Últimos dias

Prefeitos não reeleitos ou já no segundo mandato serão ex a partir de 1º de janeiro. Portanto, daqui a duas semanas, as 75 prefeituras sergipanas receberão novos inquilinos para administrar os destinos dos municípios pelos próximos quatro anos. Em Aracaju a mudança será radical, pois o derrotado João Alves Filho (DEM) devolverá a administração municipal ao eleito e adversário Edvaldo Nogueira (PCdoB). A expectativa dos aracajuanos é a de que o comunista cumpra as promessas feitas durante a campanha eleitoral. Todos esperam que, entre outras coisas, ele regularize os salários dos servidores, melhore a educação, equacione os problemas de saúde, invista forte em saneamento básico, dê um basta na violência urbana e, principalmente, garanta à população um transporte urbano de excelente qualidade. Aguardemos, portanto!

Cabeça cortada

E o ainda prefeito João Alves Filho (DEM) exonerou Igor Leonardo Moraes Albuquerque da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. Para substituir o moço foi nomeada Georlize Teles, atual secretária de Defesa Social. Ninguém na Prefeitura informa o motivo da exoneração a tão pouco tempo do fim da pior administração que Aracaju já teve. Mistééééério!

Proteja-se

Quatro em cada 10 jovens acham que não precisam usar camisinha em um relacionamento estável. Além disso, três em cada 10 ficariam desconfiados da fidelidade do parceiro caso ele propusesse sexo seguro. A pesquisa Juventude, Comportamento e DST/Aids apurou que 40% dos jovens não consideram o uso de camisinha um método eficaz na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis ou gravidez. Equívoco lastimável!

Conversa mole

Será que se João Alves Filho (DEM) tivesse sido reeleito, a Prefeitura deixaria de realizar o Réveillon da Orla de Atalaia e de decorar o centro comercial de Aracaju? Falta de recursos é uma boa desculpa para não fazer a festa de virada do ano, porém, no fundo, a história é outra. O ainda prefeito não quer abrilhantar com shows e foguetórios a posse do adversário Edvaldo Nogueira (PCdoB), enquanto ele mesmo curte a ressaca da derrota eleitoral. Aff Maria!

Alô, alô, responde

Como perguntar não ofende, em que ficou a apuração sobre o possível espancamento de um garçom pelo juiz de Direito Cláudio Bahia Felicíssimo? O caso ocorreu há quase seis meses, numa pizzaria de Aracaju, tendo o magistrado sido conduzido pela Polícia à delegacia plantonista. Inicialmente, prometeu-se apurar a possível agressão do juiz a um humilde trabalhador, só que nunca mais se falou no caso. Teria virado pizza? Homem, vôte!

Bem cotados

Com o título acima, o jornalista Eugênio Nascimento publica no Jornal da Cidade a seguinte nota: “Os nomes mais cotados para a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Aracaju são os dos jornalistas Elton Coelho e Luciano Correia. Mas também são lembrados Max Augusto e Valter Lima”.

Presente natalino

E os promotores de Justiça lotados em comarcas distantes 80 quilômetros de Aracaju – uma lonjura – terão direito a uma bela gratificação de 12% acrescida ao gordo salário. Aprovado pela Assembleia, o presentão natalino foi proposto pela Procuradoria-Geral de Justiça. Alguém sabe por que o benefício não foi estendido aos servidores do Ministério Público que trabalham nas mesmas comarcas dos contemplados? Cala-te boca!

Último dia

Termina nesta segunda-feira o prazo dado pelo Tribunal de Contas para as prefeituras sergipanas publicarem nos seus portais da transparência as respectivas relações de credores. Nas publicações devem constar informações sobre fonte de recursos, identificação do procedimento administrativo e do contrato, credor, valor, data de vencimento, entre outras. A coluna aposta uma mariola como várias prefeituras não respeitarão o prazo dado pelo TCE.

Beiço mole

Josevaldo Barbosa dos Santos e José Luciano dos Santos foram flagrados por policiais militares quando furtavam dois cavalos numa propriedade em Itaporanga D’Ajuda. Na delegacia, os ladrões de beiço mole confessaram que iriam torrar os animais nos cobres para garantir a ceia natalina da família. O cavalo alazão e a égua russa foram entregues ao fazendeiro, enquanto Josevaldo e Luciano vão passar o Natal vendo o sol nascer quadrado. Bem feito!

Muita grana

Quem acertar sozinho a Mega da Virada vai embolsar uma ninharia superior a R$ 200 milhões. As apostas poderão ser feitas até o próximo dia 31. A bolada será sorteada em qualquer hipótese. Mesmo que ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio vai para quem fizer cinco dezenas e assim por diante. E aí, vai jogar?

Recorte de jornal

Publicado no jornal Folha de Sergipe, em 29 de janeiro de 1911

