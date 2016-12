Partido virou bodega

Diferente do que pensam alguns, o povo não é antidemocrático quando acusa os partidos de aluguel de serem responsáveis por grande parte da grave crise política instalada no Brasil. Na verdade, a população reage contra as vergonhosas bodegas em que se transformaram as dezenas de legendas. Segundo publica Ilimar Franco em O Globo, existem 35 partidos devidamente registrados, enquanto outros 56 aguardam aprovação da Justiça Eleitoral. É por absurdos como este que os brasileiros cobram uma verdadeira reforma política visando sepultar os partidos que trocaram a ideologia pelas vergonhosas negociatas chamadas de coligações. Seus ‘donos’ enxergam o eleitor como simples mercadoria, vendida abertamente nas campanhas eleitorais. Portanto, quem condena a reação popular aos atuais partidos-bodegas é inocente ou deseja que tudo continue como está para seguir se locupletando com o dinheiro público. Uma vergonha!

Dois sentidos

O presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, cumpre agenda dupla amanhã em Aracaju. Primeiro, lança as novas condições para uma linha de crédito destinada a santas casas, hospitais e entidades filantrópicas À tarde, prestigia a filiação do jovem Wagner Oliveira ao PP. Em outras palavras, viaja às custas da Caixa por conta da agenda oficial e aproveita para participar de uma festa do seu PP velho de guerra. Êta Brasilzão sem jeito!

Tá no páreo

A disputa pelo comando da Câmara de Aracaju passa pelo vereador e atual presidente Vinicius Porto (DEM). Após quatro anos dirigindo o Legislativo, ele anunciou ser candidatíssimo à presidência da Casa: “Quero continuar lutando para, cada vez mais, melhorar a vida dos servidores, colegas e amigos de Parlamento”. Então, tá!

Chupa de peito

E quem levou um baita chupa de peito em público foi o líder deste governo temerário, deputado federal André Moura (PSC). Flagrado tentando esvaziar o plenário, o sergipano tomou a maior bronca do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM): “Se o líder do governo não quiser votar a matéria, coloque abertamente essa posição, em vez de ficar pedindo para os deputados não registrarem presença”. Depois do “carão”, André enfiou viola no saco e o projeto foi aprovado. Homem, vôte!

Agora vai!

Prepare-se para ver Aracaju se transformar num paraíso aqui na terra. A depender da disposição verbal do prefeito eleito Edvaldo Nogueira (PCdoB), após 100 dias da posse a capital já estará com uma cara bem melhor. “A nossa equipe terá determinação para resolver as demandas do povo”, discursou. O comunista também garantiu que na administração dele “não terá espaço para preguiçoso, não vai ter mimimi”. Que bom!

Fala, pastor!

No cargo desde outubro passado, o senador Virgínio Carvalho (PSC) ainda não disse pra que assumiu a cadeira da titular Maria do Carmo Alves (DEM). Tal qual a demista, o pastor chegou no Parlamento calado e permanece mudinho da Silva Xavier. Será que economiza saliva para gastar no púlpito da Igreja, teria feito voto de silêncio ou não fala para não abafar a imagem de dona Maria? Cala-te boca!

Contra a maré

Sem solução para o grande volume de areia lançado diariamente pelas marés na praia Treze de Julho, a Prefeitura de Aracaju colocou um trator para abrir o acesso das águas ao canal da avenida Anísio Azevedo. É a mesma coisa que enxugar gelo, pois horas depois de retirada a areia é devolvida pelas águas. Esta é a primeira conseqüência nefasta do criminoso aterro de parte do Rio Sergipe. Neste caso, bom mesmo só para o dono do trator alugado para “nadar contra a maré”. Viche!

Fuleiragem

A variação dos preços de órteses e próteses no Brasil chega até 3.108%. Pesquisa da Agência Nacional de Saúde Suplementar mostra que a maior diferença de preço foi registrada na aquisição de um stent coronário com Eluição Zotarolimus: 3.108%. Outro item com variação considerada abusiva é o Sistema de Stent Coronário de Cromo e Platina com Eluição de Everolimus, cuja diferença no preço atingiu 1.816,67%. Cruz credo!

Troca de posto

Foi-se a bela Primavera e chegou o quente Verão. A nova estação começou às 7h44 desta quarta-feira, só devendo terminar no dia 20 de março de 2017. A previsão é de que o Verão deste ano seja de chuvas abaixo da média histórica no Nordeste, principalmente no semi-árido, por causa do aquecimento das águas do Atlântico Tropical Norte. Ó Senhor, clemência!

Pelas beiradas

E a oposição ao governador Jackson Barreto (PMDB) tem razão de sobra para ficar nervosíssima, se descabelando toda. É que JB não perde uma oportunidade para atrair novos simpatizantes no reduto adversário. O último foi o prefeito eleito de Porto da Folha, Miguel de doutor Marcos (PR). Segundo o jovem oposicionista, “se o senhor fizer pelo povo de minha terra, terá meu voto para o que quiser”. Misericórdia!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 31 de dezembro de 1911

Resumo dos jornais