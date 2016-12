Bomba sob os pés

Vez por outra, assiste-se no Brasil tragédias que poderiam …

Vez por outra, assiste-se no Brasil tragédias que poderiam ser evitadas pelo poder público. Em Aracaju, por exemplo, famílias residem, há muito tempo, sobre a antiga lixeira da capital, localizada no bairro Soledade. Todo mundo sabe disso, mas nenhuma autoridade teve coragem ainda para, ao menos, alertar sobre o risco que correm aquelas famílias, que moram em cima de um colchão de gás, de uma bomba sem pavio ou hora marcada para explodir. Num passado recente, quando chuvas fortes causaram estragos em algumas casas do bairro Soledade, a própria Defesa Civil admitiu que as rachaduras nas paredes foram provocadas pelos gases resultantes da degradação do depósito de lixo existente no local. Quer dizer, o governo de Sergipe e a Prefeitura de Aracaju sabem da bomba de gás existente na zona norte da capital, porém nada fazem para evitar que ocorra uma tragédia.

No escuro

Pela primeira vez na história, a Prefeitura de Aracaju teve a energia elétrica cortada por falta de pagamento. Ao todo, oito prédios municipais estão às escuras e vão permanecer assim até que o débito seja pago. Depois disso, o que ainda falta acontecer de ruim para os aracajuanos nestes últimos dias da péssima administração do prefeito João Alves Filho (DEM)? Cruz credo!

Fim do mistério

E o prefeito eleito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB), anuncia amanhã (29) os nomes dos futuros secretários municipais e presidentes de órgãos do segundo escalão. O comunista garante ter escolhido uma boa equipe de trabalho para ajudá-lo a reconstruir a cidade depois da calamitosa administração de João Alves Filho. Não será uma tarefa fácil!

Posses garantidas

Os prefeitos eleitos de Pirambu e Laranjeiras, respectivamente, Élio Martins e Paulo das Varzinhas, ambos do PSC, ganharam o direito de serem empossados no próximo domingo. A decisão liminar favorecendo os dois é do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes. Elinho derrotou nas urnas o ex-prefeito Zé Nilton (PMDB), enquanto Paulo retorna ao comando de Laranjeiras após vencer o atual prefeito Juca de Bala (PMDB).

Vício brabo

Cerca de 65% dos pacientes fumantes não conseguem largar o cigarro mesmo após saberem que estão com câncer. Estudo feito pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo mostra que, apesar da vontade dos pacientes de largar o tabaco, o vício é muito forte. A situação se agrava pelo fato de o cigarro ser uma válvula de escape de grande parte dessas pessoas ao lidar com situações difíceis. Decididamente, o cigarro é uma peste!

Posse ao vivo

A solenidade de posse do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB), da vice Eliane Aquino (PT) e dos 24 vereadores aracajuanos será transmitida ao vivo pela TV Câmara. Em funcionamento há alguns meses, a emissora do Legislativo da capital pode ser assistida pelo canal 8 da NET ou pelo aplicativo da TV Câmara Aracaju, disponível para as plataformas Android e iOS. Legal!

Desempregados

A Prefeitura de Pinhão terá que suspender as convocações de concursados feitas em novembro passado e agora em dezembro. Autor da medida cautelar, o presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, Clóvis Barbosa, condenou as nomeações realizadas no apagar das luzes do exercício financeiro de 2016 e do último ano de mandato do prefeito Eduardo Marques (PSB). Em caso de descumprimento da determinação, o atual gestor será punido com multa de R$ 60 mil a ser paga pelo próprio. Certíssimo!

Sessão extra

A Assembleia se reúne hoje extraordinariamente visando aprovar projeto do governo criando o Fundo Estadual de Financiamento das Indústrias. De acordo com o diretor de imprensa do Legislativo, radialista Marco Aurélio, a convocação extra feita pelo Executivo não representará qualquer custo para o Parlamento. Ainda bem, né?

Festa na Barra

Sem réveillon na Orla de Atalaia, a alternativa dos aracajuanos será a festa da virada do ano da Atalaia Nova, na Barra dos Coqueiros. Com queima de fogos para comemorar a chegada de 2017, a comemoração será animada pelo pagodeiro baiano Edcity, a cantora sergipana Maysa Reis e a banda OS3. Ontem, o prefeito de Barra, Airton Martins, se reuniu com a cúpula da Polícia para tratar sobre a segurança do réveillon.

De partida

E o governador Jackson Barreto (PMDB) aceitou o pedido de exoneração do secretário da Justiça e Cidadania, Antônio Hora. O nome do substituto, porém, só deve ser anunciado no começo do próximo ano, quando JB pretende promover outras mudanças no secretariado. A idéia do governador é remanejar alguns auxiliares e substituir outros, visando ajustar a máquina para enfrentar a grave crise financeira.

Recorte de jornal

Publicado no jornal propriaense A Defesa, em 22 de dezembro de 1945.

Resumo dos jornais