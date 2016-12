Vade Retro 2016. 2017 sem esperança

Férias de 2 semanas

O jornalismo é o exercício diário da inteligência e a prática cotidiana do caráter." Cláudio Abramo.

O titular deste espaço queria ser otimista para 2017, mas há muito tempo deixou de lado a ilusão e prefere viver a realidade de que no Brasil os podres poderes fazem o que querem e, principalmente, manipulam o povo.

Se você acha que o pior já passou em 2016, pode se preparar. 2017 o país continuará na lama da politicagem e na economia rasteira

dependente do capital especulativo, dos investimentos internacionais e nada mais. E ninguém investe em um país onde não existe estabilidade política e econômica.

Queria ter esperança de melhoras para o país em 2017, mas a maioria da classe política não quer. O cenário para 2017 pode ser pior do que o atual, com o desemprego, o excesso de gastos públicos e a corrupção que contamina todos os poderes.

O índice baixo da inflação dos últimos dias reflete a agonia da crise econômica onde o consumo foi reduzido drasticamente e com todo mundo endividado resta a consequência e a redução dos preços. É a lógica do mercado.

A Operação Lava Jato continuará arrastando para a lama diversos políticos e, um novo impeachment em 2017 é uma realidade que começa a se concretizar. E como investir num país da incerteza política e jurídica?

Infelizmente é difícil ter esperança num país onde as autoridades e políticos estão todas juntos e misturadas entrincheiradas em seus podres poderes resguardando seus interesses pessoais. Não dá para acreditar mais no futuro da Nação.

Enquanto os homens exercem seus podres poderes (Caetano)….Ideologia, eu quero uma pra viver (Cazuza)…

Muita Saúde, trabalho e Paz para todos em 2017.

Aracaju das favelas e mazelas…

Pouco a pouco Aracaju vai ganhando novas favelas. Uma que já está consolidada é a do antigo matadouro na saída da cidade. Mas outras menores estão se formando, a exemplo do local onde antigamente funcionava um posto de gasolina ao lado do Detran, na av. Rio de Janeiro. Isso sem falar nas praças que estão abandonadas. Basta observar a da Hermes Fontes, que virou um lixão a céu aberto.

Futuro secretário Fazenda governo do Estado

Seja quem for o futuro secretário de Estado da Fazenda terá que ter muitas ideias e criatividade para conseguir atrair investimentos, reduzir despesas e aumentar receitas. É muito difícil o atual momento e a escolha tem que ser certeira.

Carmópolis: turma que trabalhou em uma campanha fará denuncia a procuradoria eleitoral

E em Carmópolis uma turma que trabalhou na campanha de um jovem candidato vem recebendo desculpas da falta de pagamento desde outubro. Como agora a Justiça Eleitoral deve realizar nova eleição no município a turma vai aproveitar para denunciar o atraso e tudo que vem ocorrendo. A turma fez parte da equipe de comunicação do candidato. “Todas as pessoas que trabalharam para eles (o candidato e sua madrinha) estão sem receber dinheiro, algumas o total, outras a segunda parte”, relata a denúncia.

Deotap, TCE e MPE de olho na Funcaju

E o blog foi informado ontem, 23, que na Prefeitura de Aracaju uma das áreas que a Deotap, o TCE e o MPE estão de olho é a Funcaju. Recentemente a própria Prefeitura realizou uma auditoria na Funcaju no período que o vereador Nitinho comandava a fundação. Mas a Prefeitura não divulgou o resultado. Parece que os computadores e toda documentação será recolhida nos próximos dias.

Filiação de jovem empresário ao PP

E ontem,22, no fim da tarde no Quality Hotel o empresário Luciano Barreto conseguiu reunir gregos e troianos da política de Sergipe para a filiação do neto, Wagner Júnior, ao PP e do vereador Pedrinho Barreto. Mesmo sendo um partido de oposição ao governo estadual, comandado pelo deputado Venâncio Fonseca, o governador Jackson Barreto, o prefeito eleito, Edvaldo Nogueira e o presidente da Alese, Luciano Bispo participaram do ato que contou com deputados, prefeitos e lideranças da oposição.

Presenças

Além das lideranças de Sergipe o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira participou do ato de filiação, o líder do partido na Câmara, Aguinaldo Ribeiro e o presidente nacional da Caixa, Gilberto Occhi que é indicação do PP.

Combate ao aedes aegypti em Macambira

O município de Macambira continua dando exemplo de como combater à dengue, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo governo federal. O combate ao mosquito é uma responsabilidade dos órgãos públicos e de toda população. Neste período é fundamental a ação efetiva de combate ao mosquito porque é no verão que ele a larva eclode. E a ação de combate nas áreas principais e a conscientização da população são atividades fundamentais para a redução da incidência da doença.

Encontro Estadual comemora 30 anos do MST em Sergipe

Cerca de 400 militantes das cinco regiões do Estado participam do 30º Encontro Estadual do MST em Sergipe, que teve início na segunda-feira (19), no Assentamento Moacir Wanderley, Povoado Quissamã, município de Nossa Senhora do Socorro.

Movimentos sociais

A abertura do encontro teve a participação de diversos representantes de movimentos sociais e entidades, entre eles, Movimento Organizado dos Trabalhadores Urbanos (Motu)), Levante Popular da Juventude (LPJ), Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Movimento Camponês Popular (MCP), Consulta Popular, Marcha Mundial das Mulheres (MMM), Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri),Empresa de desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), União Nacional dos Estudantes (UNE), Partido dos Trabalhadores (PT), Conselho de Segurança Alimentar (Consea) e mandato do deputado federal João Daniel. Todos os representantes enalteceram a importância do MST na sociedade brasileira e como o movimento serve de inspiração e exemplo para a luta dos outros movimentos.

Histórico

O encontro aconteceu até a quinta-feira (22) e marca os 30 anos do MST em Sergipe, “o trigésimo encontro é histórico, não só porque o MST em Sergipe faz trinta anos, mas pelo momento em que o país atravessa”, afirma Gileno Damasceno, dirigente nacional do MST. Para o dirigente esse momento difícil “coloca para quem luta desafios a serem enfrentados, que exigem muita determinação, muita luta e convicção de que só o povo em movimento, consciente do seu papel é capaz de superá-lo”, conclui.

Temas

Entre os temas abordados na programação estão: a reforma agrária popular e os desafios da massificação e organicidade. Nesta terça-feira (20) o dirigente Nacional João Pedro Stédile reafirmou a necessidade da luta para o ano de 2017, o combate ao governo golpista, contra a reforma da previdência e a exigência de eleições gerais direta.

Sebrae atendeu mais de 15.500 mil empresas em 2016

O Sebrae em Sergipe, a exemplo dos últimos anos, deve fechar 2016 com as metas previstas para o exercício realizadas. São metas definidas em planejamento estratégico do Sebrae Nacional depois de um amplo estudo realizado com a participação de instituições empresarias, representantes do governo, centros de desenvolvimento, consultores e gestores de projetos da instituição. O foco é atender da melhor forma possível a classe empresarial sergipana, formada por Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

Metas

No Estado, o planejamento é norteado pelas metas mobilizadoras nacionais e por vocações locais, contando também com o acompanhamento e aprovação das 15 instituições que compõem o Conselho Deliberativo Estadual.De acordo com o diretor superintendente, Emanoel Sobral, a instituição chega ao final de 2016 com quase 16 mil empresas atendidas. Outro dado que merece ser destacado, segundo o diretor, é a oferta de soluções de inovação para mais de 2,2 mil empreendimentos.

Práticas inovadoras

“Sabemos que a adoção de práticas inovadoras é fundamental para garantir a sobrevivência das empresas no mercado. Pensando nisso, não medimos esforços para colocar nossas soluções à disposição dos empresários. Esse ano o Sebrae também promoveu uma grande campanha para incentivar a regularização de débitos dos pequenos negócios optantes pelo Simples Nacional. Lançamos o Mutirão da Renegociação para ajudar os empresários a permanecerem no Simples e assim começar o ano com fôlego para superar a crise. Também demos uma atenção especial aos Microempreendedores Individuais, que tiveram oportunidade de participar de Seminários sobre gestão, vendas, compras, planejamento e controle financeiro”, explica Emanoel Sobral.

Ações

O Sebrae coloca à disposição dos empresários diversos programas e projetos com foco na indústria, comércio, serviços e agronegócios. Durante todo o ano também é oferecido uma extensa programação de cursos e seminários, além das ações de acesso a mercados como rodadas de negócio e missões empresariais.

Negócios

“São ferramentas de vital importância para empresários e para quem pretende entrar no mundo dos negócios. Com uma estrutura de atendimento em Aracaju e nas cidades de Estância, Lagarto, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória e Propriá, o Sebrae presta atendimento em todo o Estado” acrescenta Emanoel Sobral.

Números positivos

O Sebrae, com o apoio das Instituições parceiras, realizou 48 missões e caravanas de acesso a mercado. Também vale destacar as orientações técnicas, com os colaboradores realizando mais de 30.961 atendimentos. Também foram ministradas 477 palestras e 33 seminários.Todas essas ações, para Emanoel Sobral, só podem ser realizadas graças ao apoio dos colaboradores do Sebrae, do Conselho Deliberativo Estadual e das Diretorias Técnica e Administrativa Financeira, que participam e acompanham a concepção e a execução do planejamento.

PROFINT – 20 Anos à serviço da Saúde e Educação

Nesta sexta-feira, 23, às 19h, na rua Poeta José Sales de Campos, nº 794, Coroa do Meio, a PROFINT – Profissionais Integrados, pioneira na atuação como Clínica Escola privada em Sergipe, comemora seus 20 anos. Se apresentando para a sociedade sergipana com novas instalações, sem mudar de endereço, agora ampliada e reformada, para oferecer melhor atendimento e conforto aos seus clientes.

Prestação de serviços

Sob os cuidados da direção técnica e administrativa dos gabaritados profissionais proprietários: o Engenheiro Idalton Martins e da Psicóloga Cybele Ramalho, a clínica Escola PROFINT, tem por objetivo a promoção da saúde psicossocial e do desenvolvimento humano em seus múltiplos sentidos, através da prestação de serviços na área de educação e saúde. Contando com uma equipe de mais de 30 psicólogos e 02 médicos (psiquiatra e homeopata), oferece cursos de pós graduação com especialização e formação em Psicodrama, Arteterapia, Psicologia Analítica, Gestalt Terapia, Psicoterapia Infantil, Terapia de Casal e Familiar, Dinâmica de Grupo e Gestão de Pessoas.

Instituição transdiciplinar

Portanto, integra conhecimentos, ferramentas e técnicas cientificamente ancoradas, reunindo profissionais de referencia em psicologia e áreas afins, criando uma plataforma de serviços que oferecem ao mercado as melhores soluções para o atendimento psicológico, consultoria organizacional, cursos, eventos, pesquisas e publicações.Partindo da compreensão do homem em sua totalidade, visando o crescimento e desenvolvimento do seu potencial espontâneo criador, a PROFINT se caracteriza por compor uma equipe de profissionais integrados em uma instituição transdisciplinar focada no fomento da interação interpessoal e no conhecimento da existência humana.

Bell Marques estreia nessa sexta, em Aracaju, projeto Só as Antigas

Todos os caminhos vão levar ao Com Amor Beachr Bar, nesta sexta-feira, 23 de dezembro, anti-véspera do Natal. Considerado um dos principais point da cidade, o espaço vai receber o cantor Bell Marques, com o seu novo projeto “Só as Antigas”, que traz um show especial com sucessos que marcaram toda uma geração. Quem se lembra das músicas que viraram verdadeiros hinos como Colar do Oriente, Cara Caramba, Gritos de Guerra, Ele Não Monta na Lambreta, entre outras?

Festa ocorrerá no Com Amor Beach Bar, a partir das 21h, com a abertura dos portões

O evento terá início às 21 horas, com a abertura dos portões, e contará ainda com a presença no palco da banda Forró ativado. Em Aracaju, a realização é do Augustus Produções. Últimas unidades de ingressos, pista e área vip, à venda na Central do Ticket, primeiro piso do RioMar Shopping. Perder, nem pensar!

Clube de Karate União agradece sucesso de 2016

O Clube de Karate União no ano de 2016, enfrentou grandes dificuldades como todo mundo, mas com garra, determinação e a ajuda dos

parceiros, e atletas participou de diversos campeonatos em todo país e no exterior. O Clube de Karate União foi sucesso absoluto levando atletas além fronteiras, descobrindo talentos, formando cidadãos e realizando trabalhos sociais. “Fizemos tudo com muito amor e dedicação ao esporte brasileiro. Parabenizando todos os alunos e pais. Desejamos um feliz Natal e um ótimo ano novo a todos os sergipanos”, destaca Yoacan Jocelis, um dos coordenadores do clube.

PELO TWITTER

www.twitter.com/frednavarro Minha palavra do ano é “trouxa”. Somos um país de. Os políticos nos fazem de. As redes sociais estão cheias de. O futuro é dos trouxas.

www.twitter.com/revinhogama 2016 parece aqueles serial killer de filme de terror. Quando todo mundo acha que terminou, ele se levanta pra dar mais uns susto na gente…

www.twitter.com/luciopradodias Uma longa vida de dominação sobre o cidadão chega ao fim.Agora o comando é nosso. O nome disso chama-se UBER.

www.twitter.com/capsamuel RGS Greve para todos os lados,exceto os Policiais Militares,últimos servidores que o Estado dispõe para garantir a ordem é paz pública.

www.twitter.com/ValadaresPSB É só esperar a posse de @EdvaldoNogueira pra gente ver a saída do marketing do mal pra revogar o compromisso da revogação da lei do IPTU.

www.twitter.com/brasil_fotos Vai chegando o Natal e todos continuam procurando por duas coisas que nunca viram na vida: cabeça de bacalhau e um Chester vivo.

Frase do Dia

“O meu leitor não é o que me lê. É o que me relê (caso exista). Um autor lido unicamente uma vez não tem leitores, por mais retumbante que seja o seu sucesso.”Lêdo Ivo, jornalista e escritor brasileiro, morreu em 23 de Dezembro de 2012 (n. 1924).