pública faz parte da Semana de Visibilidade Trans e também é alusivo ao Dia Nacional da Visibilidade das Travestis e Transexuais, comemorado no dia 29 de janeiro. Sua realização é uma parceria do mandato da deputada Ana Lúcia com a Rede Nacional TRANS, com a Associação de Defesa dos Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais do Estado de Sergipe (Adhones) e com diversas Entidades LGBT do interior do estado de

Debatedores

Foram convidados para participar como palestrantes o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, Mestre em Direitos Humanos e especialista em Direito Homoafetivo, Dr. Thenisson Santana Dória e a Coordenadora da Rede Nacional TRANS, Tatiane Araújo que irão discutir sobre a histórica invisibilidade que as pessoas trans enfrentam no Brasil, em relação aos direitos humanos e à proteção de sua dignidade humana.

Itaporanga: empreendedores artesanais realizarão amostra

De 30 de janeiro a 01 de fevereiro, das 17h às 23h, será realizada em Itaporanga D´Ajuda a 1ª Amostra de Economia Criativa de Pedra Bonita. O evento, que tem à frente a Associação de Empreendedores Artesanais de Itaporanga D´Ajuda – Itartes e do Sebrae/SE. E conta também com o apoio da prefeitura municipal.

SINDIJOR se reúne com jurídico da UNIT

Na (20) o presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Sergipe (SINDIJOR-SE), Paulo Sousa, o diretor Jurídico e de Saúde, Guilherme Fraga, e o assessor jurídico Diego Trindade, reuniram-se com a coordenação do curso de Jornalismo e a assessoria jurídica da Universidade Tiradentes (UNIT), para discutir as regras de estágio em Jornalismo e o cumprimento da carga horária profissional.

Denúncias

A reunião havia sido solicitada pelo SINDIJOR após denúncias de que a universidade não vinha se atentando às normas estabelecidas pela Convenção Coletiva de Trabalho dos Jornalistas/Jornalismo (CCTJ) no que diz respeito à carga horária e remuneração dos estagiários.

Carga horária estágio

Em relação ao estagiário, o Parágrafo Sétimo da Cláusula Vigésima Segunda da CCTJ determina carga horária de 4h por dia, de segunda a sexta-feira, e com direito a remuneração mínima de 50% do piso do jornalista. A empresa que desrespeitar essas normas poderá ser multada e obrigada a corrigir as irregularidades.

UNIT reconheceu as normas

“Foi uma reunião muito produtiva, a UNIT reconheceu as normas estabelecidas na CCTJ e ficou de fazer os devidos ajustes nos documentos enviados às empresas para a celebração dos convênios de estágios em Jornalismo. Ou seja, o documento já sairá da UNIT com o anexo da CCTJ e a observação das normas de estágio. É uma forma de evitar erros na celebração do contrato e a empresa ter que refazê-lo na hora em que o SINDIJOR for homologá-lo”, explica Paulo Sousa, acrescentando que o cumprimento da legislação dos jornalistas que trabalham na UNIT, tanto na assessoria de comunicação, como no Complexo de Comunicação Social, também foi tema de discussão.

GT de Psicologia Organizacional e do Trabalho inicia da elaboração do plano de cargos e salários no CRP19

Com foco no melhoramento de gestão e a manutenção do equilíbrio interno e externo de seus serviços, o Conselho Regional de Psicologia da 19a Região decidiu implantar o plano de cargos e salários. Todo trabalho será feito pelos coordenadores do GT POT, sem custos para o CRP19.

Voluntários

“Não haverá ônus para o Conselho. Os profissionais que desempenharão esse trabalho são coordenadores do GT e, voluntariamente, se colocaram à disposição. Com isso estamos trazendo o profissional de Psicologia para perto do seu Conselho. Além disso, vamos deixar formalizado quais as funções e atribuições do quadro funcional para que as próximas gestões já tenham essa base para seguir adiante”, explicou a Conselheira Lidiane dos Anjos .

Plano

Ainda de acordo com a Conselheira Lidiane dos Anjos, “por meio do Grupo de Trabalho Psicologia Organizacional e do Trabalho foi pensado o plano de cargos e salários, principalmente em benefício para os funcionários, além do reconhecimento e valorização da equipe”.

Equipe

Na primeira etapa do processo, que aconteceu na quarta-feira, 18, os consultores conheceram a equipe. “Esse é o processo de sensibilização, de contato com os funcionários do CRP19 para saber um pouco da rotina. Posteriormente, teremos uma entrevista individual para que possamos entender melhor o processo de cada atividade. Feito isso, passaremos para fase de planejamento de cargos e salários, inserção profissional, formas de contrato, valores para promoção vertical ou horizontal”, explicou o psicólogo Saulo Pereira de Almeida (CRP19/2822), um dos coordenadores do GT POT.Segundo a psicóloga Ana Virgínia Andrade de Oliveira (CRP19/ 2260), também coordenadora do GT e consultora, a descrição de cargos vai possibilitar uma análise das necessidades para o melhor desempenho da organização. “A estruturação traz muitas vantagens. Melhora as relações interpessoais, reduz conflitos e questões jurídicas porque traz segurança para o funcionário que conhece seus direitos e deveres”, finalizou.

Seminário Nacional de karatê-do em Aracaju

Preocupad com a qualidade dos seus faixas pretas no tocante a realizações de Exames de Graduações de Faixas, a Confedereção de karatê

Interestilos do Brasil – juntamente com o seu Departamento Técnico, irá promover nos dias 3 e 4 de fevereiro, próximo, um Seminário e credenciamento de examinador de karatê-do. Será um evento intensivo com 11 horas de duração nos dias 03 e 04 de fevereiro no Colégio Master, em Aracaju.

Conhecimento

O mesmo será de nível Nacional, aberto para todos os Faixas Pretas filiados e registrados na CKIB e Convidados de outras entidades co-irmãs. As entidades de Estados mais longínquos que possuem dificuldades de locomoção, com custos altos, poderão entrar em contato solicitando viabilidade para que seja realizado no seu Estado. Os credenciamentos serão Vitalícios e de grande importância técnica e de conhecimento para os faixas pretas instrutores e professores.Para maiores informações : tel. 79-99982-0564 ou 79-3214-0858. E-mail: http://karateckib@karateckib.com.br ou no site: http://karateckib.com.br/seminario-nacional-de-examinador-de-karate-do/

Terceiro Lote

Corre que ainda dá tempo de tá dentro do que promete ser a maior festa de carnaval aracajuana em 2017! Os primeiros e segundo lotes de ingressos para o Carna da 13, com o Caranguejo Elétrico, foram um sucesso, já esgotaram e já estamos no terceiro lote. Se você ainda não garantiu seu casco, esta é a hora! Este ano o Bloco Ecológico sai em parceria com o Iate Clube de Aracaju (ICAJU), e fazem o Carna da 13 trazendo Karla Izabella e a pernambucana Banda Patusco pra animar a festa dia 11 de Fevereiro. Lembrando também que pela primeira vez, após o percurso nas ruas da 13, o Caranguejo Elétrico continua a festa no Iate Clube, como aconteciam os antigos e tradicionais carnavais da cidade. Por isso, e prezando pelo máximo de organização, só participarão da folia no Iate aqueles que apresentarem o ingresso.

Pirambu será sede do Campeonato Brasileiro de Rally

O município de Pirambu, será a capital brasileira de rally, entre os dias 18 e 19 de fevereiro, promovendo a abertura do Campeonato Brasileiro de Rally, entrando de forma definitiva no calendário nacional de automobilismo.

100 jipeiros

O evento que estará dentro do Festival de Verão que acontece nos meses de janeiro e fevereiro, contará com a participação de cerca 100 jipeiros, sendo 35 pilotos profissionais que conhecerão povoados dos municípios de Pirambu e Barra dos Coqueiros.

Empenho

“Graças ao empenho do prefeito Élio Martins, das Secretarias de Turismo e de Comunicação e com o apoio do Jeep Clube de Sergipe, Pirambu receberá pela primeira vez uma etapa de nível nacional homologada pela Confederação Brasileira de Automobilismo”, pontuou o secretário de Turismo, Kennedy Fonseca.

ARTIGO

Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa por Messias Gonçalves

Estamos acostumados a ver o MP de algumas cidades brecar festas e eventos culturais e até religiosos por conta de péssimos administradores que passaram os últimos oito anos prevaricando e cometendo improbidades administrativas. Como também em muitos casos, houve bloqueio de recursos públicos.

Acontece que em muitos casos, as instituições responsáveis em fiscalizar e tomar medidas, ficaram omissas e só vieram dar a cara para a sociedade ao apagar das luzes dos últimos mandatos.

Agora, surge uma nova lavra de políticos e administradores com mentalidades diferentes e que pelo pouco período frente as prefeituras, não poderão ser penalizados por pecados cometidos pelos seus antecessores. Aí será preciso bom senso por parte desses também servidores públicos.

Escrevo isto porque sabemos que muitos irão querer resgatar algumas tradições culturais, religiosas em seus municípios e poderão encontrar resistência de alguns promotores. Eles, que não convivem nas cidades, apenas por dois a três dias na semana, nos fóruns e nas suas dependências, talvez não tenham a dimensão do que representa para a sociedade essas manifestações.

Muitas dessas manifestações são exclusivas para justificar algo para parte da sociedade. Eles têm conhecimentos de que nem todos os recursos que existem nos cofres das prefeituras podem ser destinados a pagamento de salários. Portanto quando um administrador quer promover festas com um Carnaval, Junina e festas de Padroeiras entre outras, primeiro está atendendo ao anseio de boa parte da sociedade, está atendendo as igrejas e não é por isso que não tenha compromisso em sanar as outras obrigações.

Portanto é bom ficarmos atentos a aqueles que deixaram correr frouxo várias situações e agora querer interferir nas novas administrações. Até porque não podemos esquecer de que o povo necessita do Pão como também do Circo. E que cada caso é um caso. Ou seja, uma coisa sempre será uma coisa. E outra coisa será sempre outra coisa.

