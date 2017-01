Agentes encontram túnel e evitam fuga no presídio de Glória (SE)

Segundo o Sindpen, o Presídio está superlotado e interditado para recebimento de novos presos.

Os agentes penitenciários descobriram no último sábado, dia 07, um túnel no Presídio Senador Leite Neto, localizado em Nossa Senhora da Glória, no alto sertão do estado, e evitaram uma fuga em massa que estava sendo planejada pelos detentos.



(Foto: Secom/GovernoSE)

De acordo com a Secretaria de Estado da Comunicação Social (Secom), os presos planejavam fugir durante o horário de visitas no domingo (8). Diante deste fato, a Sejuc determinou a realização de vistorias em todos os presídios do estado.

O túnel foi encontrado na Ala A (nas proximidades de uma das guaritas e de uma das cercas) pelos agentes de plantão durante procedimento padrão de segurança da unidade prisional que envolve vistorias na parte interna e externa do local diariamente após o fechamento das celas.

De acordo com o Sindicato dos Agentes Penitenciários e Servidores da Secretária de Justiça do Estado de Sergipe (Sindpen), o Presídio de Glória é uma unidade antiga com estrutura física fragilizada, onde por falta de local adequado, as visitas íntimas acontecem em barracas montadas na área de banho de sol, e que as últimas fugas ocorreram através de túneis, já que detentos encontram facilidade de escavá-los porque o terreno é de argila.

Fonte: Itnet, da redação.