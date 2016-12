Quebradeira Aracaju: culpa greve bancos

“O jornalismo é o exercício diário da inteligência e a prática cotidiana do caráter.” Cláudio Abramo.

Agora lascou de vez!

Hoje o blog vai utilizar palavras da linguagem nordestina para tentar passar para o leitor a piada que ouviu ontem. Quando você pensa que já ouviu de tudo na política e na administração pública aparece sempre uma nova piada. Foi de “lascar” como se diz no Nordeste cabra da peste.

Ao ser entrevistado na TV Sergipe, no telejornal SETV 1ª Edição, o secretário da fazenda de Aracaju, Jair Araújo, jogou um furdunço respondendo

ao jornalista Ricardo Marques: “nós vínhamos pagando…mas a greve dos bancos afetou o fluxo de caixa e daí desandou...” Arrepare, amigo Osmário, a greve dos bancos quebrou a Prefeitura de Aracaju. A PMA resolveu agora futucar os abnegados bancários. Estava aperreado.

Atento, Ricardo Marques ainda replicou: “…o senhor praticamente culpou a greve dos bancos, mas as outras prefeituras não foram afetadas?”. E Jair Araújo tentou justificar :”…é que o fluxo de caixa, deixou de entrar dinheiro diariamente…”. Oxente! Quer dizer quem tinha que pagar não pagou? Quem viu uma coisa dessa? Alguém precisa dizer ao secretário que hoje só vai ao banco pagar algo quem tem pouco dinheiro. O chamado “grosso” é pago sem ir ao banco, através de transferência e Internet.

Sabe o que desandou, caro secretário? É que a PMA tinha pouco mais de mil cargos comissionados e passou para 2.400 na atual administração. Sem contar os diversos novos alugueis desnecessários, contratos sem o mínimo de avaliação e critérios rigorosos. Mesmo com a crise, tem várias prefeituras cumprindo com suas obrigações e pagando em dia.

Ainda bem que Ricardo Marques é um cabra arretado e se conteve, mas ele pensado com seus neurônios: “este cabrunco tá pensando que sou abestado né? Não era melhor ele fechar a tramela…” E depois uma bela de uma gaitada.

É, caro leitor, em fim de feira é aquele ditado nordestino… o diabo, quando não vem, manda o secretário…quem foi naninha…

Do prédio abandonado há 30 anos

Só para lembrar: o local onde ocorreu a chacina de cinco pessoas ontem, 21, próximo aos arcos da praia da Atalaia, começou a ser construído em 1986, incentivos públicos. Era dos donos do antigo Hotel Beira Mar logo em frente ao local (hoje Bello Mar). Ninguém faz nada. Qual a situação jurídica da área, já que teve incentivos públicos?

Presidente nacional do PP em Aracaju hoje. Novos filiados

E hoje, 22, às 16h, no Quality Hotel, o presidente nacional do Partido Progressista (PP), senador Ciro Nogueira, participará de um ato político e de filiação partidária. Entre os novos filiados o vereador por Aracaju Pedrinho Barreto e o jovem empresário Wagner Júnior, neto do empresário Luciano Barreto. O presidente da Caixa, Gilberto Occhi, que é indicação do partido e filiado, participará do evento.

Sobre o IPTU de Aracaju. Tramitam quatro Ações Direta de Inconstitucionalidade

Só para lembrar: ontem, 21, o blog mostrou que se o prefeito Edvaldo quiser revogar a lei, é fácil. Mas fazer “comissão” é deixar os reajustes de 2015 e 2016 em vigor e que não foram apenas “30%”, como quer passar.

Sobre o IPTU de Aracaju. Tramitam quatro Ações Direta de Inconstitucionalidade II

tramitam no Tribunal de justiça de Sergipe 04 Ações Diretas de Inconstitucionalidade contra as Leis Complementares Municipais nº 144 e 145, Leis de João Alves que instituíram o aumento do IPTU. São quatro ações: o primeiro a entrar foi o PCdoB (partido de Edvaldo) e depois o PM, o PSB e a OAB/SE.

O andamento das ações

Com ajuda de um leitor e advogado o blog informa o andamento das ações:O desembargador relator despachou nas ações da OAB, PSB e PC do B para que os processos voltem conclusos, para seu gabinete, para que de andamento conjunto. Já a ação do MP, esta pendente, ainda no prazo, para que o Procurador Geral se manifeste. Com isso, após andamento do processo do MP, os processos estarão livres para julgamento, a cargo do Desembargador Alberto Romeu colocar em pauta.

Atenção TCE: Prefeitura de São Miguel do Aleixo não vai pagar 13º nem dezembro, mesmo com dinheiro

O Tribunal de Contas e a Operação Desmonte precisam aparecer com urgência na Prefeitura de São Miguel do Aleixo. Os servidores foram informados que não vão receber o 13 salário nem o de dezembro, mesmo com dinheiro em caixa. A justificativa é que estouraram o saldo de empenho previsto no orçamento. Mas os fornecedores receberam. A atual prefeita, Maria Oliveira Lima da Cruz não foi candidata.

Combate a dengue: Macambira é exemplo seguindo orientação do GF

Poucos municípios estão realizando uma ação de combate ao mosquito aedes aegypti neste início de verão como o de Macambira. Seguindo orientação do governo federal a Prefeitura, desde o dia 02, de dezembro, vem realizando ações de combate ao mosquito de maneira intensa. Este é o período mais propicio para a eclosão dos ovos do mosquito da dengue. Por isso a necessidade da prevenção e o combate permanente.

Ações em Riachão do Dantas e Arauá

Os municípios de Riachão do Dantas e Arauá receberam ontem, 21, duas áreas de lazer em benefício da comunidade. Na primeira localidade, o governador Jackson Barreto inaugurou praça no povoado Palmares, e anunciou o projeto de implantação de parque eólico, além de obra para abastecimento de água da comunidade.

Investimentos

Na sede de Arauá, no conjunto Albano Franco, foi entregue mais uma praça. O objetivo dos espaços de lazer é oferecer para a população ambientes de convivência, dotados de conforto e segurança. O investimento total nas duas obras foi de R$ 511.294,94, oriundo do Programa Sergipe Cidades.

CREA 40 Anos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe realiza na noite de hoje, 22, uma solenidade em comemoração aos 40 anos da sua criação. Além de celebrar e relembrar a história dessas quatro décadas de atuação do Conselho, o evento será marcado por homenagens a colaboradores, entidades de classe, instituições de ensino, além de profissionais, empresas, autoridades e personalidades públicas pela contribuição ao fortalecimento e ao desenvolvimento da Engenharia e da Agronomia em Sergipe. A solenidade será realizada no Iate Clube de Aracaju à partir das 20 horas.

Maria lamenta quadro caótico das estradas sergipanas

A deputada estadual Maria Mendonça (PP) voltou a lamentar ontem (21), a situação caótica das estradas sergipanas, fato que já vem denunciando há mais de uma década. Ela citou como exemplo um trecho da SE 240 que liga o povoado Serra do Machado, em Ribeirópolis, a Nossa Senhora das Dores. “A estrada está cheia de buracos, colocando em risco a vida de todos que trafegam naquela via”, afirmou Maria, ao destacar que várias vezes usou a tribuna da Assembleia Legislativa para falar sobre o problema das rodovias, mas nenhuma providência foi adotada.

Campo do Brito a Itabaiana

Maria ressaltou que as estradas, de maneira geral, estão abandonadas, contribuindo para a ocorrência de graves acidentes, muitos dos quais com mortes, a exemplo do que foi registrado no início deste mês na Rodovia João Paulo II, que liga Itabaiana aos município de Campo do Brito e Lagarto. “Infelizmente, vidas estão sendo ceifadas e, lamentavelmente, não vemos uma ação do Governo, através dos órgãos competentes, para resolver o problema”, reclamou.

Itabaiana a Moita Bonita

Ela citou como exemplo, também, a Rodovia Francisco Teles de Mendonça, que interliga Itabaiana a Moita Bonita e Malhador. “Já denunciamos várias vezes, já pedimos providências, mas até agora nada foi feito. Enquanto isso, transeuntes e condutores são obrigados a se arriscarem, colocando a vida à prova”, disse, lembrando que em 2001, já tratava sobre esse assunto com o então governador Marcelo Déda (in memoriam).

Apelos

“De lá para cá, foram várias solicitações, diversos apelos ao governador Jackson Barreto, e nada aconteceu. É a população sergipana quem usa essas estradas, por isso entendo que deve haver uma intervenção do Estado, considerando que governador para administrar para todos os sergipanos e, portanto, deve trabalhar para atender as demandas que afetam todos”, falou Maria.

MPF/SE assina contrato de locação para nova sede

O Ministério Público Federal em Sergipe (MPF/SE) assinou ontem (21), o contrato de locação do imóvel para a nova sede do órgão. O prédio alugado é o edifício empresarial que está em fase final de construção na rua José Carvalho Pinto, bairro Garcia, em Aracaju, próximo ao Colégio Master. O contrato de locação é de 15 anos e tem valor mensal de R$ 252 mil, valor 30% abaixo da avaliação oficial do imóvel. A mudança está prevista para o primeiro semestre de 2017.

Área

A área locada tem aproximadamente 10 mil metros quadrados disponíveis. A mudança representará um significativo ganho para a unidade, que atualmente dispõe de cerca de 3,8 mil metros quadrados, divididos entre os quatro imóveis residenciais adaptados que ocupa no bairro Treze de Julho.

Qualidade

O procurador-chefe do MPF/SE, Heitor Soares, afirmou que o imóvel garantirá uma melhor prestação de serviços do MPF à comunidade sergipana. “A nova sede é de fácil acesso, além de oferecer mais conforto e segurança para todos que circulam ou trabalham no MPF. Além disso, garantiremos acessibilidade plena para pessoas com deficiência”.

Marco Civil das Organizações Sociais

Representantes de entidades da sociedade civil organizada participam, ontem, 21, da Audiência Pública “Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil” (OSCs). Realizada pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Sergipe, a atividade foi presidida pela vice-presidente da comissão, deputada estadual Ana Lúcia. A articulação atende a um pedido da Organização em Defesa dos Direitos e Bens Comuns (Abong), do Centro Dom José Brandão de Castro (CDJBC) e do Instituto Braços (IB), que solicitaram a atividade à ALESE por meio da deputada estadual Ana Lúcia.

Movimentação

Ana Lúcia apontou que o debate realizado é resultado de uma ampla movimentação da sociedade civil, que teve início no Brasil em 2006. O passo mais recente no sentido de garantir o Marco Civil das OSCs, foi a aprovação da Lei 13.019, sancionada em julho de 2014 pela presidenta eleita Dilma Rousseff. A lei regula acesso a recursos públicos pelas Organizações da Sociedade Civil e traduz parte das expectativas das OSCs. “Porém, o marco regulatório não se resume apenas à Lei 13.019”, alerta o representante da Plataforma Nacional das Organizações da Sociedade Civil, Silvio Santana.

Instrumento

O representante da Plataforma Nacional das Organizações da Sociedade Civil, Silvio Santana,reforçou a necessidade de se ter um instrumento completo que normatize as entidades da sociedade civil, dando-lhes segurança legal, contábil e administrativa e respeitando a diversidade das organizações. “Nós das Organizações da Sociedade Civil queremos criar um ambiente em que possamos trabalhar com mais segurança, com mais qualidade e com mais eficiência. Um ambiente que vai muito além do que temos hoje, inseguro e complicado. Queremos um ambiente em que as organizações possam funcionar adequadamente e que não sejam criminalizadas nem acusadas de serem corruptas”, apontou.

Papel do Legislativo e os próximos passos

Sílvio destacou o apoio das Casas Legislativas, seja a nível federal – Câmara de deputados e Senado Federal – seja a nível estadual. “Elas tiveram papel fundamental no desenho desta primeira Lei, que busca estabelecer regras estáveis e seguras de contratação das ONGs por parte do governo”. Porém, ele explica que a nova legislação ainda precisa ser regulamentada nos Estados. Neste sentido, a articulação com as Assembleias Legislativas é necessária, a fim de sensibilizar os parlamentares para que seja encaminhada a regulação a nível estadual, de modo que as entidades não sejam prejudicadas.

Ministro do Turismo visita obras em Sergipe

Nesta quinta-feira, 22, o ministro do Turismo, Marx Beltrão, estará em Aracaju para, juntamente com o governador Jackson Barreto, visitar investimentos no setor turístico e conhecer projetos na área. Eles visitarão as obras de reforma e ampliação do novo Centro de Convenções e a ponte Gilberto Amado. Na ocasião, será apresentado o Projeto Largo da Gente Sergipana. O governador busca o apoio do Ministério para realização do empreendimento, que compreende a instalação artística urbana no estuário do Rio Sergipe, em frente ao Museu da Gente Sergipana.

Jovens premiados

O Instituto Luciano Barreto Júnior (ILBJ), responsabilidade social da Construtora Celi, desenvolve as competências e habilidades artísticas de seus adolescentes e jovens através das suas estratégias pedagógicas de ensino e de suas Oficinas. Assim, resultados não param de aparecer como aconteceu no 1º Festival de Artes Visuais na Escola, promovido pela Secretaria de Estado da Educação que contemplou três jovens do ILBJ.

Jovens premiados II

Rafael Bispo dos Santos recebeu menção honrosa; Laryssa Cardoso Ferreira foi agraciada com menção honrosa com destaque e Vinicius Antônio Vasconcelos sagrou-se campeão com o primeiro lugar do concurso. Os jovens fazem parte da oficina de desenho do instituto, comandada pelo educador Valmir Ramos. A exposição com os trabalhos dos jovens segue até o dia 20 de janeiro de 2017 na Galeria de Arte j. Inácio. O ILBJ parabeniza a todos os envolvidos.

Inscrições abertas

O programa de intercâmbio vocacional College Prep já está com inscrições abertas e além dos alunos da Flex High School, você também poderá participar caso já e enquadre no nivelamento mínimo para acompanhar o grupo. No roteiro já está incluso uma imersão na University of Nevada, em Reno, além de viagens a Lake Tahoe, Vírginia City, São Francisco e a inovadora região do Vale do Silício.

Inscrições abertas II

Para participar do College Prep, o aluno deve estar pelo menos no 9º ano do Ensino Fundamental, ter 14 anos completos até a data da viagem e nível de inglês mínimo de A1. Quem tiver interesse ou dúvidas, pode procurar a coordenadora bilíngue Stacy Rodrigues, no Colégio do Salvador, ou através do e-mail:http://internacional@colegiosalvador.com.br

Confraternização

A família Impacto se reuniu na última sexta-feira, dia 16, durante um almoço para se confraternizar e agradecer pelas conquistas de 2016, bem como planejar ações para o ano vindouro. O engenheiro e presidente da construtora, Henrique Côrtes comandou a retrospectiva anual e presenteou os colaboradores com brindes e cestas natalinas. Luz e esperança para 2017!!

Horário GBarbosa

Todas as lojas da rede GBarbosa, em Aracaju, terão seus horários alterados nos dias 24 e 31 de dezembro. Nesses dias, as lojas estarão abertas das 6h às 19h. Já nos dias 25 de dezembro, feriado de Natal; e no dia 01 de janeiro, feriado do Dia da Confraternização Universal e Paz, todas as unidades da rede estarão fechadas.

PELO TWITTER

www.twitter.com/riltonmorais Quando os taxistas atacam os motoristas e passageiros do UBER só conseguem mais inimigos para eles e mais clientes para o UBER.

www.twitter.com/BonifacioCartun Não confunda: uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa! Fique atento. #VerãoComDetremuraSDV

www.twitter.com/Cristopher_CRF Mesmo desacreditado e ignorado por todos, não posso desistir, pois para mim, vencer é nunca desistir.Albert Einstein.

www.twitter.com/tomleao um termo, que (três, ate agora) garotas que conheço, voltaram a usar: ‘misericórdia!’. antes, só tinha ouvido isso de minha vó rabugenta =)

www.twitter.com/palmeriodoria “Para o mundo que eu quero descer.” (Raul Seixas)

ESPECIAL/ Prêmio Destaque Cultura 2016

E o consagrado Jorge Lins realiza mais uma festa de premiação do Destaque Cultura. A festa de entrega do Prêmio de 2016 acontece na

próxima segunda, dia 26 à partir das 20 horas, no Zodíaco, na orla Pôr do Sol no (Mosqueiro). Relação dos Vencedores:

Homenagem Especial – Amaral Cavalcante

Gestão Pública da Cultura – Irineu Fontes ( Neu Fontes)

Hors Concours – Pascoal Maynard

Hors Concours – Mário Britto

Homenagem 45 anos de Teatro – Antonio Leite

Homenagem 35 anos de Teatro – Flavio Flávio Porto

Prémio Especial Merecimento – Denys Leão

Prêmio Especial – Carlos Cauê

Cidadania e Mobilidade – Ana Luiza Liborio

Atriz – Tânia Maria

Ator – Jonathan Rodrigues

Revelação Ator – Cicero Lopes

Grupo de Teatro – Boca de Cena

Espetáculo – “A peleja de Leandro na trilha do Cordel” (Grupo Imbuaça)

Teatro no Interior – Lidiane Nobre Dussantus (Estancia)

Alternativo – Oficina de Improvisadores

Prêmio Esoecial – Isaac Enéas Galvão Galvão

Literatura – Jozailto Lima

Revelação Literatura – José Vasconcelos Zeza

Prêmio Especial – Gustavo Aragão

Espaço para shows – Reciclaria

Prêmio Especial – Cufa (Central única das favelas)

Dança – Flavia Kahyna (Bailarina)

Dança – Adaggio Academia de Dança

Prêmio Especial – Givanildo Santana (Projeto Pescando Memórias)

Prêmio Especial – Sérgio Maestro Aracaju

Prêmio Técnico – Nicolau Iluminação

Produtor – Josedson Doria Jo Doria

Moda & Comportamento – Ana Badyally

Produção de Espetáculos Nacionais – André Vilela

Humor na Imprensa – Edidelson Silva

Humor Espetáculo – Bubiz Barros

Repórter TV – Carlos França

Produtor de TV – Fernando Petrônio

Apresentadora de TV – Jaqueline Jaquelline Cruz

Apresentador de TV – Menilson Menezes Filho

Programa de TV – Dânia Matos (TV Aperipê)

Programa de Rádio – Tanit Bezerra

Rádio e TV – Ludwig Oliveira

Prêmio Especial Interpretação – Kassem

Rádio – Flávio Foster

Locutor de FM – William Fonseca

Programa de TV – Ana Alves

Cantor – Fábio Lima

Cantora – Ronise Ramos

Revelação Cantora – Jaqueline Barroso

Revelação Cantor – Pedro Luan

Consagração Popular – Samba do Arnesto

Retorno feliz – Doca Furtado

Show – Crav&Roza

Prêmio Esoecial – Orquestra Sinfônica de Sergipe

Prêmio Especial – Gil Castro Gilberto Castro Castro

Prêmio Especial – Minho San Liver

Frase do Dia

“Não quero flores no meu enterro, pois sei que vão arrancá-las da floresta.”Chico Mendes, seringueiro e ativista ambiental brasileiro, morreu em 22 de dezembro de 1988 (n. 1944).