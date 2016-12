Servidor na pindaíba

O servidor estadual encerra mais um ano sem nada para comemorar. Sem ter recebido um único centavo de reajuste neste ano, a categoria passará um Natal magérrimo, e não terá disposição para festejar a chegada do Ano Novo. 2016 não deixará saudades a quem sofreu com atraso de salários e passou os primeiros seis meses pagando um empréstimo bancário feito a título de décimo terceiro. Para comprar algumas lembranças e a magra ceia natalina, o coitado do servidor terá que recorrer novamente ao banco, pois o governo não dispõe de recursos para pagar o décimo terceiro deste ano. Aos servidores e seus familiares só resta esperar pelas ainda distantes eleições de 2018, período apropriado para dar o troco a quem acha que os o povo vive de brisa.

Aluno de João

E o ainda prefeito João Alves Filho (DEM) fez escola ao afirmar, na campanha de 2012, que resolveria todos os problemas de Aracaju em seis meses. Não resolveu! Mais megalomaníaco do que o “professor”, o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PR), garante que, se fosse governador, resolveria os problemas de Sergipe em apenas seis meses. E por que, apesar da boa administração que realiza, ele ainda não transformou Itabaiana num paraíso aqui na terra. Menos, Valmir, menos!

E os mutirões?

Alguém sabe por que a Prefeitura de Aracaju deixou de promover os “mentirões” da saúde, também conhecidos como “Pró-Mulher”. Antes das eleições, equipes da Secretaria Municipal de Ação Social viviam nos bairros periféricos realizando atividades simples, como medição da pressão arterial e testes de glicemia, orientam sobre o combate à dengue, fazendo exame de lâmina nas mulheres, cortando os cabelos dos homens, eticétera e tal.

Esmola

Na tentativa de melhorar a desgastada imagem, este governo temerário anunciará hoje uma esmola para a classe trabalhadora. Vai autorizar o saque de até R$ 1 mil de contas inativas do FGTS com saldo de até 10 salários mínimos, hoje equivalentes a R$ 8,8 mil. A Medida Provisória a ser editada estabelecerá calendário para sacar a ninharia de acordo com a data de nascimento do trabalhador.

Tiro no pé

Com o título acima, o Jornal da Cidade publica hoje que a deputada estadual Maria Mendonça (PP) foi um dos oito votos contra o projeto revisando o elenco de obras do Proinvest. Ela se opôs à matéria mesmo sabendo que a revisão alocou mais recursos para as obras da Ceasa de Itabaiana. A nota conclui afirmando que o comportamento da deputada atingiu em cheio os interesses dos comerciantes itabaianenses, que se beneficiarão com a construção da Ceasa. Cruz credo!

Festa política

E o PP sergipano faz hoje em um grande evento político para a filiação do jovem Wagner Junior. O novo pepista vem a ser filho do médico Wagner Oliveira e da empresária Ana Cecília, e neto querido dos empresários Luciano Barreto e dona Maria Celi. Para prestigiar a filiação do provável candidato a deputado federal em 2018, já estão em Aracaju o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, senador Benedito de Lira e o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi.

Rega bofe

Será nesta quinta-feira, a festa de confraternização da oposição ao governador Jackson Barreto (PMDB). Antes do comes e bebes, os líderes oposicionistas analisarão as eleições municipais deste ano, incluindo a fragorosa derrota sofrida em Aracaju. Também discutirão os caminhos a serem percorridos com vistas ao pleito de 2018, quando esperam alcançar melhores resultados. Então, tá!

Aeroporto é a saída

Dita em tom de brincadeira, a afirmação “o melhor hospital de Sergipe é passagem de avião para São Paulo” tem sido seguida ao pé da letra por quem possui condições financeiras. Nada demais que se procure aos melhores centros médicos do país para se tratar, porém a constância como nossas autoridades descartam os hospitais particulares de Aracaju comprova a falta de confiança delas nestas unidades. Quanto à rede pública de saúde, nem é bom falar, pois só recorre a ela o infeliz sem qualquer outra alternativa de tratamento. Uma lástima!

Bom exemplo

O Tribunal de Contas de Sergipe economizou quase R$ 10 milhões neste ano. Para tanto, reduziu o número de servidores requisitados e de cargos em comissão, promoveu cortes nos auxílios e insalubridade, renegociou contratos com fornecedores, fez leilão de carros e diminuiu o consumo de energia elétrica, telefonia e combustíveis. Taí um bom exemplo a ser seguido pelos gestores da coisa pública.

Grana alta

Essa informação interessa a quem amanheceu sem um tostão furado no bolso: a Mega-Sena pode pagar hoje um prêmio de R$ 40 milhões aquele que acertar os seis números sorteados. Caso apenas um apostador ganhe o prêmio e decida investir o valor na poupança, terá um rendimento mensal de nada menos que 268 mil reais. A bolada também seria suficiente para quitar 33 imóveis de R$ 1,2 milhão cada ou comprar 61 carros de luxo. Então, vai ficar aí sentado no trono de um apartamento, com a boca escancarada cheia de dentes, esperando a morte chegar? Mexa-se!

Recorte de jornal

Publicado no aracajuano Jornal da República, em 25 de dezembro de 1934

Resumo dos jornais