SE: o Estado das vitórias antecipadas

2017 pior que 2016

Sergipe pode ser o menor Estado da federação, mas continua com algumas peculiaridades principalmente na área da política partidária. Por exemplo, aqui acaba-se uma campanha eleitoral e não apenas fala-se na próxima, como alguns insistem em “cravar” no próximo grupo vitorioso.

E blog poderia citar vários exemplos, lembrará apenas de dois na esfera estadual. Em 2006, quando Marcelo Déda foi vitorioso para o governo

Estadual, nenhum instituto de pesquisa acertou, pelo contrário até na véspera da eleição deram como certo a vitória do então candidato à reeleição João Alves. E não eram só os institutos, várias lideranças desde o ano anterior falavam que era impossível João perder à reeleição, principalmente com a inauguração da ponte Aracaju/Barra às vésperas da eleição. E Déda venceu no primeiro turno.

Já em 2014, quando Jackson Barreto derrotou Eduardo Amorim, após assumir o governo com a morte de Déda em dezembro de 2013, muitas lideranças diziam (inclusive as pesquisas também) que o senador Eduardo Amorim seria o governador. Aliás, a imprensa chegou a publicar que em Brasília, Eduardo era tratado como futuro governador. Deu o que deu mais uma vez.

Agora após as eleições municipais de 2016, muitas lideranças começam a falar que Jackson Barreto fará o sucessor, seja ele quem for.

2017 será um ano pior do que 2016. E as crises política e econômica continuarão. Aliás, em 2017 a turbulência política com a continuidade das denúncias da Operação Lava Jato, não só levarão Temer, mas políticos de todos os partidos. E ninguém investirá num país onde o caos político atinge a tudo e a todos. E Jackson sabe disso e já deixou claro pela imprensa que 2017 a crise econômica continuará.

Não existe previsibilidade para a política brasileira nem para 2017 e, muito menos, para 2018.

E muito menos não há como cravar quem será o vencedor numa eleição especifica daqui a dois anos.

Inquéritos de homicídios por todo o Brasil são arquivados em massa. Em SE 82% são arquivados

Globo: Uma meta baixada em 2011 para concluir os inquéritos de homicídios abertos até 2007 em todo o país resultou num arquivamento em massa dessas investigações. No Estado do Rio de Janeiro, 96% dos inquéritos que foram encerrados foram para os arquivos da Justiça, sem que as autoridades descobrissem quem foram os autores desses homicídios. E os suspeitos investigados ficaram, portanto, sem qualquer punição. Os dados apresentados na matéria mostram que em Sergipe, 82% dos inquéritos de homicídios são arquivados. Em:http://g1.globo.com/globo-news/noticia/2016/11/inqueritos-de-homicidios-por-todo-o-brasil-sao-arquivados-em-massa.html

Operação Antidesmonte angustia auxiliares em Aracaju, que chegaram a dizer que seriam presos

Deu no NE Notícias: “A Operação Antidesmonte, comandada pelo Ministério Público com o auxílio técnico do Tribunal de Contas, já começou a angustiar gestores em vários municípios.NE Notícias apurou que dificilmente quem sacou ou vier a sacar na boca do caixa terá muita liberdade para desfrutar.A angústia produzida pela operação também chegou à Prefeitura de Aracaju.Na última quinta-feira, alguns auxiliares chegaram a especular que haveria algumas prisões na manhã do dia seguinte e chegaram, na rádio corredor, a falar em nomes.”

Operação Antidesmonte angustia auxiliares em Aracaju, que chegaram a dizer que seriam presos II

E conclui a matéria: “Calma, gente! Está sendo encerrada a coleta de dados em todos os municípios. As primeiras providências serão tomadas, não se sabe se atingirão Aracaju, depois do recesso do Ministério Público e do Judiciário.Até lá, em vários municípios, recomenda-se a quem enriqueceu com o dinheiro público, sacou dinheiro na boca do caixa, que vá se acostumando com a ideia da prisão.”

Nas redes sociais não há dúvida da prisão…

Nas redes sociais e grupos de WhatsApp não há dúvida que tem auxiliar de JoãoAlves que vai ser preso. A dúvida é quem e quando…

Título de cidadania em Lagarto

No último dia 15, foi entregue a Evislan da Silva Souza, Diretor de Negócios da Construtora JFilhos o título de cidadão lagartense. Indicado pelo

Vereador Carlos da Brasília, Evislan da Silva Souza (homenageado) e a presidente da câmera de Vereadores de Lagarto, Marta Maria de Carvalho Nascimento.

Vereador Carlos da Brasília, seu nome foi aprovado com unanimidade pela câmera de vereadores do município de Lagarto. A cerimônia contou com a presença de familiares, amigos e autoridades do município de Lagarto, Aracaju e Poço Verde, cidade natal do homenageado. Em seu discurso Evislan fez questão de agradecer toda a equipe da JFilhos, deixando seu reconhecimento e gratidão registrados.

Título de cidadania em Rosário do Catete

Em solenidade no auditório da Câmara de Vereadores de Rosário do Catete na noite da sexta-feira (17), vereadores concederem a honraria do Título de Cidadão Rosarense a seis personalidades ilustres do Município. Os senhores Magno Viana Monteiro (vice-prefeito), Adelmo Pelágio de Andrade Filho (delegado), Antônio Monteiro dos Santos (empresário), Joaquim Escolana Carvajal (médico), Rosival Antônio dos Santos – “Seu Filé” (empresário) e Nelito Santos – “Miudo” (músico) receberam a homenagem dos vereadores Delson Leão, Manoel Santana e Murilo Meneses.

Personalidades

O evento também contou com a presença de personalidade políticas do município, entre elas o prefeito eleito Etelvino Barreto, além de parentes e amigos dos homenageados. O presidente da Casa, o vereador Hélio dos Santos, falou para os presentes que o título representa não somente a honraria de Cidadão, mas o compromisso de participar e fazer de Rosário do Catete uma cidade melhor para todos.

Posse da Diretoria reeleita do SINDIJOR-SE

Reeleito com mais de 95% dos votos nas eleições que ocorreram em agosto, o jornalista Paulo Sousa foi empossado na Presidência do Sindicato

Paulo Sousa: importância da união da categoria para fortalecer a profissão.

dos Jornalistas do Estado de Sergipe (SINDIJOR-SE). A solenidade de posse da nova Diretoria aconteceu na noite da sexta-feira (16), no auditório da sede da entidade sindical.

Membros

Com auditório lotado por jornalistas, profissionais da comunicação, representantes de empresas de comunicação e sociedade civil organizada, também foram empossados os novos membros da Direção Executiva, Conselho Fiscal, Comissão de Registro e Fiscalização Profissional e da Comissão de Ética, Direitos Humanos e Liberdade de Expressão.

Fortalecimento

O presidente reeleito Paulo Sousa ressaltou a importância da união da categoria para fortalecer a profissão, e agradeceu a participação espontânea dos jornalistas nas eleições. “Agradeço a todos os jornalistas que votaram em nossa chapa, que confiaram em nossas propostas, mas também o reconhecimento da união da categoria que fez com que conseguíssemos avançar em nossa primeira gestão. Também não posso deixar de agradecer aos colegas jornalistas que fizeram parte da primeira gestão e que também contribuíram para o sucesso do nosso mandato sindical. Temos plena convicção que unidos seremos cada vez mais fortes”, reconheceu Paulo.

Defesa da democracia

“Defender a democracia não é defender o vandalismo, mas a indignação de um povo perseguido e maltratado por governos tidos como democratas, mas que na sua essência carregam a tatuagem da ditadura. Como diz o filósofo Geog Lichtenberg: “quando os que comandam perdem a vergonha os que obedecem perdem o respeito”. Portanto, que respeitemos pra sermos respeitados”, conclui.

Lungão 52 km de César de Oliveira foi sucesso mais uma vez

E no último sábado, 17, foi realizado o segundo Lungão do fotojornalista César de Oliveira. Desde vez foram 54 quilômetros saindo da Passarela

César de Oliveira (ao centro de camisa e boné verde) no início do Lungão 52 km, com a turma de amigos e atletas. (Foto facebook) E na chegada com a turma de um dos clubes de corrida que prestigiou o Lungão 52 km os “Nativos Runners”.

do Caranguejo com a participação de amigos e amantes da corrida. Os inscritos participam escolhem quais os trechos e, alguns poucos, fazem toda a corrida.

Lungão 52 km de César de Oliveira foi sucesso mais uma vez II

Confira o depoimento no facebook do empresário Jorge Santana que participou do evento: “O Lungão de César de Oliveira – O Lungão é um treino liderado por César que reúne dezenas de corredores pelas ruas de Aracaju. A cada ano, o percurso completo corresponde à idade desse grande fotógrafo e atleta inspirador – em 2016 52 Km – e termina em festa com minitrio adentrando a Passarela do Caranguejo. Entrei na 13 de Julho e fiz meus primeiros 10 Km como partícipe desse evento lindo, que reúne todas as tribos e que conta com o apoio de vários clubes, com destaque para o meu, GoOn. A turma da competente Conceito tb marca presença. Parabéns, César, a vc e a todos que participam dessa festa que já faz parte do calendário esportivo da nossa Aracaju.”

Lungão 52 km de César de Oliveira foi sucesso mais uma vez III

Já o jornalista Sales Neto, deu a seguinte declaração também no Facebook: “Meu amigo, Cesar César de Oliveira criou um evento importante na cidade. Estava na orla hoje à noite quando passou o Lungão arrastando uma multidão de corredores, animados e dispostos, distribuindo energia positiva na cidade. Parabéns Cesar, esse evento tem um potencial tremendo.”

Mutirão de Natal: Mantenha hábitos saudáveis e diga não ao Diabetes.

A Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju juntamente com o Centro de Diabetes de Sergipe, realizaram no sábado, 17, das 8h às 12h, no

Colégio Estadual José Alves do Nascimento, NO Bairro Coqueiral o Mutirão de Natal de combate ao diabetes. Foram realizados exames gratuitos de Glicemia Capilar, Aferição da pressão Arterial, Avaliação ponderal e orientações sobre diabetes.

Apoio

O evento contou com o apoio da Universidade Tiradentes (UNIT), Sociedade Médica de Sergipe (SOMESE) e é Coordenada pela Associação Sergipana de Proteção ao Diabético ( ASPAD ), Sociedade Brasileira de Diabetes-Regional-SE ,Sociedade Brasileira de Cardiologia-Regional-SE, Federação Nacional de Entidades e Associações de Diabetes ( FENAD ) e pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional-Se.

Solidariedade da Rede Presidente

Esse foi o 32º ano que o grupo Miro Santos realiza o tradicional Natal Solidário, e mais uma vez a festa foi um sucesso. Diversas famílias carentes cadastradas previamente pelo CEINFA – Centro de Integração da Família, moradores do Complexo Olaria (São Carlos, Maria do Carmo, Olaria, Nova Liberdade, Veneza I e II) passaram uma tarde de lazer e alegria.

Famílias

Além de muita diversão com os brinquedos da World Festas e lanches da BR Mania, 1.500 famílias receberam sua cesta básica. Momento de alegria e emoção no olhar de cada criança, pais e avós que compareceram na Chácara da Família Miro. Os brinquedos que mais chamaram a atenção da criançada foram o Touro Mecânico, Futebol de Sabão, e o Cinema 6 D que fez o entretenimento dos presentes. Como não poderia faltar, o Papai Noel presente resgatou o sentimento natalício das crianças. Foram sorteadas ainda bicicletas, e apresentação de grupos de dança da comunidade.

32 anos

Sandro de Miro um dos idealizadores do evento sentiu-se realizado com o semblante de cada família, que, esqueceram um pouco os problemas sociais que vivem para desfrutarem deste momento único: “É com alegria, entusiasmo e satisfação que realizamos o Natal Solidário há 32 anos. Estou muito contente com a organização, tudo foi feito com muito carinho, por todos nós e nossos colaboradores da Rede de Postos Presidente que estão aqui e vivenciam comigo essa alegria. Agradeço também aos motoristas que trocaram o óleo e o filtro dos seus veículos e proporcionaram essa alegria. Obrigado também a imprensa sergipana, pelo apoio e divulgação da nossa troca solidária, e que venha o próximo ano para realizarmos o 33º Natal Solidário. Essa será uma ação permanente em nossa vida pois idealizamos uma sociedade melhor e a Rede Presidente é Responsabilidade Social.”

www.twitter.com/netodograccho Uma preocupação para os governantes: melhorar as instalações dos presídios. Afinal, pode ser o futuro endereço de muitos deles.

www.twitter.com/riltonmorais “Aquele que rouba a confiança dos homens é o maior dos ladrões.”

www.twitter.com/UsielRios “Não eduque o seu filho para ele ser rico. Eduque-o para ele ser feliz. Assim, saberá o valor das coisas e não o seu preço.” Vi num perfil.

www.twitter.com/WalterCosta_aju Vivemos em um mundo onde tudo tem preço, mas quase nada tem valor, e as poucas coisas que tem valor, poucos sabem valorizar!

www.twitter.com/capsamuel Se Audiência de Custodia é tão importante para sociedade,Porque estão suspensas e ninguém sentiu falta? Alguns bandidos sentiram.

“Barbeiragem na DEPLAN”* por Antonio Moares*

Segundo o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei nº 9.503/1997), comete crime de trânsito quem:

_”CONDUZIR veículo automotor com capacidade psicomotora alterada* em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)”_

Sobre a condução até a DEPLAN SUL de cidadão encontrado inconsciente e armado, dormindo na tampa traseira de uma caminhonete e a consequente lavratura de sua prisão em flagrante por dirigir embriagado, vejamos o seguinte:

Assim que o cidadão foi identificado como Policial Militar, descaracterizada estava a prisão em flagrante pelo porte da arma de fogo.

Do mesmo modo, sobre a hipótese da prisão pela condução de veículo automotor embriagado. O Policial Militar não foi flagrado conduzindo (dirigindo) qualquer carro sob efeito de álcool. Ele foi encontrado dormindo, sob forte influência etílica. Dessa forma, NÃO deveria ter sido preso em flagrante.

Os colegas agentes da PC agiram corretamente. Como não sabiam se tratar de um PM, pensaram estar diante de uma hipótese de flagrante de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Assim, conduziram o cidadão à delegacia plantonista.

Somente na delegacia é que os agentes souberam se tratar de um PM, portanto não cabendo flagrante pelo porte de arma.

Foi do delegado a absurda determinação da lavratura do APF pelo condução de veículo automotor em estado de embriaguez.

O vídeo do posto de combustíveis mostrando o Policial Militar dirigindo e em seguida saindo do carro dele indo em direção da caminhonete, bem como as possíveis oitivas de frentistas afirmando terem visto o cidadão dirigindo sobre efeito de álcool NÃO autorizavam a medida extrema da lavratura do auto de prisão em flagrante delito.

O delegado deveria:

A) deixar de lavrar o flagrante, através de despacho motivado, tomando as oitivas dos envolvidos (agentes da PC, PM conduzido, frentistas etc), apreendendo os objetos (arma de fogo, carro do PM etc) e encaminhar todo o material para a delegacia competente iniciar o Inquérito Policial; e,

b) encaminhar cópia de tudo ao Comando da PM SE para possíveis apurações disciplinares.

Canindé do São Francisco, 17/12/2016.

*Escrivão de Polícia Judiciária, ex-presidente do SINPOL Sergipe, bacharel em Direito/UNIT (aprovado na OAB) e aluno do curso de especialização em gestão e modernização da Segurança Pública pela UFS/RENAESP.

ARTIGO

Santo Amaro das Brotas: 78 anos de Emancipação Política! Por Silvaney Silva Santos e Gilvan de Jesus Santos*

Aracaju, 15 de dezembro de 1938. Nesse dia e ano o então Interventor Federal do Estado de Sergipe, Eronides Ferreira de Carvalho, através da emissão do Decreto-Lei de número 150, dava à Santo Amaro das Brotas o título de cidade. Nesse período a antiga vila de Sergipe (1699), era governada pelo interventor municipal Agenor Martins Fontes.

Aos olhos dos dominadores Sto Amaro das Brotas começava a surgir como povoação “cifilizada” ou “civilizada” a partir da conquista de Sergipe, em 1590, pelas tropas de Cristóvão de Barros. Este doou um pedaço de sesmarias a Ayres da Rocha, como recompensa pelo massacre aos nativos. Nesse aspecto, Santo Amaro das Brotas surge no ciclo do gado e da lavoura da cana de açúcar. A sua primeira denominação, “Fazenda Ayres da Rocha”, atesta tal afirmação. A partir da efetivação da conquista, Ayres da Rocha fixou-se na colina onde hoje está instalada a sede do município. Tudo isso “atraído pelas belezas naturais do local, às vistas da confluência dos rios Sergipe e Cotinguiba”.

Os terrenos conquistados foram doados a um novo donatário, Antônio Martins de Azevedo. Este morava na Bahia e em 1697 teria doado terras para a instalação da Vila, porém, os oficiais da câmara quiseram apossar-se de terras não contempladas. Logo, Antônio Martins de Azevedo protestou contra as arbitrariedades cometidas pelos camaristas e denunciou o caso ao governador da Bahia, D. João de Lencastre, que mandou o provedor da comarca, D. João de Sá Souto Maior, resolver a contenda em favor de Antônio Martins de Azevedo. Este ainda ofereceu lugar para se edificar a cadeia, a casa de câmara, a Igreja de Nossa Senhora da Vila de Santo Amaro das Brotas e o pelourinho, sendo aceito pelos “legisladores”.

O primeiro nome do município foi Santo Amaro de Nossa Senhora das Brotas, devido à construção de uma capela com tal denominação. Depois, Santo Amaro das Brotas, “brotas” ou “grotas”, pelo precioso líquido que brota no seu solo ou pelas grotas (vegetação típica da região).

Santo Amaro das Brotas se destacou como um dos centros da resistência à escravidão em Sergipe. Conforme o historiador Luiz Mott em, “Sergipe del Rey: população, economia e sociedade (1986)”, foi nesta localidade que ocorreu o maior número de revoltas de escravos.

A história lendária de Santo Amaro diz que ela esteve ligada aos acontecimentos de cunho nacional e estadual. Participou da Revolução de Pernambuco (1817), da Emancipação Política de Sergipe (8 de junho de 1820) e do contexto da Independência do Brasil (1822).

Santo Amaro das Brotas não teve sorte no chamado “laboratório político” instalado em Sergipe com a “Independência do Brasil”. A experiência da Regência foi ainda pior. Os “donos do poder”, a exemplo de José Pinto de Carvalho e Gaspar de Almeida Boto, ambos do Partido Conservador, acabaram com o poderio econômico, político e social de Santo Amaro; processo que culminou com o que podemos chamar de Insurreição de Santo Amaro (1836).

No período republicano, aquela “antecâmara de Sergipe”, vista assim pela pena de Felisbelo Freire, caiu em total ostracismo. Presa ao massapê, ao cheiro da cana, à lama da mãe maré e à argila, a população de Santo Amaro buscou resistir a todas as adversidades com muito trabalho.

Três das diversas personalidades de destaque de nossa cidade são: Antônio José da Silva Travassos, político, barrista; escreveu “Apontamentos Históricos e Topográficos sobre a Província de Sergipe”, texto entregue ao imperador D. Pedro II quando veio a Sergipe (1860) e “Memorial Histórico da Política da Província de Sergipe”; o Cel. Jacinto Dias Ribeiro, coronel do exército brasileiro, comandante do 28 BC na Revolta dos Tenentes em 1924, na qual não aderiu aos revoltosos e por isso ficou preso por 21 dias; defensor da sua terra nas questões limítrofes e na manutenção da sua identidade e o Pe. Aurélio Vasconcelos de Almeida, fundador de Nova Odessa, outro defensor da identidade santoamarense e autor de um trabalho biográfico sobre o fundador de Aracaju, Inácio Joaquim Barbosa.

Considerando as continuidades e descontinuidades do processo histórico comemoramos e celebramos os 78 anos de Emancipação Política da cidade.

Parabéns a todos os santo-amarenses!

*Professores. Naturais de Santo Amaro das Brotas.

