quipamentos furtados de operadora em Rosário do Catete é recuperado em Itabaiana (SE)

Material furtado em Rosário do Catete foi recuperado no povoado Queimadas, em Itabaiana (Foto: 3º BPM/divulgação)

Policiais Militares do 3º BPM, sob o comando do major PM Sidney e apoio do Grupamento de Ações Táticas do Interior (GATI), recuperaram na manhã do último domingo (18) material furtado das instalações de torre de transmissão de sinal de empresa de telefonia móvel sediada no povoado Siririzinho, em Rosário do Catete.

A operação foi iniciada após um representante da empresa apresentar boletim de ocorrência constando o delito, informando posteriormente que sinais de GPS emitidos pelas baterias indicavam que os produtos se encontravam na cidade de Itabaiana.

De posse dos dados, a triagem levou os PM’s a uma residência no bairro Queimadas, onde o foram encontrados os equipamentos e também uma arma de fogo, os quais foram apreendidos e encaminhados à Delegacia para adoção das medidas cabíveis.

O proprietário da casa, tendo percebido a presença da polícia, acabou fugindo pelos fundos e permanece foragido.

Fonte: Por Iane Gois

Itnet